Слован – Мидтьюлланн. Анонс и прогноз матча квалификации к Лиге Чемпионов на 28.08.2024

Лига Чемпионов, плей-офф, ответный матч

28 августа. 22:00. Братислава. "Тегельное поле"

Главный судья: Тобиас Штилер (Германия)

Трансляция: Megogo Football 3

Первый матч этого противостояния получился на удивление зрелищным и неожиданным в плане результата. Оба коллектива являются в основном домашними командами и получают результат именно в родных стенах, а учитывая определенное преимущество датчан и на бумаге, казалось, что судьба того матча решена. Но это только казалось.

Гости из Братиславы дали неплохой бой своему более именитому сопернику и в итоге едва не выиграли ту встречу, пропустив лишь на 79-й минуте. Ничья, которая оставляет вопрос о победителе этой пары открытым. Чего же следует ожидать от ответного матча?

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Новости "Слована"

Май этого года - именно тогда состоялось последнее поражение братиславского клуба в официальных матчах. Далее были только победы и ничьи, если мы не учитываем товарищеские встречи. Начали этот сезон подопечные Владимира Вайсса достаточно уверенно, сейчас у них 4 победы в первых 4 матчах национального чемпионата.

Кроме того, на пути своей квалификации в Лигу Чемпионов они успели пройти "Стругу", "Целье" и кипрский "АПОЭЛ". Конечно, матч против "Мидтьюлланна" - это встреча с соперником другого калибра, но даже там они показали, что могут играть на уровне и давать хороший бой, тем более на выезде.

После той игры они успели обыграть "Банску Быстрицу" со счетом 2:0 и вполне спокойно готовятся к приему гостей из Дании. Именно первый матч должен был их вдохновить на большие свершения, а попадание в основной этап ЛЧ - это действительно сказочное достижение.

Новости "Мидтьюлланна"

Наверное, во время первого матча между этими соперниками, можно было наблюдать определенную недооценку соперника со стороны команды Томаса Томасберга. И почти наверняка, такое уже не повторится на "Тегельном поле", ведь они прекрасно поняли, на что способен "Слован".

Свой национальный чемпионат они начали не лучшим образом, после 6-ти туров у них 4 победы и 2 ничьи и второе место в турнирной таблице, выше находится "Силькеборг". С другой стороны, это только начало чемпионата и еще все можно будет догнать, однако куда приятнее все это догонять, когда параллельно ты еще играешь в самом престижном европейском клубном турнире.

После такого холодного душа у Гернинга, у них есть шанс исправить свои ошибки и все же оформить выход дальше, впрочем делать это на чужом поле не так легко, даже если номинально ты остаешься фаворитом.

Цифры и факты

Это будет второй матч между "Мидтьюлланном" и "Слованом" за всю историю, ранее эти коллективы не пересекались, игра недельной давности (1:1) была первой;

В 5 из последних 6 матчей "Слована" проходила ставка ТМ 2.5;

В 6 из последних 8 матчей "Мидтьюлланна" проходила ставка ТМ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В этом матче Владимир Вайсс не сможет рассчитывать на помощь от Адлера и Паушека, у обоих есть травмы. Куда более широкий список травмированных у "Мидтьюлланна", там не сыграют: Йенсен, Чо Ки Син, Маррони, Паулиньо и Соренсен. Это также может усложнить задачу для датчан, далеко не все основные игроки могут выйти на поле.

"Слован", 4-2-3-1: Такач — Блекман, Кашия, Уиммер, Зуберу — Байрич, Куцка — Барсегян, Толич, Вайсс — Стрелец

"Мидтьюлланн", 4-4-2: Олафссон — Андерссон, Диао, Бех Серенсен, Жуниньо — Осорио, Серенсен, Мартинес, Шимшир — Франсулино, Букса

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Слован" — "Мидтьюлланн" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Слованом" и "Мидтьюлланном" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 0:1. Этот матч будет чрезвычайно равным и дать точный прогноз на то, кто пройдет дальше — задача со звездочкой. Мы все же рискнем поставить на минимальную победу гостей и их выход в основной этап Лиги Чемпионов. Да, они на выезде и да, они уже не смогли выиграть первый матч, однако ожидается, что работа над ошибками будет сделана.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.