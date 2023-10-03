Боруссия Дортмунд - Милан. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 4.10.2023

"Шмели" и "россонери" не лучшим образом начали текущую еврокубковую кампанию. Немецкая команда на выезде проиграла "Пари Сен-Жермен", а итальянский коллектив так и не сумел на своем поле дожать "Ньюкасл". В рамках 2-го тура группы F дортмундская "Боруссия" и "Милан" в очном поединке будут бороться за первую победу в этом сезоне главного еврокубка.

2-й групповой тур. Квартет F. Сезон 2023/24

4.10.2023. Дортмунд, Германия. "Сигналь Идуна Парк"

Арбитр: Шимон Марциняк

"Боруссия" Дортмунд 22:00 Милан

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"Боруссия" Дортмунд: последние новости

В прошлом сезоне Лиги чемпионов Дортмунд сумел пробиться в стадию 1/8, где вылетел от лондонского "Челси". В этой же кампании "Боруссия" стартовала с закономерного гостевого поражения от "ПСЖ".

В национальном чемпионате подопечные Эдина Терзича идут пока без поражений. После шести туров в активе "шмелей" 16 очков: 4 победы и 2 ничьи. Примечательно, что ничьи были не с самыми сильными соперниками, а с откровенно более слабыми командами по классу: "Бохумом" и "Хайденхаймом".

В последнем же туре в достаточно непростом выездном поединке "Боруссия" переиграла "Хоффенхайм" - со счетом 3:1. Несмотря на результивную победу, следует отметить, что в этом сезоне Дортмунд забивает, несвойственно для себя, довольно мало. Если взглянуть на фоне конкурентов по Бундеслиге, то у "Боруссии" наименьшее количество забитых голов по сравнению с ТОП-6 командами.

Ориентировочный состав "Боруссия" Дортмунд: Кобель, Рюерсон, Гуммельс, Шлоттербек, Бенсебаини, Нмеча, Озджан, Брандт, Ройс, Мален, Фюлкруг.

"Милан": последние новости

Команда Стефано Пиоли прыгнула выше головы в прошлом сезоне ЛЧ. "Дьяволы" дошли до полуфинала, где дважды уступили в миланском дерби против "Интера" (0:2 и 0:1).

Этот же сезон "россонери" начали с нулевой домашней ничьей с "Ньюкаслом". В том поединке на "Сан-Сиро" "Милан" тотально доминировал и нанес аж 25 ударов по воротам "сорок", однако в итоге все равно потерял очки.

В Серии А у итальянского коллектива дела идут хорошо. Можно бы было сказать прекрасно, если бы не разгромное поражение в дерби от "Интера" со счетом 1:5. Впрочем, во всех остальных шести турах "красно-черные" выходили победителями и сейчас делят с тем же "Интером" лидерство в турнирной таблице национального первенства.

Ориентировочный состав "Милана": Маньян, Эрнандес, Томори, Кьер, Калабрия, Побега, Рейндерс, Лофтус-Чик, Леау, Жиру, Пулишич.

"Боруссия" Дортмунд - "Милан". Последние личные встречи

Всего на официальном уровне "шмели" и "дьяволы" встречались 6 раз. 4 раза в рамках Лиги чемпионов и 2 - в Лиге Европы. Трижды в очных поединках был сильнее "Милан", дважды победу одержала "Боруссия" и один раз команды разошлись миром.

Еще один раз в 2017-м году команды встречались на выставочном турнире "Международный кубок чемпионов". Тогда немецкая команда победила со счетом 3:1.

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"Боруссия" Дортмунд - "Милан". Ставка и коэффициенты

"Боруссия" Дортмунд - "Милан". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Букмекеры не отдают особого преимущества ни одной из команд. "Боруссия" имеет меньший коэффициент на свою победу только потому, что будет играть в родных стенах. Учитывая примерно одинаковый класс коллективов, можно предположить ничейный результат в этой паре. Однако решающий фактор могут сыграть безумные немецкие фанаты. Это доказывает даже тот факт, что на последней тренировке коуч "россонери" Стефано Пиоли включал своим подопечным крики болельщиков дортмундского клуба.