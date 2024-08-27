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Славия – Лилль. Прогноз матча квалификации ЛЧ на 28.08.2024
Лилль в шаге от первой квалификации за 4 года
Фото: LOSC, Х
Отбор Лиги Чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
Прага, Эден Арена. Славия – Лилль 22:00
Первый матч – 0:2
Трансляция – Megogo
Лилль
В первом матче "Лилль" был на полторы головы выше оппонента по качеству игры, сделав большой шаг в сторону первой квалификации в групповой этап ЛЧ за последние 4 года. Чехи смогли продержаться полчаса, после чего их оборона перестала успевать за соперником. Дальше полузащита "догов" адаптировалась к прессингу, стала регулярно проходить его и кормить мячами Кабелла между линий.
Тот в свою очередь насоздавал моментов для Дэвида и Жегровы, который в лучший день могли бы довести счёт до разгромного. Но подвела реализация. А потому из огромного перевеса выжали сдержанные 2:0. Впрочем, и этого должно хватить, ведь разрыв в классе ощущался.
Эйнджел Гомес все еще не готов вернуться на поле после травмы головы, полученной в первом туре Лиги 1. Также полузащите будет недоставать Бенталеба. Надолго вылетел Исмали, которому должны прооперировать колено.
Славия
"Славии" потребуется настоящее чудо для того, чтобы совершить камбек и пробиться в самый престижный европейский турнир. Еще больше дефицита в два мяча смущает разница в качестве показанного футбола. Но один козырь, помимо заполненной "Эден Арены", все же имеется. Это стандарты.
Угловые, штрафные, даже ауты. После вброса из-за боковой "Славия" даже сумела отправить мяч в сетку в первом поединке, но с нарушением правил. С простенького штрафного в конце первой половины едва на ровном месте не отметился Масопуст. Короче говоря, прямолинейные навалы у чехов работали и заставляли "догов" напрягаться. Это может стать зацепкой.
На ответную игру от Трпишовски ожидается та же стартовая 11-тка, что и во Франции. Что и с бельгийским "Юнионом" в предыдущем раунде. Сыгранность – их сильная сторона. Но не все могут быть в оптимальных кондициях.
Личные встречи
До этого сезона соперники пересекались лишь однажды – на групповом этапе Лиги Европы кампании 2009/10. Тогда чехи получили 8 мячей в свои ворота в двух матчах. Жервиньо положил дубль в Праге, где "Лилль" выиграл со счётом 1:5. В последнем туре "доги" ещё раз переиграли "Славию" с более скромным результатом на табло – 3:1.
Ориентировочные составы
"Славия": Кински – Голеш, Огбу, Зима – Масопуст, Дорли, Зафеирис, Диуф – Шранц, Хоры, Провод
"Лилль": Шевалье – Менье, Диаките, Алессандро, Гудмундссон – Сантуш, Мукау, Андре – Кабелла, Харальдссон – Дэвид
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Славия – Лилль от UA-Футбол
В проход "Славии" в следующий раунд не верится совсем. Но создать проблемы и потрепать нервы фавориту они способны. Тем более на своей арене. Свой голи они найти обязаны – либо "Лилль" уже расслабится при хорошем результате, либо в финальном штурме что-то залетит, либо стандарт даст результат. Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.38.
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