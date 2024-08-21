Мальме - Спарта Прага. Анонс и прогноз матча Квалификации Лиги Чемпионов на 21.08.2024

Чехия поднялась уже на девятое место в Таблице Коэффициентов УЕФА. Начала и нынешний сезон мощно. Любители футбола в стране празднуют это и логичным исходом видят выход двух команд в основной раунд Лиги Чемпионов. Однако "Славия" вчера проиграла мощному "Лиллю" со счетом 0:2. Так что давление на "Спарту", играющую против менее грозного "Мальме", возрастает. Выдержит ли она?

Лига Чемпионов. Квалификация. Плей-офф. Первый матч

21 августа. 22:00. Мальме. "Эледа Стадион"

"Мальме" - "Спарта" Прага

Главный арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)

Состояние команд

Давление на "Спарту" выше и из-за соперника, не игравшего в предыдущем сезоне в Еврокубках вообще, а в позапрошлом вылетевшего из Лиги Чемпионов от "Жальгириса". И из-за титулов чемпиона Чехии в двух последних сезонах. И из-за неплохих выступлений в других Еврокубках вроде 1/8 финала Лиги Европы в предыдущем сезоне, которые уже должны превратиться в успех в главном.

Начался сезон с Ларсом Фриисом, бывшим ассистентом ушедшего летом в "Фейеноорд" Брайана Приске, лидерством в чемпионате после пяти туров, проходами в Лиге Чемпионов "Шемрок Роверс" (4:2 и 2:0) и "Стяуа" (нервные 1:1 и 3:2). Капитан Давид Павелка заявляет, что команда давно так хорошо не начинала сезон. Но тут же добавляет, что это не имеет значения, поскольку лишь начало.

В группах ЛЧ "Спарта" не была с сезона 2005/06, в плей-офф Квалификации - с 2010/11, в последние годы вылетала из различных Еврокубков не только от "Монако" и "Ливерпуля", но и от "Копенгагена", "Партизана" и даже "Викинга" и "Спартака" из Суботицы. Вылетала и в последних дуэлях со шведами - "Хакеном" в Лиге Европы-2013/14 и "Мальме" в Квалификации Лиги Чемпионов-2014/15.

"Мальме" после той победы, одержанной благодаря гостевым голам (2:0, 2:4), прошел еще и "Зальцбург" и пробился в группу, через год прошел "Зальцбург" и "Селтик" и также пробился. А в сезоне 2021/22 пробился за счет "Рейнджерс" и "Лудогорца". Но между этим вылетал из различных Еврокубков от "Вардара", "Види", "Жальгириса", в сезоне 2022/23 в группе ЛЕ набрал ноль очков.

Он также лидирует в своей лиге, играющей по схеме "весна-осень" (19 туров прошли). А вот в Квалификации ЛЧ прошел "Клаксвик" с 4:1 и 2:3 и ПАОК - с огромным трудом. С 2:2 дома, 3:3, добытым в гостях на шестой добавленной минуте и победным голом в овертайме. Как говорят в прессе, автор гола в первом случае и ассиста во втором 19-летний защитник Нильс Заттерстрем вошел в историю.

В уик-энд в лигах "Спарта" и "Мальме" выиграли свои матчи со счетом 2:1 у "Яблонеца" и "Норчепинга", испытывая трудности. Второй совершил камбек. При этом обе активно применяли ротацию.

Последние матчи команд

Кадры

Автор дубля и ассиста "Спарты" в Бухаресте Бирманчевич получил повреждение в Яблонеце. Как и Олатунджи. Оба вроде бы готовы играть, но если нет - без этих игроков атаки будет тяжело. Будет тяжело и без капитана защитника Павелки, который травмирован серьезнее. Ну а испанский защитник Гарсия Де Альбенис вылетел 11 дней тому и надолго.

В "Мальме" болезнь вратаря Далина отступает, а повреждение полузащитника Розенгрена, полученное в лиге, вряд ли серьезное.

Особое внимание - на Бирманчевича, а также на вингера чехов Хараслина, который до конца месяца может перейти в Топ-лигу. Он также забивал в Бухаресте, забил и в Яблонеце. И на вингера шведов Нанаси, автора дубля в Салониках и гола против ПАОКа дома, также близкого к уходу. За "Мальме" также играет (полные матчи против "Клаксвика" и ПАОКа) бывший защитник "Днепра-1" Бузанелло.

"Мальме": Далин, Стригер-Ларсен, Янссон, Заттерстрем, Бузанелло, Пенья, Л. Берг Йонсен, Рикс, Нанаси, Телин, Ботхейм

"Спарта": Виндаль, Витик, Соренсен, Зелены, Пресиадо, Садилек, Кайринен, Ринеш, Хараслин, Бирманчевич, Кухта

Цифры и факты

Команды встречались дважды. В третьем раунде Квалификации Лиги Чемпионов сезона 2014/15 "Спарта" переиграла дома "Мальме" со счетом 4:2, но уступила в гостях со счетом 0:2 и вылетела

"Спарта" не проигрывала в последних 22-ух официальных матчах с 18-ю победами и четырьмя ничьими. Последнее поражение состоялось от "Ливерпуля" в 1/8 финала Лиги Европы в гостях со счетом 1:6

"Спарта" выигрывала в 12-ти последних официальных матчах в гостях. Последний гостевой матч без победы - то самое поражение от "Ливерпуля"

"Спарта" забивала в 13-ти последних официальных матчах, в том числе во всех четырех Еврокубковых, но и пропускала в шести из семи последних и в девяти из 11-ти

"Мальме" забивал в 32-ух из 33-ех последних официальных матчей, в том числе во всех четырех Еврокубковых, но и пропускал в 11-ти из последних 12-ти

"Спарта" забивала в последних 11-ти Еврокубковых матчах, но и пропустила в девяти из них. "Мальме" пропускал в десяти последних таких, а забил из них лишь в шести

Прогноз: Мальме - Спарта 3:2

Генеральный директор "Мальме" Никлас Карлнен не будет считать провалом непопадание в основной турнир Лиги Чемпионов. В "Спарте" также нет громких заявлений. Однако оба клуба хорошо развиваются и чувствуют, что заслужили попасть туда. Оба равны по потенциалу, по силе. Так что ожидаем равную игру. И обилие голов, учитывая показатели обеих команд.