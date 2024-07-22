Динамо - Партизан. Анонс и прогноз матча квалификации Лиги чемпионов на 23.07.2024

Киевское "Динамо" готовится стартовать в отборочном цикле к главному еврокубку. Первым соперником (верим, что не последним) "бело-синих" станет сербский "Партизан". Первая встреча в рамках второго раунда квалификации пройдет в польском Люблине. Номинальным хозяином выступят именно киевляне.

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Второй раунд квалификации Лиги чемпионов сезона 2024/25

Вторник, 23-е июля

Польша, Люблин. "Арена Люблин"

Арбитр: Кристиан Дингерт (Германия)

"Динамо" 21:00 "Партизан"

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: 2+2, Динамо TV, Youtube-канал "Динамо Київ"

"Динамо": последние новости

Столичный клуб провел довольно масштабную, по своим меркам, трансферную кампанию в это межсезонье. Из "Днепра-1" пришли Александр Пихаленок и Валентин Рубчинский, а из одесского "Черноморца" в столицу перебрался Максим Брагару. Стоит также отметить подписание легионеров: аренда Брайана Себальйоса из бразильской "Фортуны" и трансфер Александре Пейкришвили из "Динамо" Тбилиси.

Стоит также вспомнить и возвращение из аренд Джастина Лонвейка и Николая Михайленко. При этом стан динамовцев этим летом покинул лишь воспитанник киевского клуба Александр Сирота - молодой центрбек перебрался в израильский "Маккаби".

Если же говорить о тренировочных сборах, то подопечные Александра Шовковского успели провести за этот временной промежуток 5 контрольных спаррингов. Киевляне разошлись миром с немецкими "Падерборном" (0:0) и "Шальке" (2:2). Также была разгромная победа над датским "Брондбю" (4:0) и минимальный триумф над экзотическим "Мамелоди Сандаунз" из ЮАР (1:0). А единственное поражение "Динамо" в это межсезонье было зафиксировано в последней товарищеской игре против представителя Бундеслиги - от берлинского "Униона" (2:3).

Конечно, анализ игры команды во время контрольных спаррингов и результатов этих самых матчей - неблагодарное и по сути необъективное дело. Однако, в целом можно сделать один вывод. "Динамо", как и в прошлом сезоне, практически не имеет проблем со взятием ворот соперника и предлагает различные сценарии в атаке, однако проблемы и определенный хаос в обороне никуда не исчезли.

Относительно состава, который выставит Шовковский на первую игру против "Партизана". То хоть и наставник динамовцев достаточно много экспериментировал во время тренировочных сборов, в том числе и в плане ротаций позиций и задействования новичков. Однако, здесь скорее всего обойдется без экспериментов и стоит ожидать максимально похожую версию состава на ту, которая была в чемпионском матче прошлой кампании против донецкого "Шахтера", которая и является по сути одновременно и максимально боевой для "Динамо" на данный момент.

Точно не сыграет лишь Владимир Шепелев, который прямо накануне матча получил частичное повреждение связок голеностопного сустава правой ноги.

Поставим на прагматичный и вертикальный футбол от СаШо. А о мотивации в противостоянии против друзей российского агрессора стоит ли вообще что-то говорить... Риторический вопрос. Футболисты "Динамо" должны выходить и добывать положительный результат при любых обстоятельствах.

Ориентировочный состав "Динамо": Бущан, Вивчаренко, Попов, Дячук, Тымчик, Бражко, Буяльский, Шапаренко, Волошин, Ярмоленко, Ванат.

"Партизан": последние новости

Очередное пришествие Александара Станоевича. Сербский клуб после нескольких лет без трофеев и увольнения того же Станоевича в 2022-м году, все же снова решил назначить хорошо знакомого для себя 50-летнего специалиста. За последние 5 сезонов "гробовщики" успели сменить 7 коучей и при этом не выиграли ни одного кубка. Ну, что же поделать...

В прошлом же сезоне "Партизан" безнадежно отстал от первой в таблице "Црвены Звезды" - сразу на 18 зачетных баллов. А в полуфинале национального кубка "бело-черные" отлетели от тех же "героев". Впрочем, сбрасывать со счетов и недооценивать сербов точно не стоит. Это максимально кусючая и неуступчивая команда со своим характером.

Как и вице-чемпион Украины, "Партизан" активно поработал на трансферном рынке в это окно. Перечислять всех не будем, скажем лишь то, что тех футболистов, которые пришли и покинули сербский клуб, ощутимо больше по сравнению с киевлянами. Одним словом, уже вышеупомянутый Станоевич решил устроить кадровую революцию и чистку в рядах "гробовщиков". Учитывая результаты последних сезонов в чемпионате, это логично.

Что касается подготовки к новой кампании, то сербы этим летом успели слетать к своим "друзьям" в Москву на "Братский кубок", где сыграли против тамошних "Локомотива", Динамо" и ЦСКА. Также "Партизан" уже успел стартовать в национальном первенстве сезона 2024/25, минимально обыграв на выезде скромный "Напредак" - 1:0.

В общем, нынешний "Партизан" - типичный представитель европейских команд средней руки. Среди лидеров этого коллектива можно выделить опытного голкипера Александара Йовановича, центрбека Светозара Марковича, флангового защитника Николу Антича и 36-летнего центрхава Бибраса Натхо. То есть, ставка идет именно на сильную сторону в контексте организованной игры в обороне. В атаке же выделяются легионеры: норвежский плеймейкер Гаяс Захид и бразильский нападающий Матеус Салдана.

Ориентировочный состав "Партизана": Йованович, Антич, Маркович, Муякич, Джурджевич, Арриага, Шчекич, Калулу, Чжун, Салданья, Трифунович.

"Динамо" - "Партизан". Последние матчи

"Динамо":

"Партизан":

"Динамо" - "Партизан". Личные встречи

На официальном уровне "бело-синие" и "гробовщики" в своей истории четыре раза пересекались на футбольном поле. Дважды в рамках Лиги чемпионов еще во времена СССР - что уже особо не интересует. Хотя и тогда столичный коллектив не оставил шансов для "Партизана" - 5:0 по сумме двух поединков.

А вот большее внимание вызывает недавнее по историческим меркам противостояние на групповом этапе Лиги Европы сезона 2017/18. Тогда "динамовцы" под руководством Александра Хацкевича дважды разобрались с сербами: в Белграде со счетом 3:2, а в Киеве "бело-синие" вообще уничтожили своего оппонента - 4:1.

Общая статистика абсолютно и полностью на стороне украинской команды.

Статистика очных поединков:

Победы: 4 - 0

Забитые мячи: 12 - 3

В среднем голов за матч: 3.00 - 0.75

Самая большая победа: 4:1, 3:0

Фото пресс-службы ФК "Динамо"

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"Динамо" - "Партизан". Ставка и коэффициенты

"Динамо" - "Партизан". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 2:0. Букмекеры считают именно украинскую команду явным фаворитом этой пары. И учитывая позицию сербов, киевляне не имеют права выступить иначе. Верим в успех подопечных Александра Шовковского и поставим на "сухую" и прагматичную победу.