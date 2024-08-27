Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Слован – Мидтьюлланн. Анонс и прогноз матча квалификации к Лиге Чемпионов на 28.08.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Слованом" и "Мидтьюлланном" в рамках плей-офф квалификации к Лиге Чемпионов
Getty Images / Global Images Ukraine
Лига Чемпионов, плей-офф, ответный матч
28 августа. 22:00. Братислава. "Тегельное поле"
Главный судья: Тобиас Штилер (Германия)
Трансляция: Megogo Football 3
Первый матч этого противостояния получился на удивление зрелищным и неожиданным в плане результата. Оба коллектива являются в основном домашними командами и получают результат именно в родных стенах, а учитывая определенное преимущество датчан и на бумаге, казалось, что судьба того матча решена. Но это только казалось.
Гости из Братиславы дали неплохой бой своему более именитому сопернику и в итоге едва не выиграли ту встречу, пропустив лишь на 79-й минуте. Ничья, которая оставляет вопрос о победителе этой пары открытым. Чего же следует ожидать от ответного матча?
Новости "Слована"
Май этого года - именно тогда состоялось последнее поражение братиславского клуба в официальных матчах. Далее были только победы и ничьи, если мы не учитываем товарищеские встречи. Начали этот сезон подопечные Владимира Вайсса достаточно уверенно, сейчас у них 4 победы в первых 4 матчах национального чемпионата.
Кроме того, на пути своей квалификации в Лигу Чемпионов они успели пройти "Стругу", "Целье" и кипрский "АПОЭЛ". Конечно, матч против "Мидтьюлланна" - это встреча с соперником другого калибра, но даже там они показали, что могут играть на уровне и давать хороший бой, тем более на выезде.
После той игры они успели обыграть "Банску Быстрицу" со счетом 2:0 и вполне спокойно готовятся к приему гостей из Дании. Именно первый матч должен был их вдохновить на большие свершения, а попадание в основной этап ЛЧ - это действительно сказочное достижение.
Новости "Мидтьюлланна"
Наверное, во время первого матча между этими соперниками, можно было наблюдать определенную недооценку соперника со стороны команды Томаса Томасберга. И почти наверняка, такое уже не повторится на "Тегельном поле", ведь они прекрасно поняли, на что способен "Слован".
Свой национальный чемпионат они начали не лучшим образом, после 6-ти туров у них 4 победы и 2 ничьи и второе место в турнирной таблице, выше находится "Силькеборг". С другой стороны, это только начало чемпионата и еще все можно будет догнать, однако куда приятнее все это догонять, когда параллельно ты еще играешь в самом престижном европейском клубном турнире.
После такого холодного душа у Гернинга, у них есть шанс исправить свои ошибки и все же оформить выход дальше, впрочем делать это на чужом поле не так легко, даже если номинально ты остаешься фаворитом.
Цифры и факты
- Это будет второй матч между "Мидтьюлланном" и "Слованом" за всю историю, ранее эти коллективы не пересекались, игра недельной давности (1:1) была первой;
- В 5 из последних 6 матчей "Слована" проходила ставка ТМ 2.5;
- В 6 из последних 8 матчей "Мидтьюлланна" проходила ставка ТМ 2.5.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
В этом матче Владимир Вайсс не сможет рассчитывать на помощь от Адлера и Паушека, у обоих есть травмы. Куда более широкий список травмированных у "Мидтьюлланна", там не сыграют: Йенсен, Чо Ки Син, Маррони, Паулиньо и Соренсен. Это также может усложнить задачу для датчан, далеко не все основные игроки могут выйти на поле.
"Слован", 4-2-3-1: Такач — Блекман, Кашия, Уиммер, Зуберу — Байрич, Куцка — Барсегян, Толич, Вайсс — Стрелец
"Мидтьюлланн", 4-4-2: Олафссон — Андерссон, Диао, Бех Серенсен, Жуниньо — Осорио, Серенсен, Мартинес, Шимшир — Франсулино, Букса
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Слованом" и "Мидтьюлланном" от UA-Футбол
ТМ 2.5 — 0:1. Этот матч будет чрезвычайно равным и дать точный прогноз на то, кто пройдет дальше — задача со звездочкой. Мы все же рискнем поставить на минимальную победу гостей и их выход в основной этап Лиги Чемпионов. Да, они на выезде и да, они уже не смогли выиграть первый матч, однако ожидается, что работа над ошибками будет сделана.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- "Распиаренный и никакой". Сабо подверг жесткой критике двух лидеров Динамо
- Есть ли сюрпризы? Ребров назвал заявку сборной Украины на сентябрськие матчи Лиги наций
- Довбик на диване, Малиновский позади автобуса. Наши за границей. Италия
- Галатасарай - Янг Бойз. Анонс и прогноз матча квалификации ЛЧ на UA-Футбол на 27.08.2024
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- За кольцом в Нью-Йорк. Жених Магучих рассказал о начале отношений с олимпийской чемпионкой. ФОТО