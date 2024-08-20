Мидтьюлланн – Слован. Анонс и прогноз матча квалификации к Лиге Чемпионов на 21.08.2024

Лига Чемпионов, плей-офф, первый матч

21 августа. 22:00. Гернинг. "МСН Арена"

Главный судья: Алехандро Эрнандес (Испания)

Трансляция: Megogo Football 3

Многие европейские клубы только начали сезон и пока далеки от оптимальных кондиций, но это точно не про датский "Мидтьюлланн" и словацкий "Слован", которые находятся в оптимальной физической форме и готовы решать чрезвычайно важную задачу на этот сезон - попадание в групповой этап Лиги Чемпионов. Хотя это уже и не групповой этап, а этап лиги, скоро мы привыкнем к этому.

Кто из этих двух коллективов будет удостоен чести сыграть в первом сезоне переформатированной Лиги Чемпионов и заработает невероятные 40 миллионов евро?

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Новости "Мидтьюлланна"

Чемпионат Дании стартовал еще в июле и команды уже успели сыграть первые 5 туров. Можно ли назвать старт сезона в исполнении подопечных Томаса Томасберга успешным? Спорный вопрос, ведь на их счету 3 победы и 2 ничьи. С другой стороны, это позволяет им удерживать третью строчку, имея поровну очков с "Копенгагеном", выше только "Силькеборг".

На своем пути к плей-офф квалификации Лиги Чемпионов они смогли одолеть "Санта Колому" из Андорры. Если бы там не было победы, то вряд ли собственные болельщики такое приняли. Далее было непростое противостояние с "Ференцварошем", где на домашнем стадионе датчане выиграли 2:0, а на выезде разошлись миром. Остается последний шаг: "Слован" из Братиславы. Мечта об осеннем этапе Лиги Чемпионов так близко.

Последнее поражение подопечных Томаса Томасберга датируется еще апрелем, после того они как минимум не проигрывали. Но это если мы берем именно официальные матчи, потому что в товарищеских было поражение от австрийского "Штурма".

Новости "Слована"

Чемпионат Словакии также стартовал еще в июле, правда в последние его дни. "Слован" из Братиславы начал его тремя победами в трех матчах и сейчас возглавляет турнирную таблицу национального первенства.

Последнее поражение в официальных матчах "Словану" следует искать еще в прошлом сезоне, с тех пор они проигрывали только в товарищеских встречах. Что касается их пути к плей-офф квалификации Лиги Чемпионов, то сначала поны прошли словенский "Целье", а затем кипрский "АПОЭЛ". Причем по примеру своих соперников из Дании, они сначала обыграли своего соперника дома, а затем сыграли вничью на выезде.

То есть как "Мидтьюлланн", так и "Слован" являются именно домашними командами, которые привыкли решать важные вопросы именно в родных стенах. Именно поэтому преимущество в этой игре явно на стороне хозяев.

Цифры и факты

Это будет первый матч между "Мидтьюлланном" и "Слованом" за всю историю, ранее эти коллективы не пересекались, даже в товарищеских матчах;

В 5 из последних 6 матчей "Мидтьюлланна" проходила ставка ТМ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У датчан накануне этого матча есть четыре потери. Не смогут сыграть Йенсен, Ли Ки Сын, Меррони и Паулиньо. Все остальные готовы. Что касается "Слована", то у них вообще нет никаких травм или дисквалификаций накануне, команда Владимира Вайсса сможет выйти сильнейшим составом.

"Мидтьюлланн", 4-4-2: Олафссон — Андерссон, Диао, Бех Серенсен, Жуниньо — Осорио, Мартинес, Аскилдсен, Соренсен — Фракулиньо, Букса

"Слован", 4-3-3: Такач — Блекман, Кашия, Виммер, Зуберу — Куцка, Байрич, Толич — Мак, Стрелец, Вайсс

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Мидтьюлланн" — "Слован" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Мидтьюлланном" и "Слованом" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 2:0. Обе команды являются достаточно домашними и это нужно учитывать при прогнозе итогового счета данного поединка. Также следует учитывать и определенную разницу в силе составов. Почти наверняка, "Мидтьюлланн" сделает большую ставку на первый матч. Ожидается, что у них все получится, поэтому победа хозяев.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.