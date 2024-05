Боруссия Дортмунд — Реал Мадрид. Анонс и прогноз финала Лиги чемпионов на 1.06.2024

Финал Лиги чемпионов-2024 на первый взгляд самый односторонний за последние годы. "Реал" - главный фаворит турнира еще до его начала, "Боруссия" - всего-то пятая команда Бундеслиги. Выбор букмекеров и фанатов очевиден.

Тем не менее, совсем уж сбрасывать со счетов немцев тоже не стоит. Джейдон Санчо — лучший дриблер плей-офф ЛЧ, Матс Хуммельс уже съел самого Килиана Мбаппе, а Джан, Ройс, Забитцер видели в футболе абсолютно все. У этой "Боруссии" хватит класса, чтобы навязать бой, а уж там — как пойдет. Вы ведь видели, как "Шмелям" везло в Париже?

Удивительный сезон провел Дортмунд. В чемпионате и Кубке Германии ничего особенного — команда стала только 5-й, пропустив вперед всех конкурентов. 43 пропущенных в 34 турах — почти что кошмар для тренера Эдина Терзича.

Но что мы увидели в ЛЧ? Совершенно другую "Боруссию" - настроенную, вышколенную, дисциплинированную. Да, в Париже "Шмелям" повезло, но выиграть двухматчевое противостояние с "ПСЖ" с общим счетом 1:0 — это круто. 4:2 дома против "Атлетико" - ярко. 2:0 с ПСВ — спокойно и на классе.

250 - Marco Reus has been directly involved in 251 goals in the Bundesliga (156G 95A in 391 games), just the third player to reach 250 goals and assists since his BL debut in August 2009 (Thomas Müller 318, Robert Lewandowski 367). Star. #BVBSVD pic.twitter.com/0mZbjizJnd