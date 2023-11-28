Реал Сосьедад - Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 29.11.2023

"Реал Сосьедад" постарается укрепить свои шансы на победу в группе D Лиги чемпионов, принимая в среду на "Аноэте" "Ред Булл Зальцбург", который потерял шансы на плей-офф.

Лига чемпионов. Группа D, 5-й тур

29.11.2023. Сан-Себастьян. "Аноэта"

Арбитр: Николай Балакин (Украина)

"Реал Сосьедад" 22:00 "Зальцбург"

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Новости "Реал Сосьедада"

Испанская команда уже обеспечила себе место в раунде плей-офф, но будет пытаться обойти миланский "Интер", чтобы получить лучший посев в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Даже если "Сосьедад" проиграет в этом матче, он все равно сохранит шансы на первое место в своей группе, но для этого нужно будет побеждать в заключительном матче на выезде "Интер".

"Сосьед" и "Интер" имеют в активе по 10 очков после трех побед и одной ничьей в четырех турах, единственная ничья в активе клубов, это первый матч между этими командами, который завершился со счетом (1:1). Испанцы опережают итальянскую команду по показателю забитых и пропущенных, если в личной встрече победитель не будет выявлен и у команд будет равное количество очков, так же будет учитываться разница забитых и пропущенных голов.

Во втором туре подопечные Альгуасиля обыграли на выезде "Зальцбург" со счетом (2:0). В следующих матчах одержали две подряд победы над прошлогодним четвертьфиналистом ЛЧ - "Бенфикой".

В Сан-Себастьяне, в прошлом туре, они просто уничтожили лиссабонскую команду, еще в первом тайме отгрузив ей три гола, матч закончился со счетом (3:1). В этом матче "Ла Реал" пропустил второй мяч на групповом этапе, что является лучшим показателем в соревнованиях.

В этом сезоне на "Аноэте" "Реал Сосьедад" проиграл лишь один раз - "Барселоне", и выиграл пять из последних шести матчей.

На выходных баски одержали победу 2:1 над "Севильей" в Примере, Сейчас команда находится на пятом месте и отстает на 6 очков от ближайшего конкурента - "Барселоны".

Новости "Зальцбурга"

На внутренней арене "Зальцбург" делит первую строчку со "Штурмом", у обоих клубов 33 очка после 15 туров.

После выездной победы над "Бенфикой" в первом туре создавалось впечатление, что "Зальцбург" может преподнести сюрприз в сложной группе и побороться за выход в плей-офф.

Однако три следующих групповых матча закончились поражениями, в том числе дома от своих будущих соперников, а также в двух встречах с "Интером".

Сперва они проиграли в Милане со счетом (2:1), а в следующем матче проиграли дома (0:1), единственный гол на счету Лаутаро Мартинеса с пенальти на 85 минуте игры. "Сосьедад" и "Интер" оторвались от австрийцев на семь очков и это означает, что третье место - лучшее, на что они могут теперь надеяться.

"Бенфика" после четырех туров имеет в активе ноль очков, чтобы не зависеть от результатов португальской команды в двух заключительных турах, "Зальцбургу" нужно добывать две ничьи в этих матчах, которые гарантируют им место в Лиге Европы.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Реал Сосьедад" 4 3 1 0 7-2 +5 10 2 "Интер" 4 3 1 0 5-2 +3 10 3 "Зальцбург" 4 1 0 3 3-5 -2 3 4 "Бенфика" 4 0 0 4 1-7 -6 0

Кадры и ориентировочные составы

У "Ла Реала" почти полностью готов основной состав, на выходных из лазарета вернулся Киран Тирни после травмы.

Накануне этого противостояния "Зальцбург" получил невероятное количество травм: до 10 игроков основного состава сейчас находятся в лазарете.

Защита, безусловно, является самым пострадавшим звеном команды, где отсутствуют центральные защитники Лукас Вальнер, Брайан Око, Умар Соле и Самсон Байду.

Также отсутствующие из-за травм Андреас Ульмер, Алекс Терзич, Секу Койта, Фернандо, Дижон Камери и Мауриц Кьергаард, которые отсутствуют из-за травм, завершают длинный список игроков, которые не помогут австрийцам.

Возможный стартовый состав "Реал Сосьедада":

Алекс Ремиро; Элустондо, Субельдия, Ле Норман, Муньоз; Браис Мендес, Зубименди, Мерино; Кубо, Оярсабаль, Барренечеа

Возможный стартовый состав "Зальцбурга":

Шлагер; Дедич, Моргалла, Павлович, Гиндо; Глух, Бидструп, Капальдо, Сучич; Конате, Ратков

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"Реал Сосьедад" стал, пожалуй, главным открытием в нынешней Лиге чемпионов, испанцы находятся в хорошей форме и демонстрируют хороший футбол, одновременно надежно играют в защите, учитывая форму басков и проблемы с переполненным лазаретом гостей, "Сосьедад" должен одерживать уверенную победу в родных стенах. Можно рискнуть и поставить на победу "Ла Реала" с разницей в (-1,5 голов).