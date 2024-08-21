Квалификация ЛЧ. Лилль – Славия 2:0. С солидным перевесом, но не без нервов

Отбор Лиги Чемпионов

3-й квалификационный раунд. 1-й матч

Валансьен, Стад дю Эно

Лилль – Славия 2:0

Голы: Дэвид 52, Жегрова 77

На бумаге "Славия" выглядела неприятным оппонентом для тонких "догов", ведь еще несколько лет назад они были флагманами Восточной Европы в плане игры в гегенпресс. Тактически вышколенная команда Индрижиха Трпишовски всегда рада навязать оппоненту интенсивную игру с большим количеством единоборств. Но опасения оказались беспочвенными – с футбольной точки зрения они были на полторы головы ниже оппонента.

Другое дело, что "Лилль" как всегда был хрупок у своих ворот и недостаточно решительным у чужих. А потому огромный игровой перевес конвертировался в сдержанные 2:0. Которые на ровном месте могли превратиться в 2:2, если бы не незначительные нарушения в штрафной Шевалье.

Чехи прилично держались в дебютные 25-27 минут. Перекусывали атаки "Лилля" ещё на стадии развития и пару раз выскакивали в контратаки. За этот отрезок кроме удара Гудмундссона с острого угла у "догов" ничего не было. Но со временем хозяева адаптировались, нашли пути для прохода прессинга, стали регулярно находить Кабелла между линий, и любимец Фонсеки начал разрывать гостей.

В первом эпизоде десятка в контратаке умно открылся под пас гиперактивного Гудмундссона с фланга и тонко отдал Дэвиду под удар. Канадец хлёстко приложился в 1 касание, но мяч прошёл выше дальнего угла. Через пару минут сработал уже контрпрессинг хозяев. Кабелла выждал открывание Жегрова в штрафной и вывел его 1 на 1. Косовар дуэль Кински проиграл, а на добивание Дэвид умудрился пробить выше пустующих ворот. До перерыва Жегрова еще дважды опасно приложился издали.

Во втором тайме "Славия" убавила в давлении без мяча, но не это спасало от разрывов между линий. И уже в дебюте тайма Дэвида наконец прорвало. Харальдссон тонко отыграл на канадца, после чего тот поразил ближний. На этом Джонатан не закончил. Ближе к концу встречи Дэвид открылся в канал между двумя ЦЗ, освободил зону для Жегрова и отдал ему голевую.

Второй гол был абсолютно закономерным, но смущала игра "Лилля" на стандартах. На ровно месте Шевалье дважды подставляла защита. С аута вратаря оставили на растерзание Диуфа и Огбу, но последний перед тем, как затолкать мяч в сетку, принял мяч рукой. А незадолго после гола Жегровы "доги" забыли в штрафной свежего Хитила, который оказался в небольшом офсайде перед тем, как отправить мяч в сетку головой. 2:0. Заслуженно, но нервно.

Лилль: Шевалье, Гудмундссон (Исмаили, 90+1), Сантуш, Алессандро, Диаките, Менье, Кабелла, Андре, Харальдссон (Мукау, 90+1), Жегрова, Дэвид (Илич, 90+1)

Славия: Кински, Зима, Огбу, Голеш, Диуф, Зафеирис (Пребсл, 75), Дорли, Масопуст (Боржил, 54), Провод, Хоры (Хитил, 75), Шранц (Юрасек, 75)