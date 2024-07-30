Партизан - Динамо - Динамо. Анонс и прогноз матча квалификации Лиги чемпионов на 31.07.2024

Многие верили в "бело-синих", но чтобы сразу шесть забитых мячей! Однозначно, без всякого преувеличения, лучший матч от киевлян за последние годы. Тем более, в такой ответственный момент и при таком давлении.

Команда Александра Шовковского заслуживает лишь похвалы. Перед ответным матчем "Динамо" находится в максимально комфортных условиях. Можно говорить о "карканье", но как говорил классик: "Камон, плэй!". Гандикап в четыре мяча не отыгрывается. Не побоимся такого заявления.

Динамовцы должны спокойно разбираться с "трунарями" и в Белгороде, и максимально сохранить силы перед следующим раундом квалификации главного еврокубка.

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Второй раунд квалификации Лиги чемпионов сезона 2024/25

Среда, 31-е июля

Сербия, Белград. Стадион "Партизана"

Арбитр: Мариан Барбу (Румыния)

"Партизан" 21:00 "Динамо"

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: 2+2, Динамо TV, Youtube-канал "Динамо Київ"

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"Партизан": последние новости

Ну что тут сказать... Сокрушило "Динамо" сербов. Не увидели мы в первом матче никаких расхваленных атакующих легионеров "Партизана". А то, что и забили подопечные Александара Станоевича, динамовцы по факту привезли сами себе.

Запомнился в составе "гробовщиков" лишь Сальданья, оформивший дубль. Но, даже учитывая все недостатки и пробелы киевлян в обороне, усилий одного 24-летнего бразильца мало. Чтобы отыграть гандикап в четыре пропущенных мяча нужен дуэт из праймовых Месси и Роналду. Это был тотальный погром, и на этом точка.

"Партизан" не удивил ничем от слова совсем. Карма за участие в "братском турнире" сработала на все 110%. Что тут еще анализировать.

Ориентировочный состав "Партизана": А. Йованович, де Медина, Маркович, Муякич, Антич, Арриага, Го, Захид, Натхо, Ибрагим, Сальданья, Трифунович.

"Динамо": последние новости

СаШо в своем традиционном (в принципе традиционном для большинства тренеров "Динамо") подошел со всей скромностью к послематчевому комментарию в Люблине.

"Сразу хочу подчеркнуть, что задача еще не решена. Есть еще ответный матч, поэтому будем продолжать готовиться к нему в том же направлении, что и к этой игре. Будем смотреть и разбирать первый матч, анализировать собственные ошибки, без которых футбола не бывает. Но самое главное - это старание, которое было на поле, наши наработки, ребята выполняли установку на игру, и теперь имеем довольно неплохой результат перед ответным матчем", - так Александр Шовковского прокомментировал разгромную победу над "Партизаном" в первом матче.

Конечно, наставник "бело-синих" лукавит. Как и на счет еще не решенной задачи, так и "неплохого" результата. Объективно, чтобы отыграть разницу сразу в четыре мяча нужно настоящее чудо. Да, скорее всего, учитывая проблемы в обороне, которые мы увидели в поединке в Польше и проблемы, которые никуда не делись с прошлого сезона - "Динамо" пропустит. Однако, в то же время, вспоминая зоны, которые футболисты сербской команды оставляли за своими спинами и замечательную игровую форму атакующих игроков "бело-синих". То, и вице-чемпион Украины точно снова оставит свой автограф, а наверняка и не один, в воротах "гробовщиков".

Если говорить о стартовом составе на ответный матч, то тут все невероятно очевидно. Ну кто будет менять стартовую одиннадцатку, когда твоя команда выиграла прошлый матч со счетом 6:2?! Абсолютно риторический вопрос. Разве что, условный Пеп Гвардиола в свои пиковые проявления чрезмерной гениальности. Но, в данном случае, к счастью, испанец не тренирует столичный коллектив, хехе.

А тем более, когда речь идет о прагматичном и сдержанном в хорошем смысле наставнике. Шовковский сам же себе не враг. Разве что, возможно коуч "бело-синих" побережет с первых минут Ярмоленко. И на этом, наверное, с ротациями будет все.

Ориентировочный состав "Динамо": Бущан, Караваев, Дячук, Попов, Вивчаренко, Буяльский, Бражко, Шапаренко, Ярмоленко, Ванат, Кабаев.

"Партизан" - "Динамо". Последние матчи

"Партизан":

"Динамо":

"Партизан" - "Динамо". Личные встречи

5:0 по победам, разница мячей 18:5 - что тут еще комментировать? Тотальная, нет, даже не так. Монструозная доминация, без шансов. Дважды "гробовщиков" на групповом этапе Лиги Европы сезона 2017/18 побеждало "Динамо" времен Александра Хацкевича.

И как уже было сказано в предыдущем прогнозе, еще два раза в рамках уже Лиги чемпионов, еще во времена СССР, динамовцы не оставляли шансов для сербов. 5:0 - по сумме двух матчей.

Статистика очных поединков:

Победы: 0 - 5

Забитые мячи: 5 - 18

В среднем голов за матч: 1.00 - 3.60

Самая большая победа: 2:6

Фото пресс-службы ФК "Динамо"

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"Партизан" - "Динамо". Ставка и коэффициенты

"Партизан" - "Динамо". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 1:2. Несмотря на гостевой статус, букмекеры считают именно динамовцев фаворитом этого матча. И это максимально очевидно, учитывая то, что мы увидели в Люблине. Скорее всего, подопечные Александра Шовковского пропустят, но при этом и сами забьют несколько мячей. Главное, просто не нервничать, а спокойно и методично закрыть эту пару.