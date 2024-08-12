Рейнджерс - Динамо. Анонс и прогноз матча квалификации Лиги чемпионов на 13.08.2024

Киевское "Динамо" приятно удивляет в новом сезоне игрой и результатами. Мы видим полную настроенность команды добраться до группового этапа Лиги чемпионов. Но для этого нужно приложить немало усилий, выбив из борьбы 3-х соперников. Один из них уже позади, а теперь есть все возможности пройти и следующего - шотландский "Рейнджерс". Первая игра, напомним, завершилась вничью 1:1.

Лига чемпионов

Третий раунд квалификации, второй матч

13 августа, 21:45. "Хэмпден Парк" (Глазго)

Рейнджерс - Динамо. 21:45

Главный арбитр: Марко Гвида (Италия)

Прямая трансляция: 2+2, "Динамо TV", YouTube-канал "Динамо Киев"

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Рейнджерс

Перед ответным матчем с "Динамо" команда Филиппа Клемана успела одержать первую победу в сезоне. "Рейнджерс" уверенно переиграл "Мотервелл" в чемпионате и забрал 3 очка в копилку. Да, счет 2:1 не намекает на уверенность, но 10 ударов в створ ворот против одного в пользу коллектива из Глазго отбрасывает все вопросы.

То есть после 2-х туров Премьер-лиги "Рейнджерс" имеет в активе 4 очка (еще была ничья с "Хартсом"). Неплохо, однако "Селтик", которому в прошлом сезоне команда проиграла чемпионство, уже взял 6 очков с разницей мячей 6-0.

В квалификации Лиги чемпионов "Рейнджерс" стартовал противостоянием с "Динамо". Первая игра (в Люблине) завершилась для них, несмотря на ничью, удачно. Сравнять счет на последних секундах - счастье. Хотя, справедливости ради, шотландцы показали неплохую игру во втором тайме, и наверняка, проиграть не заслуживали.

Еще стоит отметить компанию оппонентов команды в контрольных матчах на летних подготовительных сборах: "Унион" (4:4), "Манчестер Юнайтед" (0:2), "Аякс" (1:2) и "Бирмингем" (1:2). Заметно, что к тяжелым поединкам в еврокубках Клеман и компания готовились. Победить хотя бы кого-то не получилось, но разгромов тоже не было.

Кадровых проблем у ФК "Рейнджерс" нет.

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Динамо

Между поединками с шотландцами, "Динамо" провело свой первый матч в новом сезоне в рамках УПЛ. Играли в Ровно против местного "Вереса". Александр Шовковский решил провести ротацию перед решающей игрой в квалификации Лиги чемпионов. Сравнивая стартовый состав на "Рейнджерс" и одиннадцатку на "Верес", неизменными остались только 4 игрока: Попов, Михавко, Шапаренко и Кабаев. Остальные получили возможность отдохнуть - кто-то выходил на замену, а кто-то вообще был вне заявки.

Несмотря на непростой выездной матч "Динамо" все же одержало победу над ривненчанами - 2:1. Таким образом, получены первые очки в УПЛ и хорошее настроение перед поездкой в Глазго.

В последнее время киевляне демонстрируют привлекательный футбол. Конечно, проход в квалификации ЛЧ сербского "Партизана" с общим счетом 9:2 больше говорит о том, что команда отлично настроилась на принципиального соперника. Да и сербы значительно уступают украинцам по командному классу. В первой игре с "Рейнджерсом" тоже многое удавалось, но в итоге получилась лишь ничья. Хотя, если бы киевляне не пытались сохранить положительный результат, а продолжали играть в высоком темпе с нацеленностью на ворота, скорее всего, удалось бы забить еще.

"Динамо" имеет 2 кадровые проблемы. Довольно недавно на длительный срок выбыл защитник Максим Дячук, а также продолжает восстанавливаться от травмы полузащитник Владимир Шепелев.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Рейнджерс:

10.08. Рейнджерс - Мотервелл 2:1 (Премьер-лига Шотландии)

06.08. Динамо - Рейнджерс 1:1 (Квалификация Лиги чемпионов)

03.08. Хартс - Рейнджерс 0:0 (Премьер-лига Шотландии)

Последние 3 встречи Динамо:

09.08. Верес - Динамо 1:2 (УПЛ)

06.08. Динамо - Рейнджерс 1:1 (Квалификация Лиги чемпионов)

31.07. Партизан - Динамо 0:3 (Квалификация Лиги чемпионов)

Последние очные встречи:

06.08. Динамо - Рейнджерс 1:1 (Квалификация Лиги чемпионов)

1987. Рейнджерс - Динамо 2:0 (Европейский кубок)

1987. Динамо - Рейнджерс 1:0 (Европейский кубок)

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Рейнджерс - Динамо от UA-Футбол

У "Динамо" есть все шансы и возможности проходить "Рейнджерс". Даже при шотландских болельщиках. Игра в Люблине показала, что соперник ничем не лучше. К тому же, часть основных игроков киевской команды имела возможность отдохнуть, не участвуя в игре УПЛ. Несмотря на прогнозы букмекеров, наша ставка - проход "Динамо".

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша