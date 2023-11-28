Зубков определил причины нереализованных моментов в игре против Антверпена

Александр Зубков, вингер Шахтера, который отдал ассист на Николая Матвиенка в матче против Антверпена (1:0), поделился своими впечатлениями после игры в интервью для MEGOGO.

"Матч был суперовым, атмосфера на высоте. Для нас это важная победа, поскольку мы продолжаем борьбу за выход в плей-офф. Настроение очень позитивное, и мы готовы к дальнейшим испытаниям", - отметил футболист.

Относительно причин неудачных моментов, он высказал предположение: