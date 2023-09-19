Брага – Наполи. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 20.09.2023

Лига Чемпионов. Группа С, 1-й тур.

20 сентября. 22:00. Брага. "Эштадиу Мунисипаль де Брага"

Главный судья: Сердар Гезюбююк (Нидерланды)

Трансляция: Megogo Football 6

Действующие чемпионы Италии начинают свой путь в новом сезоне Лиги Чемпионов поездкой в Португалию. "Брагу" точно не назовешь легким соперником, а когда соседями по группе являются мадридский "Реал" и берлинский "Унион", то очевидно, что легкой прогулки на групповом этапе не будет. Впрочем многое может измениться именно от результата этого матча.

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Новости "Браги"

Португальский коллектив в третий раз в своей истории выходит в групповой этап Лиги Чемпионов и последний раз это было аж 10 лет назад. Прошлые два раза ничем особо успешным не завершились, ведь они не смогли преодолеть групповой этап, сначала завершив на третьем, а затем и на четвертом местах.

"Оружейники" не очень удачно начали этот сезон в национальном чемпионате и после 5-ти туров на их счету лишь 7 очков. Особенно неожиданно выглядели их поражения против "Фамаликау" (1:2) и "Фаренсе" (1:3). В групповой этап главного еврокубкового турнира Старого Света "Брага" пробилась через два квалификационных раунда, сначала пройдя сербскую "Бочка-Топола", а затем греческий "Панатинайкос".

В составе "Браги" есть немало опытных исполнителей, среди которых вингер Рикарду Орта, полузащитник Жоау Моутиньо и защитник Жозе Фонте. Подопечные Артура Жорже надеются продолжить свою победную серию в Лиге Чемпионов, не обращая внимание на неудачные результаты в рамках национального первенства.

Новости "Наполи"

33-летнее ожидание Неаполя на титул Серии А было завершено в прошлом сезоне. Тогда казалось, что "партенопийцы" имели все шансы выиграть не только национальный чемпионат, но и саму Лигу Чемпионов, впрочем, на стадии четвертьфинала их остановил "Милан".

Уже после ухода Лучано Спаллетти и прихода Руди Гарсии этот сезон "адзурри" начали неровно. Две победы на старте Серии А против "Фрозиноне" и "Сассуоло" сменились поражением против "Лацио" и ничьей с "Дженоа".

Поэтому, как и соперники, "Наполи" подходит к этому поединку не в лучшей форме, однако разницу в силе составов никто не отменял. Да и Лига Чемпионов — это немного другой турнир, в котором опыт очень часто становится решающим фактором.

Цифры и факты

"Брага" и "Наполи" встречались между собой всего 1 раз, произошло это в 2012 году в рамках товарищеского матча. Тогда итальянцы выиграли со счетом 3:1;

В семи из девяти последних матчей "Браги" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5;

"Наполи" пропускал как минимум 1 гол в трех из четырех матчей этого сезона;

За 5 матчей "Браги" в рамках Чемпионата Португалии было забито 20 голов / за 5 матчей "Наполи" в рамках Серии А было забито 13 голов.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Лазарет "Браги" полностью пуст, чему не может не быть рад Артур Жорже, он сможет выставить свою сильнейшую команду против "Наполи" и попытаться остановить чемпионов Италии.

В составе "Наполи" также особых проблем с повреждениями нет. Сейчас травмирован голкипер Пьерлуиджи Голлини, впрочем он не был основным стражем ворот "партенопийцев", в старте выйдет Алекс Мерет.

Если Руди Гарсия сам не захочет что-то поменять и поберечь кого-то из своих игроков, то от "Наполи" можно ждать полностью основной состав, ведь травмированных почти нет.

"Брага", 4-2-3-1: Матеуш — Гомез, Оливейра, Фонте, Борха — Моутиньо, Музрати — Орта, Джало, Брума — Банза

"Наполи", 4-3-3: Мерет — Ди Лоренцо, Жезус, Эстигор, Оливейра — Зелинский, Лоботка, Ангисса — Политано, Осимхен, Кварацхелия

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Брага" — "Наполи" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Брагой" и "Наполи" от UA-Футбол

Обе забьют. "Брага" и "Наполи" демонстрируют отличный уровень результативности на старте этого сезона, впрочем, у обоих коллективов также наблюдаются проблемы в защите. Причины "дырявости" обороны "адзурри" понятны: их основной центральный защитник прошлого сезона Ким Мин Дже перешел в "Баварию", теперь надежность не на том уровне. А "оружейники" просто никогда и не выделялись высокой надежностью в обороне, они делают ставку на атаку. Именно поэтому ожидаем, что оба коллектива забьют как минимум по одному голу.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.