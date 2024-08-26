Галатасарай - Янг Бойз. Анонс и прогноз матча квалификации ЛЧ на UA-Футбол на 27.08.2024

В первом поединке этого противостояния действующие чемпионы Турции и Швейцарии подарили зрителям настоящее футбольное действо. Неожиданно для многих триумф в том матче праздновали именно подопечные Патрика Рахмена. В той встрече было все: большое количество забитых мячей, дубли Угринича и Батшуайи, замены вратарей, удаление и пенальти.

Обе команды являются единственными представителями своих стран, которые претендуют на групповой этап главного еврокубка. Тем не менее, получит эту путевку лишь один.

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Ответный матч заключительного раунда плей-офф квалификации ЛЧ

Понедельник, 26-е августа

Стамбул, "Рамс Парк"

Арбитр: Эспен Эскос (Норвегия)

"Галатасарай" 22:00 "Янг Бойз"

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"Галатасарай": последние новости

В швейцарском Берне "львы" откровенно "спижонили", понадеявшись на легкий проход. Однако, не тут-то было. "Пчелы" представили туркам "холодный душ" и в итоге одержали победу.

В Суперлиге Турции команда Окана Бурука стартовала с двух побед, однако кого это будет интересовать, если "Галатасарай" в итоге не сумеет пройти "Янг Бойз" и выйти в основной этап Лиги чемпионов.

Однако, все же, кажется, что в при домашней публике все звездные Икарди, Мертенс, Зиеш и Батшуайи сумеют получить путевку в главный еврокубок. Для чего же их тогда приглашали... Кстати, к составу, то ожидается максимально атакующая формация с появлением, уже на этот раз в старте, автора дубля - Батшуайи.

Ориентировочный состав "Галатасарая": Муслера, Йелерт, Нельссон, Кутлу, Кон, Торрейра, Габриэл Сара, Зиеш, Мертенс, Батшуайи, Икарди.

"Янг Бойз": последние новости

В первом матче швейцарцы удивили многих. Команда Патрика Рахмена бежала, атаковала и вгрызалась в мячи. Однако, в Стамбуле будет значительно труднее. Все мы знаем неистовство тамошних и поддержку тамошних болельщиков. В хорошем смысле.

Интересно, что тот поединок идет в максимальный разрез и абсолютно контрастирует с результатами "пчел" в Суперлиге Швейцарии. В национальном первенстве после 5-ти туров у "Янг Боз" лишь 2 зачетных балла: 2 ничьи и 3 поражения. Катастрофическая статистика, мягко говоря, как для действующего чемпиона.

Ориентировочный состав "Янг Бойз": фон Бальмос, Блум, Камара, Зукру, Хаджмам, Монтейро, Ниассе, Лаупер, Колли, Ганвула, Угринич.

"Галатасарай" - "Янг Бойз". Личные встречи

Турецкая и швейцарская команды в своей истории провели между собой лишь два матча. Последний как раз прошел в Берне, на прошлой неделе. И еще однажды коллективы встречались в рамках товарищеской игры в далеком 2016-м году.

Статистика очных поединков:

Победы: 0:1

Забитые мячи: 1:2

В среднем голов за матч: 1.00 - 2.00

Самая большая победа: 1:2

"Галатасарай" - "Янг Бойз". Последние официальные матчи

"Галатасарай":

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"Галатасарай" - "Янг Бойз". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 2:1 в основное время (проход дальше хозяев поля). Домашние стены и турецкие фанаты должны помочь "Галатасараю" реабилитироваться за поражение в швейцарском Берне. Более высокий уровень исполнителей и опыт "львов" должны сыграть ключевую роль в этом двухматчевом противостоянии. Все эти звездные Икарди, Зиеш, Мертенс должны обеспечивать результат. Такого же мнения и букмекеры, которые считают хозяев явным фаворитом ответного матча.