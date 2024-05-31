Боруссия Дортмунд — Реал Мадрид. Анонс и прогноз финала Лиги чемпионов на 1.06.2024

Финал Лиги чемпионов-2024 на первый взгляд самый односторонний за последние годы. "Реал" - главный фаворит турнира еще до его начала, "Боруссия" - всего-то пятая команда Бундеслиги. Выбор букмекеров и фанатов очевиден.

Тем не менее, совсем уж сбрасывать со счетов немцев тоже не стоит. Джейдон Санчо — лучший дриблер плей-офф ЛЧ, Матс Хуммельс уже съел самого Килиана Мбаппе, а Джан, Ройс, Забитцер видели в футболе абсолютно все. У этой "Боруссии" хватит класса, чтобы навязать бой, а уж там — как пойдет. Вы ведь видели, как "Шмелям" везло в Париже?

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Лига чемпионов. Финал

1 июня. Лондон. "Уэмбли"

"Боруссия Дортмунд" 22:00 "Реал Мадрид"

Арбитр: Славко Винчич (Словения)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Боруссии"

Удивительный сезон провел Дортмунд. В чемпионате и Кубке Германии ничего особенного — команда стала только 5-й, пропустив вперед всех конкурентов. 43 пропущенных в 34 турах — почти что кошмар для тренера Эдина Терзича.

Но что мы увидели в ЛЧ? Совершенно другую "Боруссию" - настроенную, вышколенную, дисциплинированную. Да, в Париже "Шмелям" повезло, но выиграть двухматчевое противостояние с "ПСЖ" с общим счетом 1:0 — это круто. 4:2 дома против "Атлетико" - ярко. 2:0 с ПСВ — спокойно и на классе.

250 - Marco Reus has been directly involved in 251 goals in the Bundesliga (156G 95A in 391 games), just the third player to reach 250 goals and assists since his BL debut in August 2009 (Thomas Müller 318, Robert Lewandowski 367). Star. #BVBSVD pic.twitter.com/0mZbjizJnd — OptaFranz (@OptaFranz) May 18, 2024

Последний раз Дортмунд играл в финале Лиги чемпионов в 2013 году, и тогда уступил "Баварии" 1:2. Его единственная победа в турнире — 3:1 в финале с "Ювентуссом" в 1997-м. Может, "Шмели" и не суперклуб, но и не новички на таком уровне. Матс Хуммельс и Марко Ройс все помнят, и они в большом порядке.

На "Реал" Дортмунд выйдет в полном составе; травма Себастьяна Алле — не проблема ввиду наличия Никласа Фюллькруга. Тактика? Прессинг и контратаки — тут нету другого варианта. Да и чтобы сработал этот нужно немалое везение.

Новости "Реала"

"Олимпиакос" на неделе остановил прессингом "Фиорентину" в другом финале, но Мадрид так легко не взять. Его лидеры — игроки экстра-класса, способные на гениальные решения в цейтноте и под давлением.

Беллингем, Винисиус, Вальверде, Карвахаль, Родриго, завершающий карьеру Кроос — когда Анчелотти объединил их в одну дружную семью, в Испании им не осталось конкурентов. "Реал" проиграл только 2 матча за весь сезон, и не знает поражений уже 25 игр подряд. У него лучшая атака Ла Лиги (87 голов) и самая надежная оборона (26 пропущенных).

1 - Players from Europe's big five leagues in 2023-24 with the most passes into the final third per 90 minutes:



???? Toni Kroos - 16.0



???? Trent Alexander-Arnold - 15.6



???? Pierre-Emile Højbjerg - 14.1



Unrivalled. pic.twitter.com/tps7Gidr5U — OptaFranz (@OptaFranz) May 22, 2024

В Лиге чемпионов проблемы "Сливочным" создали "Сити" за счет своего владения и "Бавария" на контратаках — в первом случае Мадриду помог "автобус", во втором сработали замены. Это уже традиция — "Реал" может меняться, но в любом виде добывает результат.

Травмы Алабы и Чуамени не повлияют на команду, у нее есть Начо и Камавинга. Простуда Лунина — тем более не проблема, ведь он только дублер Куртуа. И да, "Реал" выйдет доминировать. Может, это не будет так очевидно — все же, вес матча велик, но ближе ко второму тайму давление возрастет. Рискнем предположить, что ставку сделают на левый фланг и Винисиуса, которому вполне по зубам Рюэрсон.

"Боруссия Дортмунд" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч

Последний раз команды встречались в групповом раунде ЛЧ-2017/18, и тогда Мадрид победил дважды — 3:1 на выезде и 3:2 дома.

До этого были две ничьи с одинаковым счетом 2:2 в ЛЧ-2016/17.

Ну, а самой любопытной их встречей за последние 10 лет был четвертьфинал ЛЧ-2013/14, и тогда Мадрид победил дома 3:0, но в гостях проиграл 0:2 и еле-еле избежал дополнительного времени.

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Последние матчи "Боруссии"

Последние матчи "Реала"

Ориентировочные составы

О потерях мы уже говорили — не вспомнили лишь травму Рами Бенсебаини, но без него Дортмунд играет уже давно.

"Боруссия": Кобель — Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Маатсен — Забитцер, Джан — Санчо, Брандт, Адейеми — Фюллькруг

"Реал": Куртуа — Карвахаль, Начо, Рюдигер, Менди — Вальверде, Камавинга, Кроос — Беллингем — Родриго, Винисиус

"Боруссия Дортмунд" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты

"Боруссия Дортмунд" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол

Мадрид выиграл 14 своих финалов ЛЧ из 17. Последняя осечка была в 1981 году с "Ливерпулем".

Будем банальными — поставим на победу тех, кто побеждает всегда. БК предлагают это сделать с коэффициентами от 1,65 и выше.