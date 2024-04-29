Бавария – Реал Мадрид. Анонс и прогноз первого матча полуфинала Лиги Чемпионов на 30.04.2024

Лига Чемпионов. Полуфинал, первый матч.

30 апреля. 22:00. Мюнхен. "Альянц Арена"

Главный судья: Клеман Тюрпен (Франция)

Трансляция: Megogo Football 1

Последняя возможность для Томаса Тухеля и его команды хоть как-то спасти сезон, ведь все остальные турниры уже проиграны. Конечно, мюнхенцы сейчас далеки от своей оптимальной формы и лучших времен, однако голод и мотивация, умноженная на индивидуальное мастерство, позволили им дойти до полуфинала Лиги Чемпионов.

Помогут ли эти качества немецкому коллективу в матче против мадридского "Реала", который уже успел выбить из турнире действующего победителя? Или Карло Анчелотти все же целиком и полностью готов к встрече с бывшим клубом?

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Новости "Баварии"

Как уже было упомянуто выше, команда Тухеля проиграла все возможные турниры в этом сезоне в единственным трофеем, который они все могут выиграть, остается Лига Чемпионов. Потенциальная победа в этом турнире внезапно превратит провальный сезон в чрезвычайно успешный, впрочем для этого надо как минимум пройти королевский клуб на своем пути.

Сейчас мюнхенцы могут частично отдыхать в матчах национального чемпионата, ведь Бундеслигу уже выиграл "Байер", а ниже второго места, почти наверняка, они уже не упадут. Последние 3 матча в рамках Бундеслиги завершились победами над "Айнтрахтом", "Унионом" и "Кельном".

Кроме того, еще свежи в памяти матчи против "Арсенала", где мюнхенцы сначала сыграли вничью 2:2 на выезде, а затем обыграли своих соперников на своем поле со счетом 1:0. Форма в последних матчах все же улучшилась, хотя и вопросы к игре остаются. Именно потому, что в "Баварии" все еще трудно прослеживается четкий рисунок игры слаженной команды, все опасаются по поводу перспектив пройти мадридский "Реал", который в хорошей форме и всегда показывает особый футбол в матчах Лиги Чемпионов.

Новости мадридского "Реала"

В четвертьфинале мадридцы получили, наверное, самого тяжелого из возможных соперников. В итоге, Карло Анчелотти вместе со своими подопечными даже не смог обыграть "Манчестер Сити" за два матча, все решалось только в серии пенальти, которую целиком и полностью выиграл Андрей Лунин.

Однако ничьи против "горожан" следует рассматривать как крутое достижение, далеко не каждый способен выдерживать давление команды Гвардиолы. Это был настоящий класс от "сливочных" и своим проходом дальше они могут гордиться сполна.

Вместе с тем, у них продолжается борьба за чемпионство в Испании, но после последней победы над "Барселоной" вопрос о титуле в Испании стал, скорее, формальным. Королевский клуб выиграл последние 6 матчей в рамках Ла Лиги, а в последней игре Анчелотти даже дал отдохнуть ключевым футболистам, и им все равно удалось обыграть "Реал Сосьедад".

То есть мадридцы идут своей привычной королевской походкой. Учитывая форму этой команды и форму их соперников в полуфинале Лиги Чемпионов, сомнений по поводу фаворита этого противостояния не остается.

Личные встречи

21.07.19 МТМ "Бавария" — "Реал Мадрид" 3:1

01.05.18 ЛЧ "Реал Мадрид" — "Бавария" 2:2

25.04.18 ЛЧ "Бавария" — "Реал Мадрид" 1:2

18.04.17 ЛЧ "Реал Мадрид" — "Бавария" 4:2

12.04.17 ЛЧ "Бавария" — "Реал Мадрид" 1:2

Цифры и факты

В последних 5 матчах между мадридским "Реалом" и "Баварией" проходила ставка ТБ 2.5;

Последний раз "Бавария" обыгрывала мадридский "Реал" в официальных матчах еще в 2012 году, именно тогда в полуфинале Лиги Чемпионов они выиграли первый матч 2:1, голы забивали Франк Рибери и Марио Гомес.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У Томаса Тухеля пока есть немало проблем с травмированными футболистами, из-за чего букмекеры могут еще больше снижать шансы мюнхенцев на успех. Прямо сейчас в лазарете команды находятся: Буна Сарр, Саша Буй, Лерой Сане, Серж Гнабри, Дайо Упамекано и Кингсли Коман.

И даже это еще не все, поскольку под вопросом готовность к этой игре еще трех футболистов, речь о Конраде Лаймере, Джамале Мусиале и Меттейсе Де Лигте.

Что касается Карло Анчелотти и его беды с кадровым подбором накануне игры, то все еще травмированы Тибо Куртуа и Давид Алаба. Под вопросом Джуд Беллингем, Родриго и Менди (впрочем, каждый из них, если верить прессе, готов играть). Ну и не забываем о дисквалификации Дани Карвахаля за перебор желтых.

"Бавария", 4-2-3-1: Нойер — Киммих, Дайер, Ким, Дэвис — Горецка, Павлович — Тель, Мюллер, Мусиала — Кейн

"Реал Мадрид", 4-3-1-2: Лунин — Васкес, Рюдигер, Тчуамени, Менди — Вальверде, Камавинга, Кроос — Беллингем — Родриго, Винисиус

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Бавария" — "Реал Мадрид" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Баварией" и "Реалом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:2. Эти команды обычно дарят нам результативные матчи, когда играют между собой. Наверное, на этот раз также стоит ожидать веселья, вот только если говорить о реальных шансах на победу в первом матче, то несмотря на то, что встреча будет проходить в Мюнхене, именно у команды Анчелотти будет немного больше шансов на успех. Именно такую победу с минимальным преимуществом "сливочных" мы и прогнозируем.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.