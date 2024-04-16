Лига Чемпионов. 1/4 финала

Ответный матч (первая игра – 2:2)

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Арсенал 22:00

Трансляция – Megogo

Бавария

"Бавария" сумела увезти ничью из Лондона неделю назад, что даёт им небольшое преимущество перед ответным матчем. Вопреки слабому сезону на внутренней арене и заниженными ожиданиями от команды в связи с этим, на европейском фронте "рекордмайстер" держится прилично. А Томас Тухель наконец может показать свои едкие умения в игре вторым номером.

На "Эмирейтс" "Бавария" не рисковала при билд-апе от своих ворот, но всё же находила редкие возможности для выхода из-под прессинга за счёт опусканий Кейна и последующих передач англичанина на реактивных партнёров по атаке. Особенно летальным в переходных фазах был Лерой Сане, принявший непосредственное участие в обоих забитых голах. В то время как автор первого гола Серж Гнабри исполнял двойную роль, совместив атакующие полномочия с опусканиями 5-м защитником в линию, чтобы лучше противостоять паре Эдегора и Саки.

Впрочем, Серж получил травму в первом матче и не сможет сыграть против бывшего клуба. Также серьёзное повреждение на выходных получил Кингсли Коман, что оголило позицию вингера до предела. Судя по всему, там сыграет Мусиала, а его место №10 займёт Мюллер. Ещё одна проблема на левом фланге – дисквалификация Дэвиса. Учитывая силу "Арсенала" на этом фланге, подменять канадца выйдет Мазрауи, а не некомпетентный в обороне Рафа Геррейру.

Арсенал

В первом матче "Арсенал" отрезками выглядел гораздо предпочтительнее соперника, но отсутствие хладнокровия привело к нескольким грубым ошибкам в обороне, которыми сполна воспользовался соперник. Хотя начали хозяева очень мощно, задавив "Баварию" агрессивным прессингом с высокой позицией Эдегора и походами Салиба вглубь за Кейном. Не менее впечатляющей была картина в атаке, где Эдегор с Сака разрывали даже в численном меньшинстве, пока Уайт своими подключениями сбивал с толку Гнабри.

Но затем случилось несколько провалов в обороне, после которых "канониры" так и не пришли в себя до перерыва. Но Артете удалось переломить ход второй половины встречи за счёт замен. Сначала Зинченко вышел вместо провалившегося Кивера, а "Арсенал" перестроился на тройку сзади при владении. Зинченко обеспечил контроль в центре, уйдя с поля с наилучшим показателем проникающих передач (12) и проникающих передач в последнюю треть (5). А обеспечили камбек свежая связка Габи Жезуса и Троссарда, организовавшие ответный мяч.

После провала против Сане явно должен сесть Кивер. При этом не факт, что его заменит в старте Зинченко. Скорее Артета предпочтёт более осторожный стартовый план с Томиясу. По тем же причинам предосторожности не ждём с первых минут Жезуса, который в последнее время снова играет на уколах. Также перед матчем появилась информация о проблемах у Эдегора, но "штаб" "Арсенала" должен успеть поставить лидера на ноги.

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Ориентировочные составы

"Бавария": Нойер – Киммих, де Лигт, Дайер, Мазрауи – Лаймер, Горецка – Сане, Мюллер, Мусиала – Кейн

"Арсенал": Райя – Уайт, Салиба, Габриэл, Томиясу – Эдегор, Жоржиньо, Райс – Сака, Хавертц, Мартинелли

Не сыграют: Коман, Гнабри, Боэ (все – задняя мышца бедра), Дэвис (дисквалификация) – Тимбер (травма колена)

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бавария – Арсенал от UA-Футбол

Фактор домашнего поля, опыт и безжалостность в завершении делает "Баварию" фаворитом на ответным матч. Бешеная эффективность Кейна и козырь в виде Сане также сигнализируют об этом. "Арсенал" в первом матче показал, что умеет справлять с трудностями и переламывать ход поединка в свою пользу. В то же время им нужно существенно превзойти "Баварию" по игре, чтобы этот перевес отображался и на табло. Чего лично я не жду. Ставка: проход "Баварии" с коэффициентом 1.77.