Динамо - Зальцбург. Анонс и прогноз матча квалификации ЛЧ на 21.08.2024

Давайте будем честными, далеко не все (мягко говоря) верили, что динамовцы сумеют пройти сразу два раунда злосчастной квалификации. Однако, еще один шаг и столичный коллектив впервые за 3 года сможет сыграть в групповом этапе главного еврокубка. Осталось сдать последний и самый тяжелый экзамен - пройти австрийский "Зальцбург".

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Решающий раунд квалификации ЛЧ

Среда, 21-е августа

Люблин, Польша. "Люблин Арена"

Арбитр: Сандро Шерер (Швейцария)

"Динамо" 22:00 "Зальцбург"

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"Динамо": последние новости

"Бело-синие" еще не знали поражений в этом сезоне. Это касается и евроарены, и национального первенства. В частности, начали подопечные СаШо свой отбор в главный еврокубок дважды сокрушив любителей "Братского кубка" - сербский "Партизан" (9:2 - по сумме двух матчей). Особенно, эффектным получился первый поединок против "гробовщиков" - "Динамо" тогда покуражилось на славу и отгрузило команде из Белграда сразу шесть мячей.

А на прошлой стадии киевляне проявили характер и в очень непростом противостоянии дожали шотландский "Рейнджерс". В первой встрече (1:1) динамовцы упустили победу в компенсированное время, но в ответном матче успешно сыграли замены Шовковского (2:0). Да, не без доли определенного везения, однако здесь можно применить извечное футбольное правило: "Результат есть - игра забудется".

Что касается УПЛ, то здесь у киевской команды тоже все более-менее спокойно. Были определенные проблемы на выезде с ровенским "Вересом" (2:1), однако динамовцы все же добыли три зачетных балла, несмотря на полурезервный состав. А в минувший уик-энд "Динамо" приехало в гости к львовским "Карпатам" и пропустило уже на первой минуте игры. Впрочем, опять же, даже учитывая серьезную ротацию от Шовковского, "Динамо" взяло свое (3:1). Это на самом деле доказывает, что нынешний ростер и версия столичного клуба знает свой лимит силы и собственные возможности.

"Теперь "Динамо" ждет поединок с автрийским "Зальцбургом", который по стилистике максимально похож на само "Динамо". Ставка на взрывные фланги, вертикальный футбол, быстрый переход из обороны в атаку и высокая результативность - эти характеристики применимы к обоим коллективам. Вопрос по сути лежит в плоскости - кто кого "перестреляет" по голам.

"Держа в голове наш первый матч с "Зальцбургом" за выход в основной этап Лиги чемпионов, в игре против "Карпат" мы провели небольшую ротацию состава, дали отдохнуть отдельным игрокам, тем более, что некоторые из них имеют небольшие проблемы. Поэтому во Львове у нас и был экспериментальный состав", - рассказал после матча со "львами" наставник "Динамо".

К поединку с "быками" украинцы подходят практически в максимальной готовности. Точно не помогут в матчах с командой Пепейна Лейндерса Дячук, Шепелев и Пономаренко. Из этого списка по факту только 21-летний центрбек регулярно выходит в основе, остальные двое - чисто для ротации.

Сам же Александр Шовковский, в своем традиционном стиле, довольно сдержанно поделился мыслями на счет "Зальцбурга" на предматчевой пресс-конференции.

"Команда соперника молодая, амбициозная, играет в скоростной футбол, пытается диктовать свои условия на футбольном поле. Безусловно, нужно от всего их звена атаки ожидать обострения и быть осторожными при организации своей игры в обороне. Относительно выделения кого-то из футболистов, я этого никогда не делал и сейчас не буду. Скажу лишь, что, кроме последнего сезона, "РБ Зальцбург" постоянно выигрывал чемпионат и участвовал в Лиге чемпионов. Это говорит о достаточно высоком, хорошем уровне команды", - сказал Шовковский.

Ориентировочный состав "Динамо": Бущан, Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак, Бражко, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Ярмоленко, Ванат.

"Зальцбург": последние новости

"Зальцбург" вообще не привык к ситу отборочных матчей, поскольку "быки" впервые за последние 10 лет не досчитались золотых медалей австрийского первенства. Заняв итоговое второе место в прошлой кампании чемпионата, руководство австрийского клуба решило сменить наставника. Логично.

Пока это все еще сырая команда, однако которая как настоящий "бык" несется вперед! За первые три тура чемпионата Австрии "Зальцбург" разбил "Грацер", "Блау Вайсс" и ЛАСК, а в национальном Кубке поиздевался над "Дорбирном" - 6:0. Если говорить же о противостоянии с "Твенте", то здесь было все далеко не так просто - вице-чемпион Австрии в напряженной борьбе "перестрелял" представителя Нидерландов со счетом 5:4.

В общем, как уже было сказано выше, команда 41-летнего нидерландского специалиста действует по принципу: "Вы забьете нам сколько сможете, а мы вам - сколько захотим". Впрочем, этот "Зальцбург" - это точно не праймовая сборная Бразилия. Да и "Динамо" имеет в своем составе креативных и результативных игроков. Посмотрим все на поле.

"Я ни секунды не думал о матче с "Динамо", все мое внимание было сосредоточено на ЛАСКе, потому что я полностью уважаю эту команду и то, какой футбол она демонстрирует. Все наши футболисты стремятся к успеху. Мы хотим стать командой, которая сможет обыграть любого, включая лучшие команды мира. Эта цель пока, конечно, не достигнута, но мы - сумасшедшие ребята из Зальцбурга", - рассказал Лейндерс перед матчем против команды Шовковского.

Ориентировочный состав "Зальцбурга": Блазвих, Дедич, Пьонтковский, Байду, Терзич, Бидструп, Чергорд, Гурна-Дуат, Кунфоло-Эо, Нене, Глух.

"Динамо" - "Зальцбург". Личные встречи

Для динамовцев и "быков" это будет первое очное противостояние в их истории. Впрочем, в свое время "Зальцбург" уже встречался в еврокубках с другими украинскими командами. Речь идет о поединках с донецким "Шахтером" и харьковским "Металлистом". Примечательно, что в обеих парах по итогам двух матчей сильнее оказывались именно наши коллективы.

"Динамо" - "Зальцбург". Последние официальные матчи

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"Динамо" - "Зальцбург". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 3:2. Букмекеры в первом матче отдают небольшое преимущество именно австрийцам. Мы же считаем, что шансы команд на успех и проход в групповой этап Лиги чемпионов выглядят как примерно 50 на 50. На бумаге коллективы имеют относительно равный кадровый подбор исполнителей, и более того действуют в одинаковой манере - много забивают, при этом нередко забывая об обороне. Верим в подопечных Шовковского, однако просто точно не будет.