Янг Бойз – Црвена Звезда. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 28.11.2023

Лига Чемпионов. Группа G, 5-й тур.

28 ноября. 22:00. Берн. "Штадион Ванкдорф"

Главный судья: Данни Маккели (Нидерланды)

Трансляция: Megogo Football 7

Настоящая битва за Лигу Европы и решающий матч для этих двух коллективов на групповом этапе. Вряд ли они могут рассчитывать на положительные результаты в последнем туре, где нужно будет противостоять "Манчестер Сити" и "Лейпцигу", поэтому вопрос о третьем месте будет решаться именно в Берне, мотивации "Янг Бойз" и "Црвене Звезде" будет хватать.

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Новости "Янг Бойз"

Швейцарцы находятся на первом месте в своем национальном чемпионате по потерянным очкам. По факту же, они сейчас вторые, отставая от первого "Цюриха" на 2 очка, но имея один матч в запасе.

Вот этот внезапный выход "Цюриха" на первое место произошел 2 дня назад, когда они в очном матче разбили "Янг Бойз" со счетом 3:1. Именно поэтому коллектив из Берна подходит к решающему для себя матчу на групповом этапе Лиги Чемпионов не в лучшем настроении. Они шли с победами, если не учитывать матч против "Манчестер Сити" и в действительно важном матче проиграли, все еще оставляя себе преимущество за счет матча в запасе, но тем не менее.

Их путь в этой Лиге Чемпионов получился прогнозируемым. Поражения там, где они и должны были проигрывать и ничья в равном матче против "Црвены Звезды" в начале октября. Эта ничья дает им небольшое преимущество, ведь все можно решить у себя дома.

Новости "Црвены Звезды"

Как и их оппоненты, сербская команда находится на втором месте в своем национальном чемпионате, впрочем не имеет в запасе ни одного матча перед "Партизаном", который находится на первой строчке. Эти команды разделяет три очка и вся борьба еще впереди, а вот в Лиге Чемпионов борьба подходит к финалу.

Для них это действительно как финал, который нужно будет провести на поле соперника. Победитель получает почти наверняка все, а именно - выход в Лигу Европы с третьего места. Сейчас команда находится в хорошей форме, они выиграли свои последние три матча в национальном чемпионате.

Что касается кампании в Лиге Чемпионов, то там все то же самое, что и у "Янг Бойз", ведь они проиграли там, где и должны были, а в очном матче с прямым конкурентом за третье место сыграли вничью. Удастся ли им сыграть лучше уже на чужом поле? Вопрос открытый. Впрочем из-за лучшей разницы забитых и пропущенных, им может хватить и ничьей.

Турнирная таблица

Личные встречи

04.10.23 ЛЧ "Црвена Звезда" — "Янг Бойз" 2:2

27.08.19 ЛЧ "Црвена Звезда" — "Янг Бойз" 1:1

21.08.19 ЛЧ "Янг Бойз" — "Црвена Звезда" 2:2

04.08.04 ЛЧ "Црвена Звезда" — "Янг Бойз" 3:0

28.07.04 ЛЧ "Янг Бойз" — "Црвена Звезда" 2:2

Цифры и факты

Последние 3 матча между "Црвеной Звездой" и "Янг Бойз" заканчивались вничью;

"Црвена Звезда" не проигрывает в последних 5 матчах против "Янг Бойз" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Швейцарцы подходят к этому матчу с важными потерями как из-за травмы, так и из-за одной дисквалификации. В лазарете команды Каструа Имери, Седрик Иттен и Малик Деме. Из-за дисквалификации пропустит эту встречу Сандро Лаупер.

Куда лучше ситуация с кадрами у "Црвены Звезды", ведь у них пустой лазарет и никаких дисквалификаций, команда полностью готова к бою.

"Янг Бойз", 4-3-3: Рачоппи — Янко, Камара, Бенито, Гарсия — Угринич, Малеш, Ниассе — Монтейро, Нсаме, Элиа

"Црвена Звезда", 3-5-2: Глазер — Джига, Драгович, Родич — Михайлович, Стаменич, Ин-Беом, Иванич, Митрович — Букари, Ндиайе

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Янг Бойз" — "Црвена Звезда" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Янг Бойз" и "Црвеной Звездой" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. Эти команды обожают счет 2:2, они снова подходят к матчу в относительно равных силах. Победа больше нужна швейцарцам, впрочем вряд ли им хватит качества, даже при домашних трибунах, одержать здесь победу. Ожидаем, что этот матч завершится так же, как и первый в Белграде.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.