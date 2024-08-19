Отбор Лиги Чемпионов

3-й квалификационный раунд. 1-й матч

Валансьен, Стад дю Эно

Лилль (Франция) – Славия (Чехия) 22:00

Трансляция – Megogo

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Лилль

По качеству игры "Лилль" должен был квалифицироваться в групповой этап ЛЧ ещё в первом сезоне Паулу Фонсеки. Экс-тренер "Шахтёра" по игре выжимал едва ли не максимум из довольно посредственного состава. Но команде часто не хватало стойкости, "доги" сыпались при первых проблемах и делали подарки конкурентам. Так было и в концовке прошлой кампании, когда "Лилль" в последнем туре отдал 3-е место в Лиге 1, а вместе с ним и прямую путёвку в группу.

Теперь приходиться играть в квалификации, где сетка к "догам" в целом была благосклонна. "Фенербахче" в прошлом раунде вызывал даже больше опасений, чем "Славия". И неспроста. Выбить Моуриньо и компанию других пенсионеров из ЛЧ удалось лишь благодаря позднему голу Джонатана Дэвида в экстра-таймах.

Дэвид всё ещё может уйти до конца трансферного окна, но продавать его "догам" не обязательно. Продажа Лени Йоро за 60 с лишним миллионов позволило закрыть финансовые проблемы. А в случае попадания в ЛЧ больше крупных трансферов на выход и не потребуется.

Славия

"Славия" по кадровом ресурсу серьёзно уступает "Лиллю". Но в их пользу говорит слаженность. Один из главных тренерских талантов восточной Европы Индржих Трпишовски работает в клубе с далёкого 2017-го года, поставил команде узнаваемый рисунок игры, добыл два домашних дубля и всего 7 трофеев на домашней арене.

Его прессинг-машина может стать крайне неприятным соперником для тонкого футбола "Лилля", который они исповедуют не первый год. В прошлом сезоне "Славия" тоже задела самолюбие сеу Жозе, обыграв "Рому" на групповом этапе ЛЕ и выиграв группу с 15 очками. А выбить их удалось только "Милану", новому клубу Фонсеки. Не менее убедительно "Славия" смотрелась в прошлом раунде квалификации, вынеся "Юнион" с общим счётом 4:1.

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Личные встречи

Соперники пересекались лишь однажды – на групповом этапе Лиги Европы сезона 2009/10. Тогда чехи получили 8 мячей в свои ворота в двух матчах. Жервиньо положил дубль в Праге, где "Лилль" выиграл со счётом 1:5. В последнем туре "доги" ещё раз переиграли "Славию" с более скромным результатом на табло – 3:1.

Ориентировочные составы

"Лилль": Шевалье – Менье, Диаките, Алессандро, Гудмундссон – Сантуш, Мукау, Андре – Кабелла, Харальдссон – Дэвид

"Славия": Кински – Голеш, Огбу, Зима – Масопуст, Дорли, Зафеирис, Диуф – Шранц, Хоры, Провод

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Лилль – Славия от UA-Футбол

"Славия" – тактически вышколенная команда, а об их проактивную и интенсивную игру без мяча сломали зубы многие фавориты в последние годы. Оборона – их главный козырь. Пропустили всего 2 мяча в 7 матчах этого сезона. Плюс они уже успели набрать приличный ход. Потому подопечным Брюно Женезьо предстоит сыграть крайне непростой матч. Потому минимальная победа будет для "Лилля" в радость. Тем более, без поддержки родных трибун. Ставка: победа "Лилля" + тотал меньше 2.5 с коэффициентом 3.90.