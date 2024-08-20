Буде/Глимт - Црвена Звезда. Анонс и прогноз матча Квалификации Лиги Чемпионов на 20.08.2024

В последние годы "Буде/Глимт" успел поиграть в 1/4 финала Лиги Конференций. По пути разгромив "Рому" со счетом 6:1. А "Црвена Звезда" - в 1/8 финала Лиги Европы. Однако в главном Еврокубке они выступают неудачно, не проходя Квалификацию в противостояниях с далеко не самыми сильными командами. На этот раз одна из них все же пройдет. Сербы, победители Кубка Чемпионов сезона 1990/91, в четвертый раз или норвежцы впервые?

Лига Чемпионов. Квалификация. Плей-офф. Первый матч

20 августа. 22:00. Буде. "Аспмира Стадион"

"Буде/Глимт" - "Црвена Звезда"

Главный арбитр: Иван Кружляк (Словакия)

Состояние команд

"Буде/Глимт" выиграл три из четырех последних чемпионатов Норвегии. "Црвена Звезда" - семь последних чемпионатов Сербии. То есть шансов пробиться в группы ЛЧ у них было достаточно. Но они вылетали в плей-офф от "Омонии", "Шерифа", хайфского "Маккаби", "Легии", "Динамо" Загреб. "Звезда" пробилась дважды благодаря лишь гостевым голам против "Зальцбурга" и "Янг Бойз" 5-6 лет тому, а в предыдущем сезоне - напрямую благодаря высокому рейтингу страны.

Благодаря этому же рейтингу белградцы начинают выступления в Еврокубках с этого раунда. А вот норвежцы прошли "Ригу" с 4:0 и 3:1 и чемпиона Польши "Ягеллонию" с 1:0 в гостях и 4:1 дома.

Обе команды безоговорочно доминируют в своих лигах. "Буде/Глимт" лидирует после 19-ти туров в Чемпионате Норвегии, который разыгрывается по схеме "весна-осень". "Звезда" после пяти лидирует в Чемпионате Сербии с 13-ю очками и вообще не проигрывала ни в одном турнире в 2024-ом году.

Правда, следует отметить, что в Еврокубках она в этом году не играла, поскольку зимой 2023-го заняла последнее место в группе ЛЧ с одним очком против "Манчестер Сити", "Лейпцига" и "Янг Бойз". Из-за тех неудач был уволен израильский тренер Барак Бахар, и Владан Милоевич во второй каденции в команде вытащил ее со второго места в лиге и в итоге взял чемпионат с большим отрывом.

Насколько этот плей-офф важен для обеих команд? "Буде/Глимт" перенес матч лиги в последний уик-энд, отыграв его еще в мае. А "Црвена Звезда" перенесла матч в следующий уик-энд.

Важным фактором может стать погода. В Буде, расположенном на севере Норвегии, ныне 14 градусов тепла, но дождь и ветер. Как сообщают сербские СМИ, погода игрокам их команды не понравилась.

Последние матчи команд

Кадры

"Црвена Звезда" с самого начала сезона не может рассчитывать на своего первого вратаря Омри Глазера. Однако Марко Илич, 26-летний вратарь, пришедший как раз из норвежской команды - "Сарпсборга" - пока что действует надежно. Также под вопросом атаке Ндиайе, автор четырех голов в сезоне. У "Буде/Глимт" таких важных потерь нет.

В последние дни сербскую команду пополнил защитник Дркушич, норвежскую - вингер Цинкернагель, уже игравший там. Оба в заявке на матч.

"Буде/Глимт": Хайкин, Сьоволд, Гундерсен, Бьоркен, Бьортуфт, Маатта, Берг, Фет, Эвьен, Хауге, Хог

"Црвена Звезда": Илич, Мимович, Джига, Спахич, Янг-Ву, Им-Бем, Элсник, Пруцев, Милсон, Олайинка, Иванич

Цифры и факты

Kоманды никогда не встречались в официальных турнирах

"Буде/Глимт" не проигрывал в восьми последних официальных матчах - шесть побед и две ничьи

"Црвена Звезда" не проигрывала в 2024-ом году в официальных матчах и в целом в последних 26-ти - 23 победы и три ничьи. Правда, следует отметить, что все эти матчи сербской команды состоялись на внутренней арене

В девяти последних официальных матчах с участием "Црвены Звезды" забивалось три мяча и более

"Црвена Звезда" забила первой и победила в четырех последних гостевых официальных матчах

"Буде/Глимт" забил в 14-ти последних официальных матчах, но и пропустил в пяти из последних шести. "Црвена Звезда" забила в последних 11-ти таких, а пропустила в пяти из последних семи

Прогноз: Буде/Глимт - Црвена Звезда 2:1

Буде/Глимт известен агрессивной скоростной игрой и высоким прессингом. Его наставника Кьетиля Кнутсена спросили вчера о здоровой дозе цинизма в игре, и тот не отрицал потребность в такой, хотя и желает сохранить свою идентичность. А изначально более циничная "Звезда" будет играть осторожнее. Все же ожидаем интересную игру. Три гола вполне реальны, как и минимальная победа хозяев.