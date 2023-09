Реал Мадрид - Унион Берлин. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 20.09.2023

Обладатель 14 Кубков чемпионов сыграет против абсолютного дебютанта ЛЧ. Если это не самая странная пара дня, тогда кто?

Даже ваша мама знает, чего ждать от этих двоих на поле. Да, "Реал" выйдет атаковать, а "Унион" - обороняться. Любой результат, кроме победы Мадрида, стал бы здесь огромной сенсацией.

Мадрид выдал идеальный старт сезона - 5 побед в 5 турах Ла Лиги. Да, успехи нелегкие, но ведь и Винисиус травмирован, и соперники не дворовые; особенное, "Ла Реал".

Только глухой не слышал, как крут Джуд Беллингем - именно он сейчас главное оружие "Сливочных". Также отметим Хоселу, у которого 2+1 в последних трех турах. Главной же проблемой "Реала" остается защита: в двух последних турах с "Хетафе" и "Сосьедадом" он рано пропускал и был вынужден отыгрываться.

9 - No team in Europe's top 5 has taken more points from losing positions than @realmadriden in 2023/24 (Liverpool also 9). Los Blancos are also the first team since Zaragoza in 2004/05 to win 9 points from losing positions in their first 5 LaLiga games of a single season. Belief pic.twitter.com/5FukbhOahG