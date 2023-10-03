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Боруссия Дортмунд - Милан. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 4.10.2023
Боруссия Дортмунд - Милан: Прогноз и анонс матча ⋉ 4.10.2023 ⋊ ЛЧ на UA-Футбол
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"Шмели" и "россонери" не лучшим образом начали текущую еврокубковую кампанию. Немецкая команда на выезде проиграла "Пари Сен-Жермен", а итальянский коллектив так и не сумел на своем поле дожать "Ньюкасл". В рамках 2-го тура группы F дортмундская "Боруссия" и "Милан" в очном поединке будут бороться за первую победу в этом сезоне главного еврокубка.
2-й групповой тур. Квартет F. Сезон 2023/24
4.10.2023. Дортмунд, Германия. "Сигналь Идуна Парк"
Арбитр: Шимон Марциняк
"Боруссия" Дортмунд 22:00 Милан
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"Боруссия" Дортмунд: последние новости
В прошлом сезоне Лиги чемпионов Дортмунд сумел пробиться в стадию 1/8, где вылетел от лондонского "Челси". В этой же кампании "Боруссия" стартовала с закономерного гостевого поражения от "ПСЖ".
В национальном чемпионате подопечные Эдина Терзича идут пока без поражений. После шести туров в активе "шмелей" 16 очков: 4 победы и 2 ничьи. Примечательно, что ничьи были не с самыми сильными соперниками, а с откровенно более слабыми командами по классу: "Бохумом" и "Хайденхаймом".
В последнем же туре в достаточно непростом выездном поединке "Боруссия" переиграла "Хоффенхайм" - со счетом 3:1. Несмотря на результивную победу, следует отметить, что в этом сезоне Дортмунд забивает, несвойственно для себя, довольно мало. Если взглянуть на фоне конкурентов по Бундеслиге, то у "Боруссии" наименьшее количество забитых голов по сравнению с ТОП-6 командами.
Ориентировочный состав "Боруссия" Дортмунд: Кобель, Рюерсон, Гуммельс, Шлоттербек, Бенсебаини, Нмеча, Озджан, Брандт, Ройс, Мален, Фюлкруг.
"Милан": последние новости
Команда Стефано Пиоли прыгнула выше головы в прошлом сезоне ЛЧ. "Дьяволы" дошли до полуфинала, где дважды уступили в миланском дерби против "Интера" (0:2 и 0:1).
Этот же сезон "россонери" начали с нулевой домашней ничьей с "Ньюкаслом". В том поединке на "Сан-Сиро" "Милан" тотально доминировал и нанес аж 25 ударов по воротам "сорок", однако в итоге все равно потерял очки.
В Серии А у итальянского коллектива дела идут хорошо. Можно бы было сказать прекрасно, если бы не разгромное поражение в дерби от "Интера" со счетом 1:5. Впрочем, во всех остальных шести турах "красно-черные" выходили победителями и сейчас делят с тем же "Интером" лидерство в турнирной таблице национального первенства.
Ориентировочный состав "Милана": Маньян, Эрнандес, Томори, Кьер, Калабрия, Побега, Рейндерс, Лофтус-Чик, Леау, Жиру, Пулишич.
"Боруссия" Дортмунд - "Милан". Последние личные встречи
Всего на официальном уровне "шмели" и "дьяволы" встречались 6 раз. 4 раза в рамках Лиги чемпионов и 2 - в Лиге Европы. Трижды в очных поединках был сильнее "Милан", дважды победу одержала "Боруссия" и один раз команды разошлись миром.
Еще один раз в 2017-м году команды встречались на выставочном турнире "Международный кубок чемпионов". Тогда немецкая команда победила со счетом 3:1.
"Боруссия" Дортмунд - "Милан". Ставка и коэффициенты
"Боруссия" Дортмунд - "Милан". Прогноз на матч от UA-Футбол
Ничья 1:1. Букмекеры не отдают особого преимущества ни одной из команд. "Боруссия" имеет меньший коэффициент на свою победу только потому, что будет играть в родных стенах. Учитывая примерно одинаковый класс коллективов, можно предположить ничейный результат в этой паре. Однако решающий фактор могут сыграть безумные немецкие фанаты. Это доказывает даже тот факт, что на последней тренировке коуч "россонери" Стефано Пиоли включал своим подопечным крики болельщиков дортмундского клуба.
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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