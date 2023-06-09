Бескрылое чудо Гвардиолы или Кубковый король Индзаги? Манчестер Сити - Интер: Анонс и прогноз финала Лиги Чемпионов на 10.06.2023

Подходит к концу тяжелейший сезон 2022/23. Сезон с Чемпионатом Мира посредине. Хотя на самом деле ещё остались матчи в воскресенье, а затем вернутся матчи сборных. То есть разойдутся ведущие игроки лишь в конце июня. Но кульминация вместе с развязкой состоится в субботу. "Бескрылое чудо" Хосепа Гвардиолы наконец-то увенчает эмиратский проект короной Лиги Чемпионов? Или же итальянского кубкового короля коронует вся Европа?

10 июня. 22:00. Лига Чемпионов. Финал

Стамбул. "Ататюрк Стадиум"

"Манчестер Сити" - "Интер"

Главный арбитр: Шимон Марциняк (Польща)

Телетрансляция - MEGOGO

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Состояние команд

В лиге нынешний сезон для "Сити" получился крайне сложным. Он явно отставал от "Арсенала" и все никак не мог догнать. Визуально это выглядело вторым худшим сезоном за последние шесть. Но в итоге все же удалось собраться и дождаться развала "канониров". Благодаря 3:1 и 4:1 в очных матчах, ведь в матчах против других команд Премьер-лиги лондонцы набрали больше очков.

Затем, в начале июня, "Сити" еще и выиграл дерби в финале Кубка. Выходит, он в этом сезоне несколько кубковый. "Арсенал", "Юнайтед". Серии же устраивать тяжело. В Лиге Чемпионов из последних девяти матчей выиграл лишь четыре. Но решающие, нужные четыре.

Заметно приближение Гвардиолы к прагматизму. И к акценту на игру в центральной оси. Три центральных защитника, плюс Стоунз в опорной зоне плюс бывший опорник Гюндоган под нападающим, плюс латерали Бернарду Силва и Грилиш, которых постоянно тянет в центр. "Сити" проиграл оба четвертьфинальных матча Лиги Чемпионов "Баварии" по владению мячом, почти проиграл по владению "Арсеналу" матч АПЛ, который выиграл со счетом 4:1.

"Бескрылым чудом" называли Чемпиона Мира-1966 Англию за игру без флангов, без вингеров. История повторяется?

Сезон "Интера" был ещё тяжелее. С экстренными заседаниями руководства клуба, особыми беседами с игроками и тренером. Пресса заявляла, что последнему даже ставили ультиматум, и его оставили на посту лишь успехи в Лиге Чемпионов. Долго отсутствовали лидеры команды Ромелу Лукаку, Марцело Брозович, Милан Шкриньяр.

Симоне Индзаги, как и год назад, выиграл Кубок и Суперкубок Италии и сравнялся с первым местом среди тренеров в истории по трофеям в итальянских кубковых турнирах (по семь). Его уже называют Кубковым королем. Но в лиге обеспечил место в Топ-4 лишь в предпоследнем туре, потерпев 12 поражений. При том, что его состав называют лучшим в Италии. Четыре из поражений состоялись в пяти матчах в марте-апреле с лишь одним забитым.

Впрочем, в итоге команда Индзаги собралась, раззабивалась, выдала мощную концовку сезона и выполнила все реальные задачи. Даже зацепив казавшуюся в начале сезона нереальной.

В Серии А "Интер" всегда пытается доминировать. Стал лучшим по ударам по воротам за матч, третьим по владению мячом. Но в Лиге Чемпионов действует гораздо прагматичнее. Проиграл оба матча "Милану" по владению, отбивался в Лиссабоне и Порту. Хотя и "Сити" в нынешнем сезоне по ситуации иногда действует прагматично. По ударам в АПЛ завершил лишь третьим. Он будет доминировать, но и пожелает иногда выманивать соперника.

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Последние матчи команд

Манчестер Сити

Манчестер Сити - Реал Мадрид 4:0 (Лига Чемпионов)

Манчестер Сити - Челси 1:0 (лига)

Брайтон - Манчестер Сити 1:1 (лига)

Брентфорд - Манчестер Сити 1:0 (лига)

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 2:1 (Кубок Англии. Финал)

Интер

Интер - Милан 1:0 (Лига Чемпионов)

Наполи - Интер 3:1 (лига)

Фиорентина - Интер 1:2 (Кубок Италии. Финал)

Интер - Аталанта 3:2 (лига)

Торино - Интер 0:1 (лига)

Статистика

"Манчестер Сити" и "Интер" никогда не встречались в официальных турнирах

Нынешний финал станет вторым финалом Кубка/Лиги Чемпионов в истории "Манчестер Сити" и третьим Еврокубковым в целом. В 1970-ом году он победил польский "Гурник" в финале Кубка Кубков, а в 2021-ом уступил "Челси" в финале Лиги Чемпионов

"Интер" участвует в своём 11-ом финале Еврокубков и в шестом - Лиги/Кубка Чемпионов. Последний турнир он выигрывал трижды - в 1964-ом, 1965-ом и 2010-ом годах. Также трижды выигрывал Кубок УЕФА - в 1991-ом, 1994-ом и 1998-ом годах. Правда, свой последний Еврокубковый финал проиграл - в Лиге Европы "Севилье" в 2020-ом году

В 1/8 финала турнира "Манчестер Сити" выбил "Лейпциг" (1:1 в гостях, 7:0 дома), в 1/4 - "Баварию" (1:1 в гостях, 3:0 дома), в 1/2 - "Реал" (1:1 в гостях, 4:0 дома). "Интер" в 1/8 выбил "Порту" (1:0 дома, 0:0 в гостях), в 1/4 - "Бенфику" (3:3 дома, 2:0 в гостях), в 1/2 "Милан" (2:0 и 1:0)

"Ататюрк" принимает второй финал Лиги Чемпионов в своей истории. В 2006-ом году также встречались команды из Милана и Англии. "Ливерпуль" отыгрался с 0:3 после первого тайма и победил "Милан" в серии пенальти

Хосеп Гвардиола вышел в свой четвёртый финал Лиги Чемпионов в карьере. Больше лишь у Карло Анчелотти. На счету каталонца на данный момент два трофея - в 2009-ом и 2011-ом годах с "Барселоной", также с "Сити" он проиграл финал-2021

"Интер" не пропустил в восьми из 12-ти матчей Лиги Чемпионов в нынешнем сезоне и в пяти из шести в плей-офф. Рекорд всего турнира за один сезон - девять матчей без пропущенных. Последним его добился "Челси" в сезоне 2020/21, девятый оформив в финале против "Манчестер Сити"

Симоне Индзаги за два сезона работы в "Интере" проиграл лишь одно противостояние на вылет, включая финалы. "Ливерпулю" в 1/8 финала предыдущего сезона Лиги Чемпионов - 0:2 дома и 1:0 в гостях. Остальные 13 в Кубке, Суперкубке Италии и Лиге Чемпионов он выиграл. Таким образом, взяв два Кубка и два Суперкубка

"Манчестер Сити" - первая команда в нынешнем сезоне по высоте отбора/перехвата мяча и начала своего владения, то есть по отдалённости начала от своих ворот - 47.2 метра. "Интер" - последний среди участников плей-офф с 38.4

Эрлинг Холанд забил 12 мячей в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов. Это повторение рекорда для английского клуба. Рууд Ван Нистельрой добился того же за "Манчестер Юнайтед" в сезоне 2002/03

В 2021-ом веке лишь два игрока выиграли в одном сезоне Чемпионат Мира и Лигу Чемпионов, участвуя в обоих финальных матчах. Роберто Карлос в 2002-ом году с "Реалом" и сборной Бразилии и Рафаэль Варан в 2018-ом с "Реалом" и сборной Франции. Хулиан Альварес или Лаутаро Мартинес может стать третьим

В последних четырех финалах Лиги Чемпионов было забито в целом пять мячей. Последние три завершились со счетом 1:0, перед ними один - со счетом 2:0

Кадры

Гвардиола известен желанием выдумать что-то уж слишком особенное, необычное в решающих матчах. Это желание часто вылезало ему боком и приводило к поражениям. На этот раз ничего нового не ожидается. Тем более, что схема с тремя центральными защитниками подходит к игре против "Интера".

Существуют кое-какие сомнения насчёт Уокера и Аке из-за повреждений. Последний недавно вернулся. Ляпорт и Аканджи готовы. Хотя выход этих двух чистых центральных защитников будет означать меньшую активность на фланге, чем при выходе первых двух, фланговых по амплуа.

В остальном же все ясно. Бернарду Силва и Грилиш на флангах, Родри и Стоунз в центре поля, Гюндоган и Де Брюйне перед ними и позади Холанда. Фоден, Махрез и Альварес готовы усилить со скамьи запасных.

У "Интера" под вопросом Мхитарян. Он травмирован с середины мая, усиленно пытался вернуться. Впрочем, и с Брозовичем, Бареллой и Чалханоглу получается неплохо. Под вопросом и форвард Корреа, и защитник Шкриньяр, но без них команда играет уже давно. Опытные Дармиан и Ачерби/Де Фрай будут прикрывать сзади в обороне, Бастони будет идти вперёд или искать умные пасы, латерали Думфриз и Димарко/Гозенс обеспечат скорость на флангах.

Наибольшая дилемма - в центре атаки. Лаутаро Мартинес будет там. А вот кто рядом с ним? В последние месяцы во всех важнейших матчах Индзаги ставит Эдина Джеко. Из-за работы в глубине поля в подыгрыше и в отборе. Но забивает он мало. А Ромелу Лукаку со скамьи запасных забивал или ассистировал во всех предыдущих раундах плей-офф ЛЧ, в лиге раззабивался и даже оформил дубль ассистов против серебряного призера "Лацио".

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Диаш, Аканджи, Б. Силва, Стоунз, Родри, Гюндоган, Де Брюйне, Грилиш, Холанд

"Интер": Онана, Дармиан, Ачерби, А. Бастони, Думфриз, Брозович, Чалханоглу, Барелла, Димарко, Джеко, Лаутаро Мартинес

Котировки букмекеров

Прогноз: Манчестер Сити - Интер 2:1

Индзаги - кубковый боец. Его команда гораздо голоднее, поскольку не ожидала быть здесь. И она очень сбалансированна. Умеет включить и железную оборону, и талантливую атаку. Как позиционную, так и контратаки. У "Сити" еще и некий перекос между блестящими результатами дома и не лучшими - в гостях. Отчётный матч не дома.

Многое будет зависеть от начала. Если "Интер" не пропустит, а то и забьет (а он любит забивать ранние голы) - может ожидать долгий вечер. И все же разница в классе очевидна. А финалы почти всегда выигрывают фавориты.

Вряд ли Лукаку и Лаутаро одновременно уйдут с поля без гола. Ну а атака "Сити" точно не уйдёт. Потому "обе забьют", хотя такого и не было с финала-2018, выглядит неплохой ставкой.