Реал Сосьедад - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 20.09.2023

Тяжелая ноша висит сейчас на "Интере". Впервые с 2010-го года он играет в Лиге Чемпионов в качестве финалиста, и ожидания при таком статусе велики. Еще больше они после идеального начала сезона в Серии А и конкретно - после 5:1 в дерби над "Миланом". Также две домашние ничьи итальянских команд в ЛЧ во вторник заставляют требовать именно от "нерадзурри" компенсации. Получит ли ее Италия?

20 сентября. 22:00. Лига Чемпионов. Группа D. Первый тур

Сан-Себастьян. "Реале Арена"

"Реал Сосьедад" - "Интер"

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Состояние команд

"Интер" начал сезон 2:0 над "Монцей" и "Кальяри", хотя кое-какие вопросы по тем матчам возникли. Он не создал много, не играл быстро, и Симоне Индзаги остался доволен прежде всего обороной. Тяжелыми и медленными были 23 первые минуты матча против "Фиорентины", однако затем после перехвата в атаке команду прорвало до 4:0.

Ну а в дерби она начала разрывать с первых минут. Высокий прессинг "Милана" лишь помогал ей убегать в контратаки, посылать мячи в прорывы на фланги. Разве что пропустила впервые в сезоне. Тренер говорил о концентрации и о голах в правильные моменты, о помощи запасных. Хотя предупреждает, что сезон лишь начался, недоволен пропущенным "из ниоткуда" и видел кое-какие недостатки.

"Сосьедад" начал сезон с трех ничьих. Не создавая много ни против "Жироны", ни против "Сельты", ни против "Лас Пальмаса". Затем его прорвало до 5:3 дома над "Гранадой" причем на 82-ой минуте счет был 5:1. Ну а затем "чури-урдин" хорошо выступили в Мадриде против "Реала", открыв счет, создавая и почти не уступив по владению мячом. В итоге проиграли, но тест перед стартом Лиги Чемпионов получился отличным.

Они возвращаются в турнир впервые с 2013-го года, очень волнуются, воодушевлены и мотивированы. Тем более - на родном заполненном стадионе. Капитан Микель Оярсабаль говорит о поворотном моменте во всей истории клуба, призывает играть с энтузиазмом и менталитетом победителя и показать свое истинное лицо. Хотя и говорит о потребности в спокойствии, контроле над эмоциями.

Главный тренер хозяев Иманол Альгуасиль желает играть активно, не хочет говорить об "Интере" и его игроках, "иначе лучше и не выходить на поле". Оярсабаль как раз говорит, отмечая, что в дерби "нерадзурри" играли от обороны на контратаках, но и что отлично умеют играть в любой футбол. Он считает, что игру решат детали.

Индзаги же несколько раз похвалил "Сосьедад" за организованность, заявил, что не хотел получить этого соперника в группу и ожидает интенсивную игру. Отмечает, что соперник изменился по сравнению с предыдущим сезоном, когда Давид Силва играл позади двух форвардов, сменил тактику. Это правда, поскольку "чури-урдин" в предыдущем сезоне больше владели мячом, чем в этом.

Матчи команд с начала сезона (все - в лиге)

Реал Сосьедад

Реал Сосьедад - Жирона 1:1

Сельта - Реал Сосьедад 1:1

Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0

Реал Сосьедад - Гранада 5:3

Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1

Интер

Интер - Монца 2:0

Кальяри - Интер 0:2

Интер - Фиорентина 4:0

Интер - Милан 5:1

Кадры

У "Интера" серьезная потеря. Хакан Чалханоглу не полетел в Испанию. Его место последнего опорника должен занять неопытный Асллани, но возможны варианты и с Николо Бареллой или Генрихом Мхитаряном. Хотя последнего в свете его блестящего выступления в дерби (два гола и ассист) лучше не отодвигать назад. Индзаги заявил, что Асллани готов, но не захотел сообщить, точно ли выйдет.

На других позициях изменений не ожидается, хотя скамья запасных "Интера" очень сильна. Даже без травмированного Куадрадо. Возможно, Фраттези заменит ещё одного из опорников. Менее вероятен выход Де Фрая вместо Ачерби, Павара вместо Маттео Дармиана и Арнаутовича вместо одного из форвардов. У Лаутаро Мартинеса уже пять голов в четырех матчах, у Маркуса Тюрама - два гола и два ассиста.

У "Сосьедад" до сих пор не вернулись Маркеланц, Элустондо, Андре Силва. Садик ещё не в форме. Дисквалифицирован Карлос Фернандес. Трое последних - форварды, так что Оярсабалю вновь придётся занять их место. Хотя Альгуасиль доволен им, несмотря на отсутствие голов, называет особенным игроком и отмечает помощь в обороне.

Голы выдают японец Такефуса Кубо и местный игрок Андер Барренечеа. У обоих по три в пяти матчах. Первый еще и добавил ассист.

В других линиях возможен выход Одриосолы вместо не совсем здорового Траоре на правом фланге обороны. Хотя и сам Альваро не совсем здоров и в Мадриде не играл.

"Реал Сосьедад": Ремиро, Траоре, Субелдия, Ле Норман, Тирни, Субименди, Мендес, Мерино, Барренечеа, Оярсабаль, Кубо

"Интер": Зоммер, Дармиан, Ачерби, А. Бастони, Думфриз, Асллани, Барелла, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Лаутаро Мартинес

Цифры и факты

"Реал Сосьедад" и "Интер" встречались дважды. В сезоне 1978/79 в 1/16 финала Кубка УЕФА они обменялись домашними победами - 2:0 и 3:0. Больше мячей дома забили итальянцы

"Интер" играет в Лиге Чемпионов шестой сезон подряд. В предыдущем играл в финале. "Реал Сосьедад" - в третий во всей своей истории. В сезоне 2003/04 он вышел из группы с "Ювентусом", "Галатасараем" и "Олимпиакосом" и вылетел в 1/8 финала от "Лиона". А сезоне 2013/14 не вышел из группы с "Манчестер Юнайтед", "Байером" и "Шахтером", не одержав ни одной победы

В 2023-ем году "Интер" одержал пять побед над "Миланом" во всех турнирах. Сразу после трех из четырех предыдущих он не побеждал, набрав одну ничью и потерпев два поражения

"Интер" выиграл два последних своих гостевых матча Лиги Чемпионов, не пропустив ни от "Милана", ни от "Бенфики" (по 2:0), но сразу перед этим не побеждал в трех таких матчах подряд - две ничьи и поражение. В том числе 3:3 в Испании, а именно - в Барселоне

"Реал Сосьедад" свой последний еврокубковый матч на данный момент провел дома против итальянской команды. В 1/8 финала Лиги Европы в марте он не переиграл "Рому" (0:0), проиграв ей до этого в гостях (0:2)

"Интер" выиграл все четыре матча с начала сезона с общей разницей мячей 13:1, "Сосьедад" выиграл лишь один из пяти с общей разницей мячей 8:7

Прогноз: Реал Сосьедад - Интер 1:1

В плане соотношения уровня и опыта здесь все ясно. "Интер" еще и в отличном настроении, а "Сосьедад", как и он, играл в уик-энд тяжёлый матч. Впрочем, "нерадзурри" могут впасть в эйфорию, отнестись к игре легкомысленно. Индзаги не случайно говорит, что сейчас начинается наиболее тяжёлая часть. "Чури-урдин" дома на порядке, энтузиазме и форме Кубо и Барренечеа способны не проиграть.