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Севилья - ПСВ. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 29.11.2023
Севилья - ПСВ: Прогноз и анонс матча ⋉ 29.11.2023 ⋊ ЛЧ на UA-Футбол
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В квартете B еще ничего не решено. Все четыре коллектива сохраняют шансы на выход в плей-офф раунд главного еврокубка. На этот раз "Севилья" сыграет против ПСВ. Поединок пройдет на домашней арене "севильцев" - "Рамон Санчес Писхуан".
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28.11.2023. Испания, Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан"
Арбитр: Давиде Масса (Италия)
"Севилья" 19:45 ПСВ
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"Севилья": последние новости
Дела у команды Диего Алонсо, мягко говоря, идут катастрофически. Последняя победа "Севильи" во всех турнирах датирована аж первым днем ноября. Тогда в Кубке Короля "севильцы" одолели чрезвычайно скромный "Кинтанар" с 5-го (пятого!) по силе дивизиона Испании.
А в Ла Лиге "Севилья" не побеждала с 26-го сентября - в том матче рекордсмен по количеству побед в Лиге Европы разгромил на своем поле "Альмерию" (5:1). На секунду, "Альмерия" - абсолютный аутсайдер первенства, набравший за 14 туров лишь 3 очка...
В Лиге чемпионов подопечные уругвайского наставника вообще еще ни разу не побеждали. Были зафиксированы две ничьи: дома с "Лансом" (1:1) и на выезде с ПСВ (2:2). А также два поражения от "Арсенала" Микеля Артеты: на своем поле - со счетом 1:2, и в Лондоне - 0:2.
Чтобы выйти в свою любимую Лигу Европу "Севилье" нужно без всяких "но" побеждать нидерландскую команду. Однако, зная как "нервионцам" даются победы в этом сезоне, рассчитывать на что-то будет очень сложно.
Ориентировочный состав "Севильи": Дмитрович, Санчес, Баде, Гудель, Салас, Хордан, Фернандо, Ламела, Ракитич, Педроса, Эн-Несири.
ПСВ: последние новости
Подопечные Петера Боша являются единоличными лидерами Эредивизи. "Фермеры" демонстрируют идеальную статистику: 13 побед в 13-ти турах. Гандикап над вторым "Фейеноордом" составляет целых 7 очков. При этом поражает также статистика ПСВ. При 48 забитых мячах нидерландская команда пропустила лишь 5 голов.
В главном еврокубке дела у "крестьян" идут не столь сладко. Но все равно прилично. Проиграв разгромно "Арсеналу" (0:4) в первом туре текущей кампании ЛЧ, после этого ПСВ непременно в каждом матче набирал очки. Дома "красно-белые" расписали результативную ничью с "Севильей" (2:2), на выезде разошлись миром с "Лансом" (1:1) и на своем поле минимально одолели тот же "Ланс (1:0).
В любом случае нужно брать три очка с испанцами, чтобы претендовать на выход в 1/8 ЛЧ. У "Севильи" все плохо, но это очень опытный еврокубковый боец.
Ориентировочный состав ПСВ: Бенитес, Тезе, Рамальо, Боскальи, Дест, Схаутен, Тил, Верман, Лосано, Бакайоко, де Йонг.
"Севилья" - ПСВ. Личные встречи
Всего в своей истории "севильцы" и "фермеры" встречались всего лишь три раза. Ожидаемо, что все матчи были сыграны в рамках еврокубков. В прошлом сезоне коллективы дважды пересекались на стадии 1/16 Лиге Европы. Тогда команды обменялись домашними победами: 3:0 в Испании и 2:0 в Нидерландах. Далее прошла именно "Севилья".
И, как уже известно, клубы провели один поединок в рамках этой кампании главного еврокубка. В начале октября "Севилья и ПСВ разошлись миром - 2:2.
"Севилья" - ПСВ. Турнирное положение
После 4-х туров ПСВ расположился на второй позиции, которая дает право на проход в следующий раунд. В свою очередь, "Севилья" пока идет последней в квартете. Впрочем, ничего еще не решено - разница между коллективами составляет всего 3 очка.
|#
|КОМАНДА
|И
|П
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Арсенал
|4
|3
|0
|1
|9-3
|9
|2
|ПСВ
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|3
|Ланс
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|4
|Севилья
|4
|0
|2
|2
|4-7
|2
"Севилья" - ПСВ. Ставка и коэффициенты
"Севилья" - ПСВ. Прогноз на матч от UA-Футбол
Ничья 1:1. Примечательно, что даже, несмотря на то, что "Севилья" проведет этот поединок на своем поле, букмекеры оценивают шансы команд на победу абсолютно равными. Да, дела у коллективов в своей национальных чемпионах идут совершенно диаметрально по успешности. Тем не менее, команды являются представителями примерно одного класса. Победить может любой, хоть и наиболее рационально выглядит ставка на ничейный результат.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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