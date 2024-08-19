Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо Загреб - Карабах. Анонс и прогноз матча квалификации Лиги чемпионов на 20.08.2024
Чемпион Хорватии против чемпиона Азербайджана
Фото: Динамо Загреб
Квалификация Лиги чемпионов понемногу подходит к своему завершению. Четвертый раунд определит счастливчиков, которые пробьются в основной этап турнира. На одно из вакантных мест претендуют и "Динамо" Загреб с "Карабахом".
Лига чемпионов
Раунд плей-офф, первый матч
20 августа, 22:00. "Максимир" (Загреб)
Главный арбитр: Гленн Нюберг (Швеция)
"Динамо" З - "Карабах". 22:00
Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 2
Динамо Загреб
Чемпион Хорватии "Динамо" Загреб, чтобы попасть в Лигу Чемпионов, должен пройти один квалификационный раунд. В новом сезоне команда проводила пока только матчи чемпионата. Старт получился очень успешным – 3 победы в 3-х играх, с разницей мячей 10-1.
Интересно, что во время летных подготовительных сборов "Динамо" активно играло контрольные матчи с украинскими командами. Единственное поражение на сборах хорваты получили от "Кривбасса" (0:2). Еще 2 поединка провели с донецким "Шахтером". Чемпиону Украины легко не было, что подтверждают результаты – ничья и победа загребцев.
"Динамо" всегда уверенно выступает на своем стадионе в Лиге чемпионов. В 12 последних поединках команда проиграла всего дважды. Да, в группах стабильно занимает последние места, но в родных стенах с ней легко не бывает.
Под вопросом на участие в игре Мохаррами и Перича. У обоих ранее диагностировались травмы колена.
Карабах
У кого-то сезон только начался, а "Карабах" уже месяц непрерывно проводит официальные матчи. В квалификации Лиги чемпионов им доводится проходить нелегкий путь. Чтобы попасть в желаемый основной этап, необходимо выбить 3 соперника. Двое уже позади. Команда уверенно одолела "Линкольн Ред Импс" из Гибралтара (7:0 по сумме двух матчей), а также прошла болгарский "Лудогорец".
Ох, какое же шоу мы увидели в противостоянии с "Лудогорцем"! Азербайджанцы проиграли первый поединок со счётом 1:2. Но собрались с силами через неделю, выдав настоящий разгром – 7:2 после дополнительного времени. В экстратаймах "Карабах" сумел забить 4 мяча. Итак, по итогам двух встреч имеем результат 8:4.
В чемпионате команда стартовала тоже ярко. Без особого труда разгромили "Араз" (4:1) "Кяпаз" (3:0). В прошлом сезоне "Карабах" стал чемпионом Азербайджана, опередив ближайшего оппонента на 25 очков! Видимо, амбиции в этот раз не меньше.
Последние 3 матча
- Последние 3 встречи Динамо Загреб:
16.08. Динамо Загреб - Шибеник 3:0 (ХФЛ)
11.08. Осиек – Динамо Загреб 1:2 (ХФЛ)
02.08. Динамо Загреб – Истра 1961 5:0 (ХФЛ)
- Последние 3 встречи Карабаха:
13.08. Лудогорец – Карабах 2:7 (Квалификация ЛЧ)
09.08. Карабах – Кяпаз 3:0 (Премьер-лига Азербайджана)
06.08. Карабах – Лудогорец 1:2 (Квалификация ЛЧ)
- Последние очные встречи:
не было
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Динамо Загреб – Карабах от UA-Футбол
Команды играют в открытый атакующий футбол. Этого будем ждать и во вторник. Ставим на результативный матч, в котором возьмут свое футболисты "Динамо".
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
Популярное сейчас
- Стали известны арбитры матча Динамо - Зальцбург
- Вингер Шахтера перейдет в ЛНЗ – Источник
- Динамо против Зальцбурга, Кривбасс с Бетисом и Кубок Украины. Расписание футбола на 19 – 25 августа
- Результативная связка Динамо, фланги Черноморца и ЛНЗ, оборонительная линия Ингульца. Символическая сборная 3-го тура УПЛ
- В Башкирии прогремел взрыв на нефтехимическом заводе - видео пожара
- Холанд: Кукурелья - забавный человек. В прошлом сезоне он просил мою футболку, а этим летом поет обо мне песню