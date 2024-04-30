Боруссия Дортмунд — ПСЖ. Анонс и прогноз полуфинала Лиги чемпионов на 01.05.2024

Во втором полуфинале ЛЧ-2023/24 встретятся немецкий гранд, уповающий на традиции и трибуны, и "ПСЖ", где французская идентичность сильно разбавлена нефтедолларами с Востока.

На бумаге Париж очевидно сильнее — у него больше звезд, длиннее лавка. Тем не менее, не спешите списывать Дортмунд. Во-первых, это куражная команда, способная прыгать выше головы. Ну, и тренер Эдин Терзич не раз показал, что умеет ставить игру в больших матчах.

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Лига чемпионов. 1/2 финала, первый матч

1 мая. Дортмунд. "Сигнал Идуна Парк"

"Боруссия Дортмунд" 22:00 "ПСЖ"

Арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Боруссии"

Дортмунд попал в сложное положение в Бундеслиге, где после провала в последнем туре с "РБ Лейпциг" (1:4) уже на 5 очков отстает от ТОП-4 при том, что до финиша осталось три тура.

Выиграть ЛЧ — самый простой способ попасть туда снова, но, скажите, кто верит в "Шмелей"? Даже в противостоянии с Парижем они аутсайдеры, а ведь есть еще "Реал" и "Бавария". Статус андердога точно раскрепостит команду Терзича, для которой и полуфинал — огромный успех, невиданный с 2013 года.

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Сила "Боруссии" - в ее атаке, забивавшей в 14 из 15 последних матчей. Слабое место, соответственно, защита — аж 10 пропущенных в 5 последних поединках. Также отметим, что "Шмели" дома не проигрывают в ЛЧ с 3 ноября 2021 года — у них серия из 6 побед и 4 ничьих.

Новости "ПСЖ"

Если Дортмунд всерьез озабочен делами в домашнем чемпионате, то Париж его уже выиграл. Триумф ему обеспечила осечка "Монако" в матче с "Лионом" (2:3).

Сам "ПСЖ" в параллельной игре задачу провалил, не обыграв скромный "Гавр" (3:3). Такое бывает, когда Луис Энрике дает отдохнуть основе. Впрочем, Париж даже в такие вечера умудряется не проиграть; его последнее поражение в Лиге 1 датировано 15 сентября 2023-го.

12 - Paris are officially crowned champions of Ligue 1 for the 12th time. The 2019/20 season aside because of Covid, this is the fifth time in their last six titles PSG have been crowned champions before May. Hexagoal. pic.twitter.com/vGwSEhil07 — OptaJean (@OptaJean) April 28, 2024

В ЛЧ, ясное дело, все не так гладко, и "Барсу" Париж прошел во многом за счет удаления Рональда Араухо. Тем не менее, это все еще очень опасная команда, делающая ставку на давление, владение мячом и скорость на флангах — прежде всего, от Мбаппе и Дембеле. У Килиана в этом сезоне 43 гола в 44 матчах, и в случае победы "ПСЖ" в ЛЧ он превратится в главного кандидата на ЗМ.

"Боруссия Д" - "ПСЖ": статистика личных встреч

Команды играли в одной группе прошлой осенью, и хотя Дортмунд ее выиграл, а Париж стал вторым, в очных матчах успешнее были французы — 1:1 в гостях и 2:0 дома.

Единственная победа "Боруссии" над "ПСЖ" в 21 веке случилась в феврале 2020-го — 2:1 с голами Эрлинга Холанда.

Последние матчи "Боруссии"

Последние матчи "ПСЖ"

Ориентировочные составы

У "Боруссии" потерь много. Точно вне игры бомбардир Себастьян Алле и центрбек Рами Бенсебаини; также под вопросом Ян Маатсен, Дониэл Мален и Матс Хуммельс. Если вся пятерка не сыграет — это очень осложнит дело.

У "ПСЖ" с кадрами получше — в лазарете только давно выбывшие Левен Курзава и Преснель Кимпембе, все остальные в строю

"Боруссия": Кобель — Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Маатсен — Забитцер, Джан, Брандт — Адейеми, Фюллькруг, Санчо

"ПСЖ": Доннарумма — Хакими, Маркиньос, Данилу, Люка Эрнандес — Витинья, Заир-Эмери, Фабиан Руис — Дембеле, Мбаппе, Барколя

"Боруссия Д" - "ПСЖ": ставки и коэффициенты

"Боруссия Д" - "ПСЖ": прогноз от UA-Футбол

"Боруссия", прежде всего, сильна на своем поле, и слабо верится, что "ПСЖ" рискнет здесь играть с позиции силы. Нет, они будут осторожными и ждать ответки в Париже.

Наша ставка при таком раскладе — на непроигрыш немцев. БК предлагают ее сделать с коэффициентами от 1,6 и выше.