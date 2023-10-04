Селтик - Лацио. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 04.10.2023

"Селтик" и "Лацио" в последние годы постоянно клюют в их странах за неудачи в Еврокубках. Возвращение "обручей" в групповой турнир Лиги Чемпионов после четырех лет отсутствия не принесло никаких хороших новостей ни в предыдущем сезоне, ни пока в нынешнем. Как раз "орлы" три года назад вышли из группы и хотят повторить достижение. Но для этого нужно побеждать, а не спасать ничьи голами вратарей.

4 октября. 22:00. Лига Чемпионов. Группа Е. Второй тур

Глазго. "Селтик Парк"

"Селтик" - "Лацио"

Главный арбитр: Донатас Румшас (Литва)

Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Фейеноорд 1 1 0 0 2-0 3 2 Лацио 1 0 1 0 1-1 1 3 Атлетико 1 0 1 0 1-1 1 4 Селтик 1 0 0 1 0-2 0

В своей лиге у "Селтика", как всегда, все в порядке. Шесть побед и ничья в семи турах, в том числе 1:0 над "Рейнджерс". Тренера последнего даже уволили в воскресенье. Впрочем, "обручи" уже вылетели из Кубка Лиги. Неспокойны из-за недовольства главного тренера Брендана Роджерса, вернувшегося летом на вторую каденцию, трансферным окном. Да и не только он недоволен. Серьезного усиления не было.

В первом туре группового турнира Лиги Чемпионов команда Роджерса выглядела неплохо почти тайм в Роттердаме, почти ничего не позволяла "Фейеноорду". Но пропустила в добавленное время штрафной удар с 30-ти метров из-за слишком низкого роста стоявшего в стенке Киого Фурухаши. А во втором тайме два ее новичка - Лагербильке и Холм - были удалены, и вернуться в игру уже не было шансов.

В последнем туре лиги была одержана очень тяжелая победа в гостях над "Мазервеллом". На 86-ой минуте счет еще был 0:0, на 87-ой "Селтик" открыл счет, на 94-ой пропустил и на 96-ой забил победный мяч.

У "Лацио", серебряного призера Серии А предыдущего сезона, сейчас там все ужасно. Худшее начало с 1994-го года в первых пяти турах, лишь семь очков и 16-ое место после семи. На фоне блестящей победы в гостях над чемпионом "Наполи" в третьем туре контраст невероятен. И Маурицио Сарри ожидаемо бесится, в том числе набрасываясь на ФИФА, УЕФА и свою Федерацию за календарь, говоря о "резне" игроков.

Он считает, что в последнем матче лиги против "Милана" его команда играла не хуже соперника, а в первом тайме - и вовсе лучше. Что пропустила два мяча из-за эпизодов и индивидуальных действий Рафаэля Леау. Хотя и признает, что создавала в атаке недостаточно и ошибалась с последним пасом и ударом ("дерьмовые удары"). Заявляет, что создает как и в предыдущем сезоне, но гораздо хуже реализует.

То же можно сказать о выступлении в первом туре группы ЛЧ дома против "Атлетико". Доминирование, хорошая солидная качественная игра, но неточность и неправильные решения в решающей стадии. Еще и пропущенный с помощью рикошета. Спасти ничью удалось благодаря точному удару головой своего вратаря Ивана Проведеля на 95-ой минуте.

Сарри заявил, что "Селтик" не заслужил проиграть в Роттердаме, что сильно удивил его своей техничной игрой, что он вовсе не ожидает старобританский силовой футбол, а наоборот, комбинационный. Что он да ожидает из британского, так это интенсивность, очень высокие скорости. Это же требует от своих и Роджерс, желая давить с первой минуты и с помощью болельщиков ошеломить соперника.

Он хочет вернуть "Селтик Парк" потерянную славу крепости.

Впрочем, обороняться "Лацио" Сарри умеет лучше, чем позиционно атаковать, а его контратакующие комбинации очень красивы. Это видели в Неаполе и даже немного в Милане в субботу.

Высокие скорости мы точно ожидаем.

Кадры

Итак, центральный защитник Лагербельке и опорник Холм пропускают матч. Пропускают и защитники "Селтика" Уэлш и Картер-Викерс, вингер Абада. В Мазервелле Лагербельке во время матча заменил Филлипс. Логично, что заменит и сейчас с первых минут. Холм же не был игроком стартового состава.

Внимание на юрких азиатов Фурухаши, Маеду, Хатате, Ивату, Хьюна-Джуна. И на гондурасца Пальму, успевшего в августе поиграть против киевского "Динамо" в Квалификации Лиги Конференций за "Арис". Тогда он забил в Греции, забил и "Мазервеллу".

Уже 36-летний вратарь Джо Харт в Роттердаме и неправильно поставил "стенку" и не достал дальний штрафной, и отбил пенальти. Как всегда, и спасает, и привозит.

В "Лацио" в запас был отправлен сам Чиро Иммобиле. В субботу из-за повреждения он отыграл лишь 16 минут. Ныне же должен выйти в стартовом составе. На его счету лишь один гол с игры с начала сезона. В Милане начал матч аргентинский новичок Кастельянос, который пока глухой запасной и без голов.

Лидер команды сейчас - полузащитник Луис Альберто с двумя голами и двумя ассистами, в том числе голом пяткой в Неаполе и ассистом против "Атлетико". На днях он продлил контракт с клубом. Рядом с ним в центре поля могут выйти Ровелла, Гендузи, Катальди, Весино или Камада. Против "Атлетико" играли двое последних, но затем в стартовый состав прорвались двое первых.

"Селтик": Харт, Джонстон, Филлипс, Скейлс, Тейлор, МакГрегор, О"Райли, Хатате, Маеда, Фурухаши, Пальма

"Лацио": Проведель, Марушич, Казале, А. Романьоли, Хюсай, Ровелла, Камада, Луис Альберто, Фелипе Андерсон, Иммобиле, Дзакканьи

Последние матчи команд

Цифры и факты

"Селтик" и "Лацио" встречались дважды. В групповом турнире Лиги Европы сезона 2019/20. В обоих случаях итальянцы открывали счет, но пропускали дважды, в том числе решающий гол после 88-ой минуты

В сезоне 2022/23 "Селтик" вернулся в групповой турнир Лиги Чемпионов после четырех лет отсутствия. Его результаты - дважды 1:1 с "Шахтёром", 1:3 и 0:2 от "Лейпцига", 0:3 и 1:5 от "Реала" Мадрид и четвёртое место в группе. Нынешний же сезон начат гостевым поражением от "Фейеноорда" - 0:2

"Лацио" играет в турнире впервые с сезона 2020/21. Его результаты тогда - 1:1 и 2:2 против "Брюгге", 1:1 и 3:1 против "зенита", 3:1 и 1:1 против "Боруссии" Дортмунд, второе место в группе и вылет в 1/8 финала от "Баварии" А до этого он не играл в турнире 13 лет. Нынешний же сезон начал домашней ничьей с мадридским "Атлетико" - 1:1

"Селтик" не побеждал в Лиге Чемпионов на всех полях начиная с групп шесть лет и 11 матчей, а дома - десять лет и десять матчей

"Селтик" играл в групповом турнире Лиги Чемпионов (первом) 12 раз. Ни в одном из первых туров он не побеждал. В том числе и в этом году. Зато шесть раз побеждал во вторых турах, сведя два матча вничью и потерпев три поражения

"Лацио" проиграл 11 из 18-ти своих предыдущих гостевых еврокубковых матчей, выиграв лишь один из них

"Лацио" пропускал в семи из восьми матчей во всех турнирах в нынешнем сезоне. "Селтик" не пропускал в четырех из шести последних

Прогноз: Селтик - Лацио 1:1

Атмосфера на "Селтик Парк" по-прежнему великолепна, но уже никого не пугает. За последние пять лет здесь побеждали "Копенгаген", "Ференцварош", "Клуж", пражская "Спарта", "Буде/Глимт", не говоря о командах лиг Топ-5. Правда, эту команду лиги Топ-5 поймать можно. Учитывая её плохую форму, раздражение и хроническое неумение играть на два фронта. Но все же "обручам" вряд ли хватит качества.