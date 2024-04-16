Манчестер Сити – Реал Мадрид. Анонс и прогноз ответного матча 1/4 Лиги Чемпионов на 17.04.2024

Лига Чемпионов. 1/4 финала, ответный матч.

17 апреля. 22:00. Манчестер. "Этихад Стэдиум"

Главный судья: Даниэле Орсато (Италия)

Трансляция: Megogo Football 1

После зрелищного представления на "Сантьяго Бернабеу" неделю назад, команды Карло Анчелотти и Пепа Гвардиолы готовятся ко второму и решающему матчу, который наконец позволит нам узнать, кто из этих футбольных грандов пройдет дальше.

3:3 в Испании автоматически завышают ожидания от ответного матча в наших головах. Да и вообще за прошлые годы эти коллективы нас приучили к сливу голов в топовой драме в очных матчах. Неужели сейчас что-то изменится? Вряд ли.

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Новости "Манчестер Сити"

Парни Пепа Гвардиолы провели едва ли не идеальные выходные после первого матча против мадридского "Реала". Они играли против одного из аутсайдеров лиги, "Лутона", поэтому ожидаемо легко одолели своего соперника со счетом 5:1. Даже Эрлинг Холанд забил гол, хотя ему задают много вопросов по этому поводу в последнее время.

Впрочем не только победа над "Лутоном" заставила улыбаться футболистов "горожан". Как оказалось, их главные конкуренты в борьбе за чемпионство проиграли свои матчи. "Ливерпуль" и "Арсенал" синхронно уступили и это позволило манкунианцам возглавить турнирную таблицу АПЛ. На таком положительном заряде можно решать и такие задачи, как проход мадридского "Реала".

Кроме последних двух матчей, они также имеют две победы и одну ничью в предыдущих встречах. Получилось обыграть "Кристал Пэлас" и "Астон Виллу" (две команды, которые обыграли их конкурентов), а также была нулевая ничья с "Арсеналом". Все идет к тому, что Гвардиола будет иметь реальный шанс выиграть второй треб подряд, впрочем чтобы это воплотить, побеждать мадридский "Реал" в среду — обязательное условие.

Новости мадридского "Реала"

Ребята Карло Анчелотти решили сэкономить силы накануне ответного матча, поскольку в игре с "Мальоркой" на выходных им удалось минимально победить (1:0) и особо не напрягаться. Возможно, именно этот факт сыграет ключевую роль в противостоянии этих коллективов в среду.

Благодаря этому "Реал" сохраняет лидерство и хороший отрыв от второго места в Ла Лиге. В чемпионате, кажется, все под их контролем и идет к их чемпионству. Однако был ли когда-то Флорентино Перес доволен только чемпионством Испании? Вряд ли. В мадридском клубе всегда ставят максимальные цели.

В целом "сливочные" находятся в неплохой форме, до ничьей в первом матче против "Манчестер Сити" они без проблем одолели "Атлетик" (2:0), "Осасуну" (2:4) и "Сельту" (4:0). Ну и в контексте Лиги Чемпионов не надо забывать, что этот клуб обладает какой-то особой магией в рамках главного еврокубка, в какой форме не находились бы они или их соперники, "королевский клуб" всегда готов удивлять. Да и от вероятной победы на "Этихаде" мало кто удивится.

Личные встречи

09.04.24 ЛЧ "Реал Мадрид" — "Манчестер Сити" 3:3

17.05.23 ЛЧ "Манчестер Сити" — "Реал Мадрид" 4:0

09.05.23 ЛЧ "Реал Мадрид" — "Манчестер Сити" 1:1

04.05.22 ЛЧ "Реал Мадрид" — "Манчестер Сити" 3:1

26.04.22 ЛЧ "Манчестер Сити" — "Реал Мадрид" 4:3

Цифры и факты

"Манчестер Сити" выиграл последние 4 домашних матча против мадридского "Реала" во всех турнирах;

В 7 из последних 8 матчей между "Манчестер Сити" и "Реалом" на "Этихаде" проходила ставка ТБ 2.5;

"Манчестер Сити" забивал как минимум два мяча в последних 4 домашних матчах против мадридского "Реала".

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

К такому ответственному этапу сезона Пеп Гвардиола подходит практически без потерь в кадровом плане. Сейчас лазарет команды пустой и под сомнением участие в матче только Джона Стоунза. И то, почти наверняка центральный защитник "горожан" будет готов выйти на поле.

У Карло Анчелотти также не наблюдается какой-то кадровой катастрофы, впрочем потери есть. Сейчас в лазарете находятся Давид Алаба и Тибо Куртуа. Они точно не сыграют против "Манчестер Сити". Также точно не сыграет Орельен Тчуамени, который первом матче на "Бернабеу" получил желтую карточку, а вместе с ней и дисквалификацию за перебор горчичников.

"Манчестер Сити", 4-1-4-1: Эдерсон — Уокер, Аканджи, Диаш, Гвардиол — Родри — Силва, Де Брюйне, Фоден, Грилиш — Холанд

"Реал Мадрид", 4-3-1-2: Лунин — Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди — Вальверде, Камавинга, Кроос — Беллингем — Родриго, Винисиус

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Манчестер Сити" и "Реалом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:1. Прогнозировать мадридский "Реал" в Лиге Чемпионов непросто, особенно если они играют против как минимум равного по силе соперника. "Горожане" имеют преимущество домашнего поля и статистически забивают минимум дважды в противостояниях со "сливочными". Если Карло Анчелотти и его подопечные не покажут очередной магический трюк в главном клубном турнире Европы, то мы ожидаем победу хозяев поля с преимуществом в 2 мяча. Но сухими из воды ребята Пепа не выйдут.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.