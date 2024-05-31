  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Лига Чемпионов
  4. Боруссия Дортмунд — Реал Мадрид. Анонс и прогноз финала Лиги чемпионов на 1.06.2024
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Боруссия Дортмунд — Реал Мадрид. Анонс и прогноз финала Лиги чемпионов на 1.06.2024

Лига Чемпионов

Давид против Голиафа?

Боруссия Дортмунд — Реал Мадрид. Анонс и прогноз финала Лиги чемпионов на 1.06.2024

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Tom Dulat - UEFA/UEFA

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Финал Лиги чемпионов-2024 на первый взгляд самый односторонний за последние годы. "Реал" - главный фаворит турнира еще до его начала, "Боруссия" - всего-то пятая команда Бундеслиги. Выбор букмекеров и фанатов очевиден.

Тем не менее, совсем уж сбрасывать со счетов немцев тоже не стоит. Джейдон Санчо — лучший дриблер плей-офф ЛЧ, Матс Хуммельс уже съел самого Килиана Мбаппе, а Джан, Ройс, Забитцер видели в футболе абсолютно все. У этой "Боруссии" хватит класса, чтобы навязать бой, а уж там — как пойдет. Вы ведь видели, как "Шмелям" везло в Париже?

Содержание

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Дивіться фінал Ліги чемпіонів Боруссія Дортмунд - Реал Мадрид
Смотреть трансляцию

Лига чемпионов. Финал
1 июня. Лондон. "Уэмбли"
"Боруссия Дортмунд" 22:00 "Реал Мадрид"
Арбитр: Славко Винчич (Словения)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Боруссии"

Удивительный сезон провел Дортмунд. В чемпионате и Кубке Германии ничего особенного — команда стала только 5-й, пропустив вперед всех конкурентов. 43 пропущенных в 34 турах — почти что кошмар для тренера Эдина Терзича.

Но что мы увидели в ЛЧ? Совершенно другую "Боруссию" - настроенную, вышколенную, дисциплинированную. Да, в Париже "Шмелям" повезло, но выиграть двухматчевое противостояние с "ПСЖ" с общим счетом 1:0 — это круто. 4:2 дома против "Атлетико" - ярко. 2:0 с ПСВ — спокойно и на классе.

Последний раз Дортмунд играл в финале Лиги чемпионов в 2013 году, и тогда уступил "Баварии" 1:2. Его единственная победа в турнире — 3:1 в финале с "Ювентуссом" в 1997-м. Может, "Шмели" и не суперклуб, но и не новички на таком уровне. Матс Хуммельс и Марко Ройс все помнят, и они в большом порядке.

На "Реал" Дортмунд выйдет в полном составе; травма Себастьяна Алле — не проблема ввиду наличия Никласа Фюллькруга. Тактика? Прессинг и контратаки — тут нету другого варианта. Да и чтобы сработал этот нужно немалое везение.

Новости "Реала"

"Олимпиакос" на неделе остановил прессингом "Фиорентину" в другом финале, но Мадрид так легко не взять. Его лидеры — игроки экстра-класса, способные на гениальные решения в цейтноте и под давлением.

Беллингем, Винисиус, Вальверде, Карвахаль, Родриго, завершающий карьеру Кроос — когда Анчелотти объединил их в одну дружную семью, в Испании им не осталось конкурентов. "Реал" проиграл только 2 матча за весь сезон, и не знает поражений уже 25 игр подряд. У него лучшая атака Ла Лиги (87 голов) и самая надежная оборона (26 пропущенных).

В Лиге чемпионов проблемы "Сливочным" создали "Сити" за счет своего владения и "Бавария" на контратаках — в первом случае Мадриду помог "автобус", во втором сработали замены. Это уже традиция — "Реал" может меняться, но в любом виде добывает результат.

Травмы Алабы и Чуамени не повлияют на команду, у нее есть Начо и Камавинга. Простуда Лунина — тем более не проблема, ведь он только дублер Куртуа. И да, "Реал" выйдет доминировать. Может, это не будет так очевидно — все же, вес матча велик, но ближе ко второму тайму давление возрастет. Рискнем предположить, что ставку сделают на левый фланг и Винисиуса, которому вполне по зубам Рюэрсон.

"Боруссия Дортмунд" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч

Последний раз команды встречались в групповом раунде ЛЧ-2017/18, и тогда Мадрид победил дважды — 3:1 на выезде и 3:2 дома.

До этого были две ничьи с одинаковым счетом 2:2 в ЛЧ-2016/17.

Ну, а самой любопытной их встречей за последние 10 лет был четвертьфинал ЛЧ-2013/14, и тогда Мадрид победил дома 3:0, но в гостях проиграл 0:2 и еле-еле избежал дополнительного времени.

Favbet
15 000 грн
Ставка без риска
Узнать больше

Последние матчи "Боруссии"

Боруссия Дортмунд — Реал Мадрид. Анонс и прогноз финала Лиги чемпионов на 1.06.2024 - изображение 4

Последние матчи "Реала"

Боруссия Дортмунд — Реал Мадрид. Анонс и прогноз финала Лиги чемпионов на 1.06.2024 - изображение 5

Ориентировочные составы

О потерях мы уже говорили — не вспомнили лишь травму Рами Бенсебаини, но без него Дортмунд играет уже давно.

"Боруссия": Кобель — Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Маатсен — Забитцер, Джан — Санчо, Брандт, Адейеми — Фюллькруг

"Реал": Куртуа — Карвахаль, Начо, Рюдигер, Менди — Вальверде, Камавинга, Кроос — Беллингем — Родриго, Винисиус

"Боруссия Дортмунд" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты

Favbet
5,30
4,15
1,68
Узнать больше

"Боруссия Дортмунд" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол

Мадрид выиграл 14 своих финалов ЛЧ из 17. Последняя осечка была в 1981 году с "Ливерпулем".

Будем банальными — поставим на победу тех, кто побеждает всегда. БК предлагают это сделать с коэффициентами от 1,65 и выше.

По теме
yellow-arrow
Реал Мадрид – Бавария. Анонс и прогноз ответного матча полуфинала Лиги Чемпионов на 08.05.2024
yellow-arrow
В шаге от. ПСЖ – Боруссия Д. Анонс и прогноз матча 1/2 финала Лиги чемпионов на 07.05.2024
yellow-arrow
Боруссия Дортмунд — ПСЖ. Анонс и прогноз полуфинала Лиги чемпионов на 01.05.2024
Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид) Прогнозы
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости