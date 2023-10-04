Атлетико - Фейеноорд. Анонс и прогноз матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов на 04.10.23

4 октября в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов в группе Е "Атлетико" будет принимать нидерландского чемпиона - " Фейеноорд". Поединок пройдет на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде. Начало встречи запланировано на 19:45.



Лига чемпионов. Группа Е. 2-й тур.

4 октября. 19:45. Мадрид. "Ванда Метрополитано"

Главный судья: Франсуа Летесье (Франция)

Трансляция: MEGOGO 2

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Новости "Атлетико"

"Атлетико" в первом туре Лиги чемпионов на выезде сыграл вничью с римским "Лацио" 1:1, пропустив на последней добавленной минуте от вратаря соперников, обидная потеря победы в таком важном матче.

Несмотря на серьезные кадровые проблемы "Атлетико" набрал хорошую форму в последних матчах и может быть доволен текущими результатами в Примере. "Матрасники" провели семь матчей, в которых одержали пять побед, один раз сыграли вничью и один раз проиграли "Валенсии" со счетом 3:0. Однако одержали и уверенную победу в мадридском дерби над главным соперником - "Реалом" 3:1.

Стоит отметить, что хорошую форму набрал форвард мадридцев Альваро Мората. Испанец забил уже 5 голов в 6 матчах Ла Лиги. В итоге столичная команда имеет в своем активе 16 очков и находится на четвертой позиции в турнирной таблице. Команда Симеоне на пять баллов отстает от лидирующего "Реала".

Новости "Фейеноорда"

В первом раунде группового этапа Лиги чемпионов "Фейеноорд" одержал победу. На своем поле роттердамцы уверенно обыграли "Селтик" (2:0) и стали лидером группы Е.

В прошлом сезоне "Фейеноорд" стал чемпионом Нидерландов. Причем сделал это достаточно уверенно и заблаговременно. Команда под руководством Арне Слота смогла набрать 82 очка и на целых семь пунктов обогнала "ПСВ".

После двух ничьих на старте " Фейеноорд" добился побед в пяти поединках чемпионата подряд. Среди прочего был и разгром "Аякса" - 4:0. В семи матчах Эредивизи "Фейенорд" отправил аж 26 мячей в ворота соперников, но в таблице на 4 очка уступает лидеру чемпионата "ПСВ". Поэтому роттердамцы имеют хорошие шансы остаться с очками в Мадриде.

Турнирное положение

Последние матчи "Атлетико"

Последние матчи "Фейеноорда"

Кадровая ситуация и ориентировочные составы

"Атлетико" имеет многочисленные кадровые потери, в команде фактически не осталось центрбеков - к травмированным ранее Рейнилдо и Чаглару Сеюнджю присоединились Стефан Савич и Хосе Мария Хименес. Также вне игры Пабло Барриос, Тома Лемар и Мемфис Депай.

Что касается "Фейеноорда", то у роттердамцев с начала сезона травмирован основной вратарь Джастин Бейлов, а недавно повреждение получил хорватский вингер Лука Иванушец. Плюс, второй матч дисквалификации, за грехи прошлого сезона, отбывает основной нападающий роттердамцев Сантьяго Хименес, автор 10 голов в семи матчах текущего чемпионата Нидерландов.



"Атлетико": Облак; Лино, Эрмосо, Витсель, Аспиликуэта, Молина; Сауль, Коке, Льоренте; Гризманн, Мората.

"Фейеноорд": Велленройтер; Гертрейда, Траунер, Ганцко, Хартман; Виффер, Стенгс, Тимбер; Минте, Уэда, Пайшао



Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч от UA-Футбол

" Фейеноорд" подходит к предстоящему противостоянию находясь в отличной форме. Другое дело, что теперь играть им придется против "Атлетико", который имеет огромный опыт выступлений в Лиге чемпионов, чего нидерландскому коллективу явно не хватает.

В последних семи матчах "Атлетико" забил 16 мячей (2,29 в среднем за игру), а "Фейенорд" на аналогичной дистанции записал на свой счет 28 голов (4,00 в среднем за игру).

"Атлетико", после ничьей в Риме, должен реабилитироваться в домашнем поединке против "Фейеноорда" и побеждать. Оптимальным вариантом для прогноза видится ставка "тотал больше 2,5 мячей".