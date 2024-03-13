Вест Хэм - Фрайбург. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 14.03.2024

Поединок "Вест Хэма" и "Фрайбурга" в 1/8 финала Лиги Европы - уникальный. Эти клубы встретятся в этом турнире уже в четвертый раз в сезоне. Дело в том, что англичане и немцы играли осенью в одной группе ЛЕ. "Вест Хэм" напрямую, с первого места, вышел в 1/8. А вот "Фрайбург" занял 2-е место, поэтому еще играл 1/16. И вот судьба снова свела эти коллективы. Данная история и является изюминкой этого противостояния уже в плей-офф. Первую игру неожиданно выиграли немцы (1:0). Теперь ответ за фаворитом.

1/8 финала Лиги Европы. Второй матч

14.03.2024. Олимпийский стадион (Лондон)

Главный арбитр: Марко Гвида (Италия)

"Вест Хэм" 19:45 "Фрайбург"

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Вест Хэм

Команда Давида Мойеса находится в кризисе. Начался он как раз на старте 2024-го года. С этого времени и начнем считать. За последние 12 матчей во всех турнирах "Вест Хэм" одержал лишь 2 победы. В этом году команда вылетела от "Бристоль Сити" из Кубка Англии, опозорилась в игре с "Арсеналом" (0:6), теряла очки с аутсайдерами чемпионата. Да еще и уступила в первой встрече "Фрайбургу" (1:0). Обратим внимание, что осенью "Вест Хэм" дважды одолел немцев в групповом этапе.

Сейчас лондонцы занимают 7-е место в АПЛ. За зону еврокубков зацепиться будет трудно. Здесь, прежде всего, идет речь чтобы не потерять и эту довольно высокую позицию. Тренерскому штабу нужно что-то менять. Ведь дела у "молотобойцев" почти плохие.

Лучшим бомбардиром "Вест Хэма" является Джеррод Боумен (17 голов). Именно по Лиге Европы в этом сезоне - Лукас Пакета. Он забил больше всех в этом турнире, сравнивая с партнерами (3 гола). Также надежды возлагаются на опыт капитана Томаша Соучека. Кроме того, что является лидером коллектива - помогает в увеличении голов команды.

Давид Мойес будет иметь в распоряжении почти всех футболистов. Скорее всего, ворота будет защищать Фабьянски. Он преимущественно выступает экспертом по кубковым играм. Уже вернулся после травмы защитник Найеф Агерд. Под вопросом остается еще один защитник Эмерсон, выбывший на прошлой неделе из-за проблемы с пахом. А вот кого точно не будет, так это нападающего Максвела Корне. Уже несколько недель он восстанавливается от травмы подколенного сухожилия.

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Фрайбург

Клуб продолжает переживать один из лучших периодов в истории. В прошлом сезоне "Фрайбург" завоевал 5-е место, которое вывело их в Лигу Европы. Команда уверенно прошла группу, а в 1/16 финала выбила "Ланс". Хотя это было очень непросто. В первой игре плей-офф с "Вест Хэмом" фортуна тоже была на их стороне. Несмотря на равную игру и большое количество моментов у соперника, немцы мало того, что не пропустили, так еще и сумели забить сами. Победа в один мяч является очень хорошим плюсиком перед выездом в Лондон.

Команда в неплохой форме. За последнее время, помимо успехов в Лиге Европы, "Фрайбург" изрядно потрепал нервы "Баварии" (ничья 2:2), сыграл вничью с "Айнтрахтом" (3:3), победил "Бохум" (1:2). Повторить достижение прошлого сезона уже трудно. Но шансы запрыгнуть в последний еврокубковый вагон пока есть. Коллектив Кристиана Штрайха - крепкий середняк Бундеслиги. На сегодня они занимают 8-е место в чемпионате.

Австриец Михаэль Грегорич - лучший бомбардир "Фрайбурга" в Лиге Европы (5 голов). Он же забил "Вест Хэму" в первой игре плей-офф. Понятно, что именно его стоит опасаться обороне лондонцев в ответном матче.

Проблемы с составом вроде и есть, а вроде и нет. Все из-за того, что травмированных довольно много, но "Фрайбург" уже давно обходится без них. Это защитники Шмидт и Розенфельдер, полузащитник Кьера и нападающий Вайсгаупт. Похожая ситуация с защитниками Лингартом и Макенго, но информации смогут ли они сыграть в четверг нет.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи "Вест Хэма":

10.03. "Вест Хэм" - "Бернли" 2:2 (АПЛ)

07.03. "Фрайбург" - "Вест Хэм" 1:0 (Лига Европы)

02.03. "Эвертон" - "Вест Хэм" 1:3 (АПЛ)

Последние 3 встречи "Фрайбурга":

10.03. "Бохум" - "Фрайбург" 1:2 (Бундеслига)

07.03. "Фрайбург" - "Вест Хэм" 1:0 (Лига Европы)

01.03. "Фрайбург" - "Бавария" 2:2 (Бундеслига)

Последние 3 очные встречи:

07.03. "Фрайбург" - "Вест Хэм" 1:0 (Лига Европы)

2023. "Вест Хэм" - "Фрайбург" 2:0 (Лига Европы)

2023. "Фрайбург" - "Вест Хэм" 1:2 (Лига Европы)

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Вест Хэм - Фрайбург от UA-Футбол

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Правда то, в каком состоянии находится "Вест Хэм" немного настораживает и не убеждает в их легком успехе. В 5-ти из 6-ти последних матчей "Фрайбурга" было забито более 2,5 голов. Не можем быть уверенными, что так будет и в четверг, но почему бы не поставить на ТБ 2,5. Тем более, что "молотобойцы" будут вынуждены нестись в атаку.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша