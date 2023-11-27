"Манчестер Сити" и "РБ Лейпциг" уже гарантировали себе место в плей-офф по итогам 4 туров. Теперь остаётся лишь узнать, кому достанется первое место. Впрочем, вспоминая итоги последнего приезда "красных быков" на Этихад, о реальной интриге говорить трудно.

Лига Чемпионов. Группа G, 5-й тур

Манчестер, Этихад

Манчестер Сити – РБ Лейпциг 22:00

Трансляция – Megogo

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Манчестер Сити

Действующий обладатель требла весьма солидно провёл первую часть сезона, несмотря на отсутствие своей главной звезды Кевина де Брюйне. Отстают всего на пункт от "Арсенала" в АПЛ, а также хладнокровно и без лишних усилий выиграли 4 из стартовых 4 матчей группового этапа Лиги Чемпионов. Но все трудности ждут команду Гвардиолы впереди – календарь ближе к зимним праздникам абсолютно безумный.

После международной паузы "Манчестер Сити" ждали испытания от "Челси" (4:4) и "Ливерпуля" (1:1), и оба раза максимум очков взять не удалось. Но времени горевать нет. После битвы с Лейпцигом посреди недели – приём сенсационного "Тоттенхэма" и выезд в Бирмингем к "Астон Вилле", которая взлетела до топ-4.

Кроме де Брюйне, "Сити" в игре с "быками" точно не помогут Матео Ковачич и резервный кипер Зак Штеффен. Также под вопросом ещё один центральный полузащитник Нуньеш из-за мышечного повреждения. Стоунз только-только вернулся к тренировкам, потому в гибридной роли центрбека-опорника во вторник должен сыграть Аканджи.

РБ Лейпциг

"РБ Лейпциг" в последнее время имеет неутешительную выездную серию. Из четырёх последних матчей на выезде "быки" проиграли три. Два из них были против "Вольфсбурга" – 1:0 в Кубке Германии и 2:1 в чемпионате. Выносливые "волки" большими отрезками сидели низким блоком, обнажая проблемы РБ в позиционной атаке, а также были готовы к фирменной аритмии "быков" в виде взрывных отрезков по ходу матча.

В свете такой формы выезд на Этихад, где прошлой весной подопечные Розе потерпели самое унизительное поражение за последние годы, не обещает ничего позитивного. Впрочем, за исключением плохой выездной формы "РБ Лейпциг" в целом в полном порядке. "Быки" имеют одну из самых интенсивных и качественных прессинг-систем в Бундеслиге. Третьи в лиге по допущенной угрозе с игры. Немного хромает созидание, но это компенсируется лучшей в Германии реализацией (+9 голов относительно ожидаемых) и индивидуальным блеском Хави Симонса.

Последние неудачи связаны скорее с индивидуально слабыми перфомансами отдельных игроков, нежели общим спадом команды. Первый номер Бласвих стал допускать ошибку за ошибкой как раз на фоне восстановления Петера Гулачи. Не достаёт уверенности в центре обороны, которая ослабла не только после продажи Гвардиола, но и после травм Орбана и Битшиабу. Также травмирован Дани Ольмо, а в атаке не хватает глубины – Шешко имеет проблемы со спиной, Вернер – с мышцами паха.

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Турнирная таблица

# Клуб И П Н П З-П О 1 Манчестер Сити 4 4 0 0 12-3 12 2 РБ Лейцпиг 4 3 0 1 9-6 9 3 Црвена Звезда 4 0 1 3 5-10 1 4 Янг Бойз 4 0 1 3 4-11 1

Статистика и факты

"Манчестер Сити" выиграл 6 последних матчей в Лиге Чемпионов. На "Этихаде" статистика ещё более впечатляющая – 10 побед в Европе кряду, включая разгромы "Реала" (4:0), "Баварии" (3:0) и "РБ Лейпцига" (7:0) в прошлом сезоне.

У Хави Симонса 2+1 в 2 последних матчах ЛЧ. Это его дебютный сезон в ЛЧ.

Победа над "Тоттенхэмом" Моуриньо в сезоне 2019/20 – единственная выездная для Лейпцига против англичан. Всего у "быков" 4 победы в 11 матчах против английских клубов.

Йошко Гвардиол провёл за "РБ Лейпциг" 87 матчей до своего летнего трансфера в "Сити" за 90 млн евро.

Ориентировочные составы

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Диаш, Гвардиол – Родри, Аканджи – Фоден, Альварес, Бернарду, Доку – Холанд

РБ Лейпциг: Бласвих – Хенрикс, Симакан, Лукеба, Раум – Шлагер, Кампль – Симонс, Форсберг – Опенда, Поульсен

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Манчестер Сити – РБ Лейпциг от UA-Футбол

Последние два приезда "быков" на Этихад заканчивались избиениями – 6:3 и 7:0 за последние три сезона. В этот раз должно быть несколько спокойнее – всё-таки соперники уже позаботились о месте в плей-офф, плюс у "горожан" сейчас насыщенный и трудный график. Но последние неудачи "РБ Лейпцига" на выезде намекают, что дать бой чемпион Европы им будет крайне затруднительно. Ставка: победа "Манчестер Сити" + тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.70.