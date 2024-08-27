Спарта - Мальме. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 27.08.2024

‏В этой паре мы ожидали очень плотную борьбу. Команды одного калибра, упорядоченные клубы. Однако "Спарта" увезла из Мальме преимущество в два мяча, даже не пропустив там, и ее возвращение в основной раунд Лиги Чемпионов впервые с сезона 2005/06 кажется лишь делом техники. И все же команды равного уровня, и если одна из них сумела победить в гостях со счетом 2:0, то и вторая способна.

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Лига Чемпионов. Квалификация. Плей-офф. Ответный матч

27 августа. 22:00. Прага. "Эпет Арена"

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"Спарта" Прага - "Мальме"

Результат первого матча - 2:0 в пользу "Спарты"

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

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Состояние команд

В Мальме "Спарта" владела мячом лишь 31 процент времени. Хотя по ударам по воротам (13:10) и в створ (4:3) она матч выиграла, выглядела большую часть матча уверенно, солидно. На 2:0, конечно, она не наиграла, не факт, что вообще на победу. Но таков футбол. Ее прессинг часто создавал сопернику серьезные проблемы. А тяжелую вторую треть матча с давлением шведов чехи выдержали достойно и организованно.

Пражане забивали как раз во время успешных минут соперника. Первый - с помощью огромного рикошета. А в концовке матча сразу после опасного момента соперника - удара в сантиметрах от стойки. "Спарта" перехватила, разыграла комбинацию, латераль Ринеш пробил четко низом с 20-ти метров - и 2:0.

После очного матча обе команды играли в лиге. Отнюдь не против грандов - "Словацко" и "Кальмара". При этом обе вышли на ничью 2:2 благодаря голам на 77-79 минутах. Ясно, что обе ныне прежде всего думают о Лиге Чемпионов.

"Спарта" изменила стартовый состав на 9/11 по сравнению с "Мальме". И ее наставник Ларс Фриис заявил, что команде не хватало движения и качества с мячом. В целом отзывы прессы об игре команды, особенно в первом тайме, были отрицательными. Ее первая потеря очков в лиге в шестом туре. Наставник же "Мальме" Хенрик Ридстрем считает, что его команда создает много и потому не понимает такие результаты. Об игре в обороне он, видимо, не слыхал.

Следует отметить, что "Мальме" между двумя матчами против "Спарты" потерял одного из лидеров - вингер Нанаси, автор трех голов в предыдущем раунде против ПАОКа, уехал во Францию. Такой трансфер в такой момент выглядит как капитуляция в Лиге Чемпионов.

Изначально "Мальме" - более атакующая команда, чем "Спарта". Дома владение мячом она выиграла безоговорочно. В гостях будет плотнее, но на доминирование шведов вполне можно рассчитывать. Впрочем, как и на спокойствие и организованность чехов. Поражение "Спарты" по владению мячом, но победа по опасным моментам, ударам по воротам в целом - звучит очень логично.

Последние матчи команд

Кадры

Нанаси освободил позицию вингера. Против "Кальмара" на ней играл Йоргенсен, но как раз Али, вышедший вместо него, сделал ассист. Кроме того, ожидается тот же состав "Мальме", что и в первом матче.

У "Спарты", как и в первом матче, отсутствует капитан защитник Павелка. Кроме того, защитник Витик и форвард Кухта близки к уходу и не играли против "Словацко". Но Фриис заявляет, что они лишь получили повреждения и сейчас готовы. В любом случае, лишь первый - игрок стартового состава.

"Спарта": Виндаль, Витик, Панак, Соренсен, Пресиадо, Лачи, Кайринен, Ринеш, Бирманчевич, Хараслин, Олатунджи

"Мальме": Далин, Стригер-Ларсен, Янссон, Заттерстрем, Бузанелло, Болин, Пенья, Берг Йонсен, Али, Телин, Ботхейм

‏Цифры и факты

В сезоне 2014/15 команды уже встречались в Квалификации Лиги Чемпионов. Тогда "Мальме" победил (2:0 дома, 2:4 в гостях) и вышел в Лигу Чемпионов. В первом же матче нынешнего противостояния "Спарта" победила в гостях со счетом 2:0. Эти три матча - единственные очные между командами в истории

"Спарта" не проигрывала в 11-ти последних домашних официальных матчах - шесть побед и пять ничьих

"Мальме" не побеждал в основное время в восьми последних гостевых матчах Лиги Чемпионов - две ничьи и шесть поражений. Правда, в предыдущем раунде он после 3:3 в основное время забил ПАОКу в Салониках в овертайме и победил со счетом 4:3

"Спарта" забивала в 15-ти последних официальных матчах, в том числе во всех пяти Еврокубковых, но и пропускала в семи из девяти последних

"Мальме" забивал в 33-ех из 35-ти последних официальных матчей, но и пропускал в 13-ти из последних 14-ти

"Спарта" забивала в последних 12-ти Еврокубковых матчах

"Мальме" пропускал в 11-ти последних Еврокубковых матчах, а забил из них лишь в шести

"Спарта" не играла в основном раунде Лиги Чемпионов с сезона 2005/06. "Мальме" за это время играл в таких трижды. В последний раз - в сезоне 2021/22

Прогноз: Спарта - Мальме 1:1

Наиболее логичный результат первого матча - 2:2. Команды равны по потенциалу, и "Мальме" способен создать проблемы и в Праге. Но все же впечатление, что поезд уже ушел. Вряд ли будет много голов, вряд ли шведы приблизятся к камбеку. "Спарта" понравилась организованностью и спокойствием в Мальме и дома с теми же качествами способна технично решить вопрос.