Реал Мадрид – Бавария. Анонс и прогноз ответного матча полуфинала Лиги Чемпионов на 08.05.2024

Лига Чемпионов. Полуфинал, ответный матч.

8 мая. 22:00. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

Главный судья: Шимон Марциняк (Польша)

Трансляция: Megogo Football 1

После первого матча между этими соперниками в Германии аппетит к просмотру ответного матча только вырос. Некоторые болельщики ожидали простой победы мадридцев, однако получилось все не столь прозаично.

Невероятно интересные 2:2 в Мюнхене оставляют в этом противостоянии великолепную интригу. Да, фаворит двухматчевого противостояния — команда Карло Анчелотти, впрочем немецкий коллектив показал, что списывать их со счетов не стоит. Кто же в итоге оформит путевку в финал?

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Новости мадридского "Реала"

После первого матча между этими командами, парни Карло Анчелотти уже успели официально досрочно оформить чемпионство в Испании. Они и так бросали бы все силы именно на этот матч, но теперь делать это будет еще легче, ведь турнирной ответственности в Ла Лиге больше нет.

Мадридцы проводят хороший сезон и его концовка пока не смазана. За последние 5 матчей на их счету 2 ничьи и 3 победы. Что касается двух ничьих, то обе они произошли в рамках Лиги Чемпионов. Речь об ответном матче четвертьфинала против "Манчестер Сити", когда "сливочные" выиграли в итоге в серии пенальти, а также о первом матче против "Баварии", который закончился со счетом 2:2.

Кроме этих матчей, "Реал" смог обыграть каталонскую "Барселону" (3:2), "Реал Сосьедад" (0:1) и "Кадис" (3:0). Замечательное завершение успешного сезона в национальном чемпионате, чем не могут похвастаться их соперники, которые проиграли первую строчку "Байеру" и уже давно согласовали уход Томаса Тухеля летом. Кажется, что "сливочные" точно готовы к решающим матчам этого сезона и матч против "Баварии" не является исключением.

Новости "Баварии"

Команда Томаса Тухеля в целом провела не лучший сезон и болельщикам клуба вряд ли захочется его вспоминать, разве что в конце их любимцы подарят им что-то особенное. Речь, конечно, о победе в Лиге Чемпионов. Последняя возможность превратить этот сезон из кошмара в успех.

Этот матч без преувеличения является важнейшим для мюнхенцев в этом сезоне и его значение трудно переоценить. После ничьей в первом матче они успели проиграть "Штуттгарту" со счетом 3:1 и фанаты вряд ли были этому удивлены, к подобным результатам по ходу сезона они привыкли.

Впрочем до этих встреч было три неплохих победы: над "Айнтрахтом" (2:1), "Унионом" (1:5) и "Арсеналом" (1:0). Интересно, в каком настроении и с каким подходом начнет ответный матч на "Сантьяго Бернабеу" команда Томаса Тухеля. Бороться против мадридцев им по силам, впрочем не поплывут ли они под давлением чужого стадиона и мощной команды Анчелотти?

Личные встречи

30.04.24 ЛЧ "Бавария" — "Реал Мадрид" 2:2

21.07.19 МКЧ "Бавария" — "Реал Мадрид" 3:1

01.05.18 ЛЧ "Реал Мадрид" — "Бавария" 2:2

25.04.18 ЛЧ "Бавария" — "Реал Мадрид" 1:2

18.04.17 ЛЧ "Реал Мадрид" — "Бавария" 4:2

Цифры и факты

В последних 6 матчах между мадридским "Реалом" и "Баварией" проходила ставка ТБ 2.5;

"Бавария" забивала как минимум 2 гола в последних 3 матчах против мадридского "Реала" во всех турнирах;

"Реал" не проигрывал в домашних матчах Лиги Чемпионов с апреля 2022 года, с тех пор было 9 побед и 3 ничьи.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Карло Анчелотти подходит к этой игре практически в полном составе, прямо сейчас травмированных футболистов в команде нет. Под вопросом лишь готовность Орельена Тчуамени. Все остальные восстановились от повреждений, хотя условный Алаба и Милитао все еще не в оптимальных кондициях для больших матчей. В старте ожидаем именно Лунина, а не Куртуа, поскольку Анчелотти на конференции заявил, что именно так и будет.

У Томаса Тухеля проблем побольше, из-за травм не смогут сыграть: Буна Сарр, Саша Буй, Кингсли Коман и Рафаэль Геррейру. Также под вопросом участие в игре Маттейса Де Лигта и Эрика Дайера.

"Реал Мадрид", 4-3-1-2: Лунин — Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди — Вальверде, Камавинга, Кроос — Беллингем — Родриго, Винисиус

"Бавария", 4-2-3-1: Нойер — Киммих, Упамекано, Ким, Дэвис — Лаймер, Горецка — Сане, Мюллер, Мусиала — Кейн

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Реалом" и "Баварией" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:1. Да, неделю назад мюнхенцы показали, что могут конкурировать даже с таким серьезным соперником, впрочем когда речь заходит о матче на "Сантьяго Бернабеу" и выход в финал Лиги Чемпионов, мало кто вообще может остановить команду Анчелотти, если вообще кто-то может. Легкой прогулки для мадридцев мы не прогнозируем, впрочем победу и проход в финал — да, наверное.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.