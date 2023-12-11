Копенгаген - Галатасарай. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 12.12.2023

Последний тур группового этапа Лиги Чемпионов, дамы и господа! Именно после заключительных матчей решится судьба всех команд турнира. Мы узнаем кто продолжит бороться за "ушастика", кто будет искать лучшей доли в Лиге Европы, а кто окажется "за бортом".

В группе А ситуация одна из самых сумасшедших - сразу 3 команды претендуют на плей-офф Лиги Чемпионов. Если "Бавария" уже гарантировала себе первое место, то "Копенгаген" (5 очков), "Галатасарай" (5 очков) и "Манчестер Юнайтед" (4 очка) устроят настоящую зарубу в последнем туре. Датчане и турки сыграют очный поединок, а "МЮ" будет пытаться что-то сделать с "Баварией". Посмотрим кто получит "подарочки" под елку.



Групповой этап Лиги Чемпионов

Группа А, 6 тур

"Копенгаген" 22:00 "Галатасарай"

12 декабря, 22:00. "Паркен" (Копенгаген)

Главный арбитр: Даниэле Орсато (Италия)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 4

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Копенгаген

Датский "Копенгаген" мечтает о плей-офф Лиги Чемпионов. И, учитывая сложившуюся ситуацию, это вполне возможно. Один из именитых клубов в группе сейчас переживает не лучшие времена, а "Галатасарай" демонстрирует одинаковые результаты с датчанами. Но, конечно, не стоит опускать старания самого "Копенгагена". За 5 матчей в группе они дважды потрепали нервы "Баварии" - напряженная победа баварцев в один мяч и ничья, однажды победили "Манчестер Юнайтед" и сыграли вничью с "Галатасараем". Очень неплохо. И не стоит забывать, что до этого они одолели в Квалификации к ЛЧ "Брейдаблик", пражскую "Спарту" и "Ракув".

Продолжится ли сказка и в дальнейшем? Вполне возможно. Датчане находятся в хорошей форме, и уже не раз демонстрировали, что имеют план на дуэль с любым соперником.

Конечно, когда ты играешь в нескольких турнирах сразу, могут быть проблемы. У "Копенгагена" они тоже есть. Несколько неудачных результатов в чемпионате недавно и вылет из Кубка Дании этому подтверждение. В Суперлиге, кстати, "львы" сейчас на третьем месте с 33-а очками. До первой строчки разница всего 3 пункта, поэтому борьба за чемпионство продолжится в следующем году.

В прошлом туре Лиги Чемпионов команда сыграла в безголевую ничью с "Баварией", сумев отразить все натиски соперника на ворота. В квартете группы А датский коллектив забил меньше всего голов - 7. Но, немного и пропустил - 8. Меньше только у лидера - 6.

До сих пор травмированы Уильям Клем, Давид Хочолава, Биргер Мелинг и Хума Бабакар. Но это для коуча Якоба Неструпа не является проблемой.

"Копенгагена", для выхода в плей-офф, может устроить в поединке с "Галатасараем" и ничья. Но это в случае поражения или ничьи "МЮ" с "Баварией".

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Галатасарай

После матча первого круга между "Копенгагеном" и "Галатасараем" в Стамбуле, который завершился 2:2, турки уверенно выступают и в ЛЧ, и в Суперлиге.

Во внутреннем чемпионате "Галатасарай" проиграл лишь однажды - середняку "Хатайспору". Это, кстати, их последняя неудача. В общем, в 15-и играх - 13 побед и разделенное первое место с "Фенербахче". Турецкие "львы" имеют меньше всего пропущенных мячей среди всех команд - всего 9.

Команда Окана Бурука имеет много звездных имен: Муслера, Зиеш, Торрейра, Йылмаз, Заха, Мертенс, Икарди. Здесь же играет нам хорошо знакомый Тете, вокруг которого в последнее время ходят слухи о трансфере в Россию.

Конечно, главные надежды у "Галатасарая" на Мауро Икарди, который сейчас является лучшим бомбардиром Суперлиги (12 голов и 5 ассистов). В Лиге Чемпионов у него дела тоже в порядке - 5 голов и передача в текущем сезоне. Правда, "Копенгагену" в первом круге он не забил.

Главный тренер команды Окан Бурук очень хочет попасть в плей-офф, и считает, что у них для этого есть все предпосылки.

Мы играем очень важный матч для меня и Галатасарая. Это очень ценный матч как материально, так и духовно, мы хотим продолжить выступление в Лиге чемпионов. Мы хорошая команда с хорошими игроками. Мы очень хорошо играли в групповых матчах. Мы считаем, что сможем провести эти игры, даже если дойдем до 1/8 финала. Я очень верю в свою команду. Если мы сможем продолжить выступление в Лиге чемпионов, футбол, который мы играли против мюнхенской Баварии и Манчестер Юнайтед, дает нам надежду на будущее. Это увеличивает наше желание достичь последних 16 и продолжить там. Мы будем готовиться к этому. Мы переживаем это волнение. Многие наши граждане из Европы приедут на стадион и будут с нами. Мы это знаем. Много людей будут поддерживать нас на экране. Надеюсь, это будет важный вечер для турецкого футбола. Наша главная цель - пробиться в 1/8 финала. Вторая цель - Лига Европы. Это не то, что мы сейчас имеем в виду. Наша главная цель - Лига чемпионов.

Дисквалифицированных нет, единственный вопрос есть только по основному защитнику Девисону Санчесу, который только завершает восстановление от травмы. Его участие в игре под вопросом.

Победитель этого матча обеспечит себе путевку в плей-офф. Но, в отличие, от датчан, "Галатасараю" нужна лишь победа.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Бавария" 5 4 1 0 11-6 +5 13 2 "Копенгаген" 5 1 2 2 7-8 -1 5 3 Галатасарай 5 1 2 2 10-12 -2 5 4 "Манчестер Юнайтед" 5 1 1 3 12-14 -2 4

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Копенгагена:

09.12. - Силькеборг - Копенгаген 1:2 (Кубок Дании)

06.12. - Копенгаген - Силькеборг 0:2 (Кубок Дании)

03.12. - Копенгаген - Орхус 1:2 (Суперлига Дании)

Последние 3 встречи Галатасарая:

08.12. - Галатасарай - Аданадемирспор 3:1 (Суперлига Турции)

02.12. - Пендикспор - Галатасарай 0:2 (Суперлига Турции)

29.11. - Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 (Лига Чемпионов)

Последние очные встречи:

20.09. - Галатасарай - Копенгаген 2:2 (Лига Чемпионов)

2013 - Копенгаген - Галатасарай 1:0 (Лига Чемпионов)

2013 - Галатасарай - Копенгаген 3:1 (Лига Чемпионов)

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Копенгаген" - "Галатасарай" от UA-Футбол

Как "Копенгаген", так и "Галатасарай" еще могут упасть на последнее место, которое ничего не дает, даже Лиги Европы. Конечно, если в параллельной игре "МЮ" победит "Баварию". Датчанам подходит ничья, если англичане все же "упадут", а вот туркам надо лишь 3 очка. Словом, ситуация такова, что может кипеть голова. Трудно сказать как будут происходить события в матчах. Но наш прогноз таков: хоть и на бумаге "Галатасарай" немного сильнее, думаем, что "Копенгаген" сможет добыть ничью. Родные стены должны помочь выйти в следующий раунд Лиги Чемпионов.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша