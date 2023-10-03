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Унион Берлин - Брага. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 03.10.2023

Лига Чемпионов
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Первый в истории домашний матч Униона в Лиге чемпионов

Унион Берлин - Брага. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 03.10.2023

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокин Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов, группа C, второй тур

3 октября 2023. Берлин, “Олимпиаштадион”

“Унион” 19:45 “Брага”

Телетрансляция – Megogo Футбол 1

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Унион” проиграл в сентябре все пять своих матчей. Новый месяц – новые вызовы. Берлинцы надеются прервать свою серию неудач в домашней игре с “Брагой”.

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Содержание

Новости Униона

Первый месяц осени был для “Униона” сплошным кошмаром. Начиная с домашней игры против “РБ Лейпцига” (0:3) берлинцы проиграли пять матчей, забив в них всего лишь один гол. Четыре поражения в чемпионате Германии, и одно – от “Реала” в Лиге чемпионов.

В матче с Мадридом “Униону” не хватило всего несколько секунд, чтобы удержать ничью – на 90+4 минуте Джуду Беллингему все же удалось протолкнуть мяч в ворота Реннова.

В целом, “Реал” наиграл на эту победу. Мадрид выполнил 32 удара против четырех “Униона” (семь – ноль в створ) и не реализовал несколько своих шансов.

Тренер “Униона” Урс Фишер признает, что после пяти поражений подряд настроение в команде не лучшее. Робин Кнохе и Рани Хедира травмированы, но вернется Кевин Фолланд, не игравший с “Хайденхаймом” из-за дисквалификации.

Новости Браги

Как и “Унион”, “Брага” свой путь в Лиге чемпионов 2023/24 начала с поражения, проиграв “Наполи”. И португальцы тоже близки к ничьей, но на 88-й минуте забили гол в свои ворота – 1:2.

Но по меньшей мере в чемпионате Португалии дела у “Браги” не настолько плохи – три победы в последних четырех турах, 12 забитых мячей. Правда, и пропускает “Брага” много. 13 мячей в семи турах – только у семи команд показатель хуже.

Матч с “Унионом” из-за травмы пропустит основной правый защитник “Браги” Виктор Гомес.

Статистика команд, цифры и факты

  • В матче с “Реалом” вратарь “Униона” Реннов чаще соприкасался с мячом, чем любой другой игрок берлинского клуба.
  • “Унион” и “Брага” встречались в прошлом сезоне в Лиге Европы, и дважды победили домашние команды (по 1:0).
  • Ни один из 13 предыдущих матчей “Браги” в Лиге чемпионов не закончился вничью.
  • “Унион” забил один гол в пяти последних матчах.
  • “Унион” смог не пропустить всего в одном из восьми матчей сезона, “Брага” – в двух из 12.
  • “Брага” четырежды играла против немецких команд на выезде, один раз выиграла и трижды проиграла

Последние пять матчей Униона и Браги

Унион

  • 30.09 “Хайденхайм” 0:1 (Бундеслига)
  • 23.09 “Хоффенхайм” 0:2 (Бундеслига)
  • 20.09 “Реал” Мадрид 0:1 (Лига чемпионов)
  • 16.09 “Вольфсбург” 2:1 (Бунлеслига)
  • 03.09 “РБ Лейпциг” 0:2 (Бундеслига)

Брага

  • 28.09 “Эштрела” 4:2 (Примейра)
  • 24.09 “Боавишта” 4:1 (Примейра)
  • 20.09 “Наполи” 1:2 (Лига чемпионов)
  • 16.09 “Фаренсе” 1:3 (Примейра)
  • 09.09 “Морейренсе” 3:2 (Примейра)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Наполи" 1 1 0 0 2-1 +1 3
2 "Реал" Мадрид 1 1 0 0 1-0 +1 3
3 "Брага" 1 0 0 1 1-2 -1 0
4 "Унион" Берлин 1 0 0 1 0-1 -1 0

Где смотреть матч Унион – Брага

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Ставки и Коэффициенты на матч Унион – Брага

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Прогноз на матч Унион – Брага от UA-Football

Как ни странно, “Унион” считается фаворитом предстоящего матча. Возможно, решающим будет фактор 70000 своих болельщиков на “Олимпиаштадионе” или долгожданный конец неудачливого сентября. Так как обе команды часто пропускают, матч получиться результативным. Прогноз – победа “Униона” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Лига чемпионов ставки Унион (Берлин) Брага Прогнозы
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