Реал Мадрид - Унион Берлин. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 20.09.2023

Обладатель 14 Кубков чемпионов сыграет против абсолютного дебютанта ЛЧ. Если это не самая странная пара дня, тогда кто?

Даже ваша мама знает, чего ждать от этих двоих на поле. Да, "Реал" выйдет атаковать, а "Унион" - обороняться. Любой результат, кроме победы Мадрида, стал бы здесь огромной сенсацией.

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Лига чемпионов. Группа С. 1-й тур

20 сентября. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" 19:45 "Унион Берлин"

Арбитр: Эспен Эскас (Норегия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости "Реала"

Мадрид выдал идеальный старт сезона - 5 побед в 5 турах Ла Лиги. Да, успехи нелегкие, но ведь и Винисиус травмирован, и соперники не дворовые; особенное, "Ла Реал".

Только глухой не слышал, как крут Джуд Беллингем - именно он сейчас главное оружие "Сливочных". Также отметим Хоселу, у которого 2+1 в последних трех турах. Главной же проблемой "Реала" остается защита: в двух последних турах с "Хетафе" и "Сосьедадом" он рано пропускал и был вынужден отыгрываться.

9 - No team in Europe's top 5 has taken more points from losing positions than @realmadriden in 2023/24 (Liverpool also 9). Los Blancos are also the first team since Zaragoza in 2004/05 to win 9 points from losing positions in their first 5 LaLiga games of a single season. Belief pic.twitter.com/5FukbhOahG — OptaJose (@OptaJose) September 17, 2023

Как будет с "Унионом"? Да все так же. Никто не будет подстраиваться под дебютанта ЛЧ, не тот у него калибр. "Реал" выйдет с ромбом в полузащите и парой "большой/маленький" впереди. Справа Васкес подменит Карвахаля, который получил травму. Лунин, конечно, будет сидеть, а "Сантьяго Бернабеу" - давить на немцев своим величием, и не факт, что те справятся.

Новости "Униона"

"Унион" - маленький, камерный клуб, который даже в Берлине почти всегда был в тени "Герты".

Его подъем начался 2-3 года назад, и уже в прошлом сезоне берлинцы стали 4-ми в Бундеслиге, дойдя до 1/8 финала Лиги Европы. Для их клуба - это исторические результаты. Можно ли ими впечатлить "Реал"? Сами все понимаете.

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Игра на "Бернабеу" для "Униона" - это битва за престиж, но и поплыть немцы тоже могут. У них 0 сухих матчей из 4 в Бундеслиге, и два поражения в последних турах от "Лейпцига" (0:3) и "Вольфсбурга" (1:2). Это настораживает, ведь Мадрид еще в разы сильнее - тем более, у себя дома.

"Реал Мадрид" - "Унион Берлин": статистика личных встреч

Вы же не удивитесь, узнав, что ранее эти команды никогда не встречались, правда?

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Униона"

Ориентировочные составы

У "Реала" из плохих новостей травма Дани Карвахаля - он вне заявки; тем временем возвращаются в нее Ферлан Менди и Дани Себальос. К отсутствию Винисиуса, Милитао и Куртуа вы, наверное, уже привыкли.

У "Униона" вне игры травмированные Рани Хедира (основа), Андраш Шафер (замена) и Лоренц Дель (молодежь).

"Реал": Кепа - Васкес, Рюдигер, Алаба, Фран Гарсия - Модрич, Чуамени, Камавинга - Беллингем - Хоселу, Родриго

"Унион": Реннов - Дуки, Кнохе, Лейте - Юранович, Лайдуни, Крал, Ааронсон, Госенс - Фофана, Беренс

"Реал Мадрид" - "Унион Берлин": ставки и коэффициенты

"Реал Мадрид" - "Унион Берлин": прогноз от UA-Футбол

"Унион" еще ни разу в Бундеслиге не сыграл "насухо", да и "Реал" в двух последних турах еле отыгрался. Наше видение - в их очном матче тоже будут голы, и не один.

Выберем ставку ТБ 2,5 - БК предлагают ее с коэффициентами от 1,75 и выше.