Боруссия Дортмунд — ПСЖ. Анонс и прогноз полуфинала Лиги чемпионов на 01.05.2024

Во втором полуфинале ЛЧ-2023/24 встретятся немецкий гранд, уповающий на традиции и трибуны, и "ПСЖ", где французская идентичность сильно разбавлена нефтедолларами с Востока.

На бумаге Париж очевидно сильнее — у него больше звезд, длиннее лавка. Тем не менее, не спешите списывать Дортмунд. Во-первых, это куражная команда, способная прыгать выше головы. Ну, и тренер Эдин Терзич не раз показал, что умеет ставить игру в больших матчах.

Дортмунд попал в сложное положение в Бундеслиге, где после провала в последнем туре с "РБ Лейпциг" (1:4) уже на 5 очков отстает от ТОП-4 при том, что до финиша осталось три тура.

Выиграть ЛЧ — самый простой способ попасть туда снова, но, скажите, кто верит в "Шмелей"? Даже в противостоянии с Парижем они аутсайдеры, а ведь есть еще "Реал" и "Бавария". Статус андердога точно раскрепостит команду Терзича, для которой и полуфинал — огромный успех, невиданный с 2013 года.

Сила "Боруссии" - в ее атаке, забивавшей в 14 из 15 последних матчей. Слабое место, соответственно, защита — аж 10 пропущенных в 5 последних поединках. Также отметим, что "Шмели" дома не проигрывают в ЛЧ с 3 ноября 2021 года — у них серия из 6 побед и 4 ничьих.

Если Дортмунд всерьез озабочен делами в домашнем чемпионате, то Париж его уже выиграл. Триумф ему обеспечила осечка "Монако" в матче с "Лионом" (2:3).

Сам "ПСЖ" в параллельной игре задачу провалил, не обыграв скромный "Гавр" (3:3). Такое бывает, когда Луис Энрике дает отдохнуть основе. Впрочем, Париж даже в такие вечера умудряется не проиграть; его последнее поражение в Лиге 1 датировано 15 сентября 2023-го.

