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Спарта - Мальме. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 27.08.2024

Лига Чемпионов
Обновлено

Дело техники?

Спарта - Мальме. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 27.08.2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

‏В этой паре мы ожидали очень плотную борьбу. Команды одного калибра, упорядоченные клубы. Однако "Спарта" увезла из Мальме преимущество в два мяча, даже не пропустив там, и ее возвращение в основной раунд Лиги Чемпионов впервые с сезона 2005/06 кажется лишь делом техники. И все же команды равного уровня, и если одна из них сумела победить в гостях со счетом 2:0, то и вторая способна.

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Лига Чемпионов. Квалификация. Плей-офф. Ответный матч

27 августа. 22:00. Прага. "Эпет Арена"

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"Спарта" Прага - "Мальме"

Результат первого матча - 2:0 в пользу "Спарты"

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Трансляция матча
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Трансляція матчу Спарта - Мальме
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Состояние команд

В Мальме "Спарта" владела мячом лишь 31 процент времени. Хотя по ударам по воротам (13:10) и в створ (4:3) она матч выиграла, выглядела большую часть матча уверенно, солидно. На 2:0, конечно, она не наиграла, не факт, что вообще на победу. Но таков футбол. Ее прессинг часто создавал сопернику серьезные проблемы. А тяжелую вторую треть матча с давлением шведов чехи выдержали достойно и организованно.

Пражане забивали как раз во время успешных минут соперника. Первый - с помощью огромного рикошета. А в концовке матча сразу после опасного момента соперника - удара в сантиметрах от стойки. "Спарта" перехватила, разыграла комбинацию, латераль Ринеш пробил четко низом с 20-ти метров - и 2:0.

После очного матча обе команды играли в лиге. Отнюдь не против грандов - "Словацко" и "Кальмара". При этом обе вышли на ничью 2:2 благодаря голам на 77-79 минутах. Ясно, что обе ныне прежде всего думают о Лиге Чемпионов.

"Спарта" изменила стартовый состав на 9/11 по сравнению с "Мальме". И ее наставник Ларс Фриис заявил, что команде не хватало движения и качества с мячом. В целом отзывы прессы об игре команды, особенно в первом тайме, были отрицательными. Ее первая потеря очков в лиге в шестом туре. Наставник же "Мальме" Хенрик Ридстрем считает, что его команда создает много и потому не понимает такие результаты. Об игре в обороне он, видимо, не слыхал.

Следует отметить, что "Мальме" между двумя матчами против "Спарты" потерял одного из лидеров - вингер Нанаси, автор трех голов в предыдущем раунде против ПАОКа, уехал во Францию. Такой трансфер в такой момент выглядит как капитуляция в Лиге Чемпионов.

Изначально "Мальме" - более атакующая команда, чем "Спарта". Дома владение мячом она выиграла безоговорочно. В гостях будет плотнее, но на доминирование шведов вполне можно рассчитывать. Впрочем, как и на спокойствие и организованность чехов. Поражение "Спарты" по владению мячом, но победа по опасным моментам, ударам по воротам в целом - звучит очень логично.

Последние матчи команд

Спарта - Мальме. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 27.08.2024 - изображение 7

Кадры

Нанаси освободил позицию вингера. Против "Кальмара" на ней играл Йоргенсен, но как раз Али, вышедший вместо него, сделал ассист. Кроме того, ожидается тот же состав "Мальме", что и в первом матче.

У "Спарты", как и в первом матче, отсутствует капитан защитник Павелка. Кроме того, защитник Витик и форвард Кухта близки к уходу и не играли против "Словацко". Но Фриис заявляет, что они лишь получили повреждения и сейчас готовы. В любом случае, лишь первый - игрок стартового состава.

"Спарта": Виндаль, Витик, Панак, Соренсен, Пресиадо, Лачи, Кайринен, Ринеш, Бирманчевич, Хараслин, Олатунджи

"Мальме": Далин, Стригер-Ларсен, Янссон, Заттерстрем, Бузанелло, Болин, Пенья, Берг Йонсен, Али, Телин, Ботхейм

‏Цифры и факты

В сезоне 2014/15 команды уже встречались в Квалификации Лиги Чемпионов. Тогда "Мальме" победил (2:0 дома, 2:4 в гостях) и вышел в Лигу Чемпионов. В первом же матче нынешнего противостояния "Спарта" победила в гостях со счетом 2:0. Эти три матча - единственные очные между командами в истории

"Спарта" не проигрывала в 11-ти последних домашних официальных матчах - шесть побед и пять ничьих

"Мальме" не побеждал в основное время в восьми последних гостевых матчах Лиги Чемпионов - две ничьи и шесть поражений. Правда, в предыдущем раунде он после 3:3 в основное время забил ПАОКу в Салониках в овертайме и победил со счетом 4:3

"Спарта" забивала в 15-ти последних официальных матчах, в том числе во всех пяти Еврокубковых, но и пропускала в семи из девяти последних

"Мальме" забивал в 33-ех из 35-ти последних официальных матчей, но и пропускал в 13-ти из последних 14-ти

"Спарта" забивала в последних 12-ти Еврокубковых матчах

"Мальме" пропускал в 11-ти последних Еврокубковых матчах, а забил из них лишь в шести

"Спарта" не играла в основном раунде Лиги Чемпионов с сезона 2005/06. "Мальме" за это время играл в таких трижды. В последний раз - в сезоне 2021/22

Прогноз: Спарта - Мальме 1:1

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Наиболее логичный результат первого матча - 2:2. Команды равны по потенциалу, и "Мальме" способен создать проблемы и в Праге. Но все же впечатление, что поезд уже ушел. Вряд ли будет много голов, вряд ли шведы приблизятся к камбеку. "Спарта" понравилась организованностью и спокойствием в Мальме и дома с теми же качествами способна технично решить вопрос.

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