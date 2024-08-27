  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Лига Чемпионов
  4. Славия – Лилль. Прогноз матча квалификации ЛЧ на 28.08.2024
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Славия – Лилль. Прогноз матча квалификации ЛЧ на 28.08.2024

Лига Чемпионов

Лилль в шаге от первой квалификации за 4 года

Славия – Лилль. Прогноз матча квалификации ЛЧ на 28.08.2024

Фото: LOSC, Х

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Отбор Лиги Чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч

Прага, Эден Арена. Славия – Лилль 22:00

Первый матч – 0:2

Трансляция – Megogo

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Дивіться матч Ліги Чемпіонів Лілль - Славія
Смотреть трансляцию

Содержание

Лилль

В первом матче "Лилль" был на полторы головы выше оппонента по качеству игры, сделав большой шаг в сторону первой квалификации в групповой этап ЛЧ за последние 4 года. Чехи смогли продержаться полчаса, после чего их оборона перестала успевать за соперником. Дальше полузащита "догов" адаптировалась к прессингу, стала регулярно проходить его и кормить мячами Кабелла между линий.

Тот в свою очередь насоздавал моментов для Дэвида и Жегровы, который в лучший день могли бы довести счёт до разгромного. Но подвела реализация. А потому из огромного перевеса выжали сдержанные 2:0. Впрочем, и этого должно хватить, ведь разрыв в классе ощущался.

Эйнджел Гомес все еще не готов вернуться на поле после травмы головы, полученной в первом туре Лиги 1. Также полузащите будет недоставать Бенталеба. Надолго вылетел Исмали, которому должны прооперировать колено.

Славия

"Славии" потребуется настоящее чудо для того, чтобы совершить камбек и пробиться в самый престижный европейский турнир. Еще больше дефицита в два мяча смущает разница в качестве показанного футбола. Но один козырь, помимо заполненной "Эден Арены", все же имеется. Это стандарты.

Угловые, штрафные, даже ауты. После вброса из-за боковой "Славия" даже сумела отправить мяч в сетку в первом поединке, но с нарушением правил. С простенького штрафного в конце первой половины едва на ровном месте не отметился Масопуст. Короче говоря, прямолинейные навалы у чехов работали и заставляли "догов" напрягаться. Это может стать зацепкой.

На ответную игру от Трпишовски ожидается та же стартовая 11-тка, что и во Франции. Что и с бельгийским "Юнионом" в предыдущем раунде. Сыгранность – их сильная сторона. Но не все могут быть в оптимальных кондициях.

Favbet
15 000 грн
Ставка без риска
Узнать больше

Личные встречи

До этого сезона соперники пересекались лишь однажды – на групповом этапе Лиги Европы кампании 2009/10. Тогда чехи получили 8 мячей в свои ворота в двух матчах. Жервиньо положил дубль в Праге, где "Лилль" выиграл со счётом 1:5. В последнем туре "доги" ещё раз переиграли "Славию" с более скромным результатом на табло – 3:1.

Ориентировочные составы

"Славия": Кински – Голеш, Огбу, Зима – Масопуст, Дорли, Зафеирис, Диуф – Шранц, Хоры, Провод

"Лилль": Шевалье – Менье, Диаките, Алессандро, Гудмундссон – Сантуш, Мукау, Андре – Кабелла, Харальдссон – Дэвид

Ставки и коэффициенты

Favbet
2.50
3.40
2.99
Узнать больше

Прогноз на матч Славия – Лилль от UA-Футбол

В проход "Славии" в следующий раунд не верится совсем. Но создать проблемы и потрепать нервы фавориту они способны. Тем более на своей арене. Свой голи они найти обязаны – либо "Лилль" уже расслабится при хорошем результате, либо в финальном штурме что-то залетит, либо стандарт даст результат. Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.38.

По теме
yellow-arrow
Слован – Мидтьюлланн. Анонс и прогноз матча квалификации к Лиге Чемпионов на 28.08.2024
yellow-arrow
Спарта - Мальме. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 27.08.2024
yellow-arrow
Галатасарай - Янг Бойз. Анонс и прогноз матча квалификации ЛЧ на UA-Футбол на 27.08.2024
Славия (Прага) Лилль
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости