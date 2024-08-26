Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Галатасарай - Янг Бойз. Анонс и прогноз матча квалификации ЛЧ на UA-Футбол на 27.08.2024
Галатасарай - Янг Бойз. Прогноз и анонс матча ⋉ 27.08.2024 ⋊ Квалификация ЛЧ на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
В первом поединке этого противостояния действующие чемпионы Турции и Швейцарии подарили зрителям настоящее футбольное действо. Неожиданно для многих триумф в том матче праздновали именно подопечные Патрика Рахмена. В той встрече было все: большое количество забитых мячей, дубли Угринича и Батшуайи, замены вратарей, удаление и пенальти.
Обе команды являются единственными представителями своих стран, которые претендуют на групповой этап главного еврокубка. Тем не менее, получит эту путевку лишь один.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Ответный матч заключительного раунда плей-офф квалификации ЛЧ
Понедельник, 26-е августа
Стамбул, "Рамс Парк"
Арбитр: Эспен Эскос (Норвегия)
"Галатасарай" 22:00 "Янг Бойз"
Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: MEGOGO
"Галатасарай": последние новости
В швейцарском Берне "львы" откровенно "спижонили", понадеявшись на легкий проход. Однако, не тут-то было. "Пчелы" представили туркам "холодный душ" и в итоге одержали победу.
В Суперлиге Турции команда Окана Бурука стартовала с двух побед, однако кого это будет интересовать, если "Галатасарай" в итоге не сумеет пройти "Янг Бойз" и выйти в основной этап Лиги чемпионов.
Однако, все же, кажется, что в при домашней публике все звездные Икарди, Мертенс, Зиеш и Батшуайи сумеют получить путевку в главный еврокубок. Для чего же их тогда приглашали... Кстати, к составу, то ожидается максимально атакующая формация с появлением, уже на этот раз в старте, автора дубля - Батшуайи.
Ориентировочный состав "Галатасарая": Муслера, Йелерт, Нельссон, Кутлу, Кон, Торрейра, Габриэл Сара, Зиеш, Мертенс, Батшуайи, Икарди.
"Янг Бойз": последние новости
В первом матче швейцарцы удивили многих. Команда Патрика Рахмена бежала, атаковала и вгрызалась в мячи. Однако, в Стамбуле будет значительно труднее. Все мы знаем неистовство тамошних и поддержку тамошних болельщиков. В хорошем смысле.
Интересно, что тот поединок идет в максимальный разрез и абсолютно контрастирует с результатами "пчел" в Суперлиге Швейцарии. В национальном первенстве после 5-ти туров у "Янг Боз" лишь 2 зачетных балла: 2 ничьи и 3 поражения. Катастрофическая статистика, мягко говоря, как для действующего чемпиона.
Ориентировочный состав "Янг Бойз": фон Бальмос, Блум, Камара, Зукру, Хаджмам, Монтейро, Ниассе, Лаупер, Колли, Ганвула, Угринич.
"Галатасарай" - "Янг Бойз". Личные встречи
Турецкая и швейцарская команды в своей истории провели между собой лишь два матча. Последний как раз прошел в Берне, на прошлой неделе. И еще однажды коллективы встречались в рамках товарищеской игры в далеком 2016-м году.
Статистика очных поединков:
- Победы: 0:1
- Забитые мячи: 1:2
- В среднем голов за матч: 1.00 - 2.00
- Самая большая победа: 1:2
"Галатасарай" - "Янг Бойз". Последние официальные матчи
"Галатасарай":
"Янг Бойз":
"Галатасарай" - "Янг Бойз". Ставка и коэффициенты
"Галатасарай" - "Янг Бойз". Прогноз на матч от UA-Футбол
Победа 2:1 в основное время (проход дальше хозяев поля). Домашние стены и турецкие фанаты должны помочь "Галатасараю" реабилитироваться за поражение в швейцарском Берне. Более высокий уровень исполнителей и опыт "львов" должны сыграть ключевую роль в этом двухматчевом противостоянии. Все эти звездные Икарди, Зиеш, Мертенс должны обеспечивать результат. Такого же мнения и букмекеры, которые считают хозяев явным фаворитом ответного матча.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Ушёл из жизни экс-наставник сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон
- Источник: Заря попрощалась с Ковалем. На смену специалисту придёт знакомый легионер
- Неймар предложил себя Барселоне - Флик уже дал ответ
- Матч ЛНЗ - Карпаты перенесен. Когда начнут игру?
- 9 лет вместе. Андрей Лунин выложил фотосессию со своей прекрасной женой. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО