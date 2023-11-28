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Реал Сосьедад - Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 29.11.2023
Реал Сосьедад - Зальцбург: Прогноз и анонс матча ⋉ 29.11.2023 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
"Реал Сосьедад" постарается укрепить свои шансы на победу в группе D Лиги чемпионов, принимая в среду на "Аноэте" "Ред Булл Зальцбург", который потерял шансы на плей-офф.
Лига чемпионов. Группа D, 5-й тур
29.11.2023. Сан-Себастьян. "Аноэта"
Арбитр: Николай Балакин (Украина)
"Реал Сосьедад" 22:00 "Зальцбург"
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Новости "Реал Сосьедада"
Испанская команда уже обеспечила себе место в раунде плей-офф, но будет пытаться обойти миланский "Интер", чтобы получить лучший посев в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Даже если "Сосьедад" проиграет в этом матче, он все равно сохранит шансы на первое место в своей группе, но для этого нужно будет побеждать в заключительном матче на выезде "Интер".
"Сосьед" и "Интер" имеют в активе по 10 очков после трех побед и одной ничьей в четырех турах, единственная ничья в активе клубов, это первый матч между этими командами, который завершился со счетом (1:1). Испанцы опережают итальянскую команду по показателю забитых и пропущенных, если в личной встрече победитель не будет выявлен и у команд будет равное количество очков, так же будет учитываться разница забитых и пропущенных голов.
Во втором туре подопечные Альгуасиля обыграли на выезде "Зальцбург" со счетом (2:0). В следующих матчах одержали две подряд победы над прошлогодним четвертьфиналистом ЛЧ - "Бенфикой".
В Сан-Себастьяне, в прошлом туре, они просто уничтожили лиссабонскую команду, еще в первом тайме отгрузив ей три гола, матч закончился со счетом (3:1). В этом матче "Ла Реал" пропустил второй мяч на групповом этапе, что является лучшим показателем в соревнованиях.
В этом сезоне на "Аноэте" "Реал Сосьедад" проиграл лишь один раз - "Барселоне", и выиграл пять из последних шести матчей.
На выходных баски одержали победу 2:1 над "Севильей" в Примере, Сейчас команда находится на пятом месте и отстает на 6 очков от ближайшего конкурента - "Барселоны".
Новости "Зальцбурга"
На внутренней арене "Зальцбург" делит первую строчку со "Штурмом", у обоих клубов 33 очка после 15 туров.
После выездной победы над "Бенфикой" в первом туре создавалось впечатление, что "Зальцбург" может преподнести сюрприз в сложной группе и побороться за выход в плей-офф.
Однако три следующих групповых матча закончились поражениями, в том числе дома от своих будущих соперников, а также в двух встречах с "Интером".
Сперва они проиграли в Милане со счетом (2:1), а в следующем матче проиграли дома (0:1), единственный гол на счету Лаутаро Мартинеса с пенальти на 85 минуте игры. "Сосьедад" и "Интер" оторвались от австрийцев на семь очков и это означает, что третье место - лучшее, на что они могут теперь надеяться.
"Бенфика" после четырех туров имеет в активе ноль очков, чтобы не зависеть от результатов португальской команды в двух заключительных турах, "Зальцбургу" нужно добывать две ничьи в этих матчах, которые гарантируют им место в Лиге Европы.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Реал Сосьедад"
|4
|3
|1
|0
|7-2
|+5
|10
|2
|"Интер"
|4
|3
|1
|0
|5-2
|+3
|10
|3
|"Зальцбург"
|4
|1
|0
|3
|3-5
|-2
|3
|4
|"Бенфика"
|4
|0
|0
|4
|1-7
|-6
|0
Кадры и ориентировочные составы
У "Ла Реала" почти полностью готов основной состав, на выходных из лазарета вернулся Киран Тирни после травмы.
Накануне этого противостояния "Зальцбург" получил невероятное количество травм: до 10 игроков основного состава сейчас находятся в лазарете.
Защита, безусловно, является самым пострадавшим звеном команды, где отсутствуют центральные защитники Лукас Вальнер, Брайан Око, Умар Соле и Самсон Байду.
Также отсутствующие из-за травм Андреас Ульмер, Алекс Терзич, Секу Койта, Фернандо, Дижон Камери и Мауриц Кьергаард, которые отсутствуют из-за травм, завершают длинный список игроков, которые не помогут австрийцам.
Возможный стартовый состав "Реал Сосьедада":
Алекс Ремиро; Элустондо, Субельдия, Ле Норман, Муньоз; Браис Мендес, Зубименди, Мерино; Кубо, Оярсабаль, Барренечеа
Возможный стартовый состав "Зальцбурга":
Шлагер; Дедич, Моргалла, Павлович, Гиндо; Глух, Бидструп, Капальдо, Сучич; Конате, Ратков
"Реал Сосьедад" - "Зальцбург". Ставки и коэффициенты
"Реал Сосьедад" - "Зальцбург". Прогноз на матч от UA-Футбол
"Реал Сосьедад" стал, пожалуй, главным открытием в нынешней Лиге чемпионов, испанцы находятся в хорошей форме и демонстрируют хороший футбол, одновременно надежно играют в защите, учитывая форму басков и проблемы с переполненным лазаретом гостей, "Сосьедад" должен одерживать уверенную победу в родных стенах. Можно рискнуть и поставить на победу "Ла Реала" с разницей в (-1,5 голов).
Этот прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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