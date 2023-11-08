Зальцбург - Интер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 08.11.2023

В третьем туре Лиги Чемпионов во вторник две итальянские команды, среди них "Интер", одержали непростые победы, а в среду две остальные опозорились в гостях. В четвертом во вторник две итальянские команды одержали непростые победы. Предсказывает ли это что-либо насчёт нынешней среды? Конкретно - насчёт сложного выезда "Интера" в Зальцбург?

8 ноября. 22:00. Лига Чемпионов. Группа D. Четвертый тур

Зальцбург. "Ред Булл Арена"

"Ред Булл" Зальцбург - "Интер"

Главный арбитр: Сердар Гозубуюк (Нидерланды)

Состояние команд

1 Реал Сосьєдад 3 2 1 0 4-1 7 2 Інтер 3 2 1 0 4-2 7 3 Зальцбург 3 1 0 2 3-4 3 4 Бенфіка 3 0 0 3 0-4 0

К очному матчу третьего тура обе команды подходили на фоне неудач. Для "Зальцбурга" поражение в Милане даже оформило серию из четырёх матчей лиги и Лиги Чемпионов без побед - ничья и три поражения. Но сразу после этого удалось привести себя в порядок, перезагрузиться, выиграть три матча. Пусть и в Кубке - лишь в серии пенальти. Две победы в лиге помогли вернуться на первое место.

"Интер" после третьего тура провел лишь два матча. Но зато очень сложные - против "Ромы" и "Аталанты". Выиграв оба с разницей в один мяч и удержавшись на первом месте в Серии А. Против первой дома полностью владел преимуществом, но дожал лишь в концовке. Против второй в гостях большей частью оборонялся, держался. Открыл счет с помощью пенальти, заработанного центральным защитником.

В первых пяти домашних матчах сезона во всех турнирах "Аталанта" добыла четыре победы и ничью и не пропускала. Потому победа над ней является признаком характера и мощи. А также - еще одним признаком умения "Интера" играть в гостях. В лиге он выиграл все пять гостевых матчей. Но вот в гостях в Лиге Чемпионов спасся от поражения от "Реал Сосьедад" лишь на 87-ой минуте, играя крайне слабо.

В очном матче в Милане "нерадзурри" также не впечатляли. Забили решающий мяч с пенальти. Так что у себя дома австрийцы могут рассчитывать на лучший результат. Их наставник Герхард Штрубер заявляет, что итальянцы не любят играть под прессингом, и именно потому собирается не позволять им дышать, забрать у них пространство, играть с духом и наглостью. А это "Зальцбург" умеет делать.

Последние матчи команд

Кадры

Против "Сосьедад" Симоне Индзаги ошибся, применив излишнюю ротацию. Странно, что он не научился на своих ошибках и планирует ротацию и сейчас. Хоча частично она вынуждена, ведь Павар выбыл надолго, а Думфриз очень устал. Даже впервые в карьере в стартовом составе за "Интер" может выйти молодой новичок Биссек. На позиции правого центрального защитника.

Также Индзаги обещает выход Фраттези и Алексиса Санчеса, автора первого гола "Зальцбургу" дома. Это значит, что один из главных форвардов - Тюрам или автор 13-ти голов в сезоне Лаутаро Мартинес, а также как минимум один из главных опорников - Чалханоглу или Мхитарян, останется в запасе. Асллани и Клаассен играют в опорной зоне и могут кого-то сдвинуть. Тренер весьма хвалил их.

Говорят и об Аугусто на левом фланге вместо Димарко, и о Де Фрае в центре обороны вместо Ачерби.

Марко Арнаутович возвращается после полутора месяцев травмы и может впервые в карьере сыграть взрослый официальный клубный матч на земле страны, за сборную которой он выступает. Да, за австрийские клубы и против них австриец никогда не играл.

Состав и ротацию "Зальцбурга" диктуют травмы. Последняя из них - центрального защитника Соле. Также травмированы опорник Кьергор, левый защитник Терзич (эти трое - очень важные игроки), Камери, Койта, Око, Омореги, Пятковски. В центре обороны придётся выпустить 18-летнего Байду, а слева от него - 38-летнего Улмера.

Особое внимание в команде, как всегда, на атаку. Глух забил в Милане, завершив красивую комбинацию, Конате там не играл с первых минут, что весьма удивило Индзаги, но здесь должен сыграть. На его счету уже десять голов в сезоне, хотя пока ни одного - в Лиге Чемпионов. Шимич забил один в ЛЧ и также опасен. Даже впервые с августа в заявке будет экс-игрок "Шахтёра" Фернандо.

В принципе, даже толком неизвестно, какую тактическую схему изберет Штрубер. Он сам говорит, что не решил. Говорят об отходе с 4-3-1-2 к 4-2-3-1, хотя для последней не хватает вингеров.

"Зальцбург": Шлагер, Дедич, Павлович, Байду, Улмер, Гурна-Дуат, Капальдо, Сучич, Глух, Шимич, Конате

"Интер": Зоммер, Биссек, Де Фрай, А. Бастони, Дармиан, Чалханоглу, Барелла, Фраттези, Аугусто, Алексис Санчес, Лаутаро Мартинес

Цифры и факты

"Интер" побеждал во всех трех очных матчах против "Зальцбурга". Впервые они встречались в финале Кубка УЕФА сезона 1993/94. Итальянцы дважды победили со счетом 1:0. А в третьем туре нынешней Лиги Чемпионов - со счетом 2:1

После серии из четырёх матчей без побед во всех турнирах (ничья и три поражения) "Зальцбург" одержал три победы подряд. Пусть и одну - в серии пенальти в Кубке

"Интер" не проиграл в последних семи матчах во всех турнирах на всех полях - шесть побед и ничья. В том числе выиграл в последних четырёх

"Интер" не проиграл в последних семи гостевых матчах во всех турнирах - шесть побед и ничья. В том числе выиграл в последних четырёх

"Зальцбург" проиграл в трех из четырех последних домашних матчей во всех турнирах, не забив в этих трех ни единого мяча. В том числе 0:2 от "Реал Сосьедад" во втором туре группового турнира Лиги Чемпионов. Правда, последний такой матч он как раз выиграл - 3:0 у "Альтаха" в лиге

Игрок сборной Австрии Марко Арнаутович может сегодня впервые во взрослой клубной карьере сыграть официальный матч на австрийской земле. Ему уже исполнилось 34 года

Прогноз: Зальцбург - Интер 1:1

Индзаги помнит интенсивный стадион еще со времен приезда сюда с "Лацио", ожидает очень тяжёлый матч против физически мощной и бегающей команды. Такой точно будет, поскольку легко "Интеру" в этой Лиге Чемпионов ещё не было, да и последние победы в лиге с минимальным разрывом в счете. Вспоминается и "Реал Сосьедад", и те же грабли с ротацией.

Но ведь тогда "нерадзурри" в итоге выдержали и добыли 1:1. Способны выдержать и наглый, но ослабленный травмами и не лучшей формой "Зальцбург".