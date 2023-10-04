Ньюкасл - ПСЖ. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 04.10.2023

Лига чемпионов, группа F, второй тур

4 октября 2023. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Ньюкасл” 22:00 “Пари Сен-Жермен”

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“Ньюкасл” проведет первый домашний матч в Лиге чемпионов после многолетнего перерыва, ПСЖ мечтает о заветном трофее уже без Месси и Неймара, но все еще с Мбаппе.

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Новости Ньюкасла

Матч с “Миланом” на “Сан-Сиро” был, откровенно говоря, малоудачным для команды Эдди Хау. “Россонери” создали большое количество моментов, часто пробивали по воротам, а “Ньюкасл” был просто пассивным участником событий. “Сорокам” повезло, что у “Милана” были явные проблемы с реализацией.

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Однако содержание многих матчей постепенно забывается, а результат – 0:0 в Милане, остается, и “Ньюкасл” остался доволен. Тем более, что после этого матча команда Эдди Хау только прибавляла. “Сороки” обыграли на выезде “Шеффилд Юнайтед” со счетом 8:0 (все восемь голов забили разные футболисты), затем выбили “Манчестер Сити” из Кубка лиги (1:0), и на классе взяли три очка в матче с “Бернли” (2:0). “Ньюкасл” не пропускает уже в пяти матчах подряд.

Эдди Хау говорит, что его команда не будет играть персонально против Мбаппе, остановить лидера ПСЖ должна команда в целом.

Это будет сложно, учитывая кадровые неприятности “сорок”. Ботман, Жоэлинтон, Уилсон, Уиллок и Барнс пропустят игру с ПСЖ из-за травм.

Новости ПСЖ

“Пари Сен-Жермен” занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Франции после семи туров, набрав скромные для 12 очков из 21 возможных, но, как ни странно, никто не воспринимает Париж как кризисный клуб. Совсем наоборот. Впечатления от работы Луиса Энрике скорее позитивные, чем нет.

“ПСЖ” бывает сложно против закрытых команд, как свидетельствуют ничьи с “Лорьяном” (0:0), “Тулузой” (1:1) и “Клермоном” (0:0) в последнем туре, но это вполне решаемые проблемы для Энрике. Главное – это появление особого, французского командного духа с появлением таких футболистов как Дембеле, Муани, Баркола, Эрнандес. Париж выглядит симпатичнее.

Матч с “Ньюкаслом” из-за травм пропустят Асенсио, Кимпембе, Ли и Мендеш.

Статистика команд, цифры и факты

Мбаппе забил восемь из 16 голов “ПСЖ” в нынешнем сезоне. Против английских команд лидер форвард сборной Франции забил шесть голов в 11 матчах лиги чемпионов.

“Пари Сен-Жермен” не пропускает в последних трех матчах, “Ньюкасл” – в последних пяти.

“ПСЖ” проиграл пять из семи последних матчей с английскими командами.

“Ньюкасл” выиграл три из последних поединков с французскими клубами во всех турнирах (четыре ничьи, шесть поражений).

“Ньюкасл” не проигрывал в последних 14 домашних еврокубковых матчах (девять побед, пять ничьих).

Последние пять матчей Ньюкасла и ПСЖ

Ньюкасл

30.09 “Бернли” 2:0 (АПЛ)

27.09 “Манчестер Сити” 1:0 (Кубок лиги)

24.09 “Шеффилд Юнайтед” 8:0 (АПЛ)

19.09 “Милан” 0:0 (Лига чемпионов)

16.09 “Брентфорд” 1:0 (АПЛ)

ПСЖ

30.09 “Клермон” 0:0 (Лига 1)

24.09 “Марсель” 4:0 (Лига 1)

19.09 “Боруссия” Дортмунд 2:0 (Лига чемпионов)

15.09 “Ницца” 2:3 (Лига 1)

03.09 “Лион” 4:1 (Лига 1)

Личные встречи

“Ньюкасл” и “Пари Сен-Жермен” никогда ранее не встречались друг с другом.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Пари Сен-Жермен" 1 1 0 0 2-0 +2 3 2 "Милан" 1 0 1 0 0-0 0 1 3 "Ньюкасл" 1 0 1 0 0-0 0 1 4 "Боруссия" 1 0 0 1 0-2 -2 0

Где смотреть матч Ньюкасл – ПСЖ

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Ориентировочные составы

“Ньюкасл”: Поуп – Триппьер, Ласселс, Шер, Берн – Лонгстафф, Гимарайнс, Тонали – Альмирон, Исак, Гордон

“ПСЖ”: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Шкриньяр, Эрнандес – Витинья, Угарте, Заир-Эмри – Дембеле, Коло Муани, Мбаппе.

Ставки и Коэффициенты на матч Ньюкасл – ПСЖ

Прогноз на матч Ньюкасл – ПСЖ от UA-Football

“Ньюкасл” и “ПСЖ” не пропускали в последних матчах, и серии обеих команд вероятно прервуться. “Сент-Джеймс Парк” не позволит “Ньюкаслу” сыграть скучно, а это только и нужно будет “ПСЖ”. Но и команда Эдди Хау способна продемонстрировать свою энергичность и мощь. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.