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Битва за бронзу. Ланс – Севилья. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 12.12.2023
Пройдет ли "рохибланкос" в любимый турнир?
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
"Ланс" и "Севилья" в финальном туре сразятся за утешительный приз в виде путёвки в "стыки" Лиги Европы. Для французского клуба любой еврокубок в радость, в то время как для "рохибланкос" ЛЕ – смысл существования. Потому будет битва.
Лига Чемпионов. Группа B, 6-й тур
Ланс, Боллар-Делелис
Ланс – Севилья 19:45
Трансляция – Megogo
Ланс
"Ланс" многообещающе начал свою первую кампанию в групповом этапе Лиги Чемпионов за 20 лет, несмотря на отсутствие опыта на таком уровне практически у всего состава. "Кроваво-золотые" взяли ничью на "Рамон Санчес Писхуан" (1:1), после чего шокировали фаворита квартета "Арсенал" (2:1) победой на своём поле.
Но черти из ПСВ в парных матчах 3-го и 4-го туров урвали четыре очка в личных встречах и опередили вице-чемпионов Франции. Затем "канониры" в Лондоне взяли мучительный реванш (6:0), что вкупе с поражением "Севильи" в параллельной встрече похоронило шансы коллектива Эса на выход в плей-офф. Теперь нужно думать о ЛЕ, но для этого нужно не проиграть "рохибланкос" в финальном туре.
Запасной форвард Морган Гилавоги отбыл дисквалификацию и готов выйти на последний матч группового этапа. В лазарете, как и раньше, остаётся резервный кипер Фариньес и глубокий запасной Джими Кабо. Из реальных потерь – колумбиец Дейвер Мачадо, который обычно закрывает левый край.
Севилья
"Севилья" начала сезон даже хуже "Ланса". Но если "кроваво-золотые" из кризиса довольно оперативно выбрались, то дела у "рохибланкос" лучше не стали даже после смены тренера. Более того, с Диего Алонсо ситуация стала ещё хуже. Пробуксовку в прошлом сезоне удалось исправить итоговым европейским успехом, но на этот раз такой опции может и не быть – потому что грозит весна вообще без еврокубков.
Для попадания в любимую Лигу Европы "Севилье" нужно побеждать на "Боллар-Делелис", что стало проблемой для большинства гостей этого стадиона – включая "Арсенал" и ПСЖ. Да и максимального результата "рохибланкос" при Диего Алонсо добивались только в Кубке короля. В ЛЧ 3 поражения в 3 матчах, в Ла Лиге – 5 ничьих и 2 поражения в 7 турах.
Из-за дисквалификаций матч против "Ланса" пропустят сразу два важных игрока: безбашенный и всегда непредсказуемый теневой форвард Лукас Окампос, а также опытный разрушитель Фернандо. Кроме того, абсолютно переполнен лазарет: травмированы игроки группы атаки Сусо, Ламела и Мариано Диас, фулбеки Акунья и Хесус Навас, центрбеки Лоик Баде и Танги Ньанзу, а также вратари Альфонсо Пастор и Эрьян Нюланд.
Ориентировочные составы
Ланс: Самба – Медина, Данзо, Гради – Франковски, Абдул-Самед, Айдара, Мачадо – Фюльжени, Сотока – Ваи
Севилья: Дмитрович – Санчес, Рамос, Гудель, Педроса – Ракитич, Сумаре, Соу – Торрес, Эн-Несири, Рафа Мир
Турнирная таблица
|#
|Клуб
|И
|П
|Н
|П
|З-П
|О
|1
|Арсенал
|5
|4
|0
|1
|15-3
|12
|2
|ПСВ
|5
|2
|2
|1
|7-9
|8
|3
|Ланс
|5
|1
|2
|2
|4-10
|5
|4
|Севилья
|5
|0
|2
|3
|6-10
|2
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Ланс – Севилья от UA-Футбол
"Ланс" пропускал в каждом матче ЛЧ этого сезона, и не то, чтобы их оборона стала надёжнее по ходу сезона. Так что на свой гол "рохибланкос" вполне могут рассчитывать. Но не более того – "Севилья" измучена травмами, так и не выиграла ни единой игры ни в ЛЧ, ни в Ла Лиге при Диего Алонсо, плюс ко всему их фанатов не пустили во Францию. Ставка: "Ланс" выиграет тайм/матч + тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.59.
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