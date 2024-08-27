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Карабах - Динамо Загреб. Анонс и прогноз матча квалификации Лиги чемпионов на 28.08.2024

Лига Чемпионов

Одна из команд взяла лидерство

Карабах - Динамо Загреб. Анонс и прогноз матча квалификации Лиги чемпионов на 28.08.2024

Фото: Динамо Загреб

Виктор Иванчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая игра противостояния "Карабаха" и "Динамо" Загреб завершилась уверенной победой хорватов со счетом 3:0. Полдела сделано. Даже чуть больше. Теперь осталось спокойно сыграть ответный матч. Но вряд ли будет очень легко.

Содержание

Лига чемпионов

Раунд плей-офф, второй матч

28 августа. Стадион им. Тофика Бахрамова (Баку)

Главный арбитр: Майкл Оливер (Англия)

"Карабах" - "Динамо" З. 19:45

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 2

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Трансляція матчу Карабах - Динамо Загреб
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Карабах

Команда из Баку довольно неплохо выступила в Загребе, однако получила в свои ворота 3 мяча. "Карабах" имел моменты, действовал активно. Единственная проблема (которая и решила судьбу матча) - частые провалы в обороне. Кстати, если не удастся отыграться во второй игре - азербайджанцы опустятся в групповой этап Лиги Европы.

Поражение немного подкосило команду. Уже в следующей игре чемпионата Азербайджана "Карабах" уступил дома "Турану" (0:1). Напомним, в прошлом сезоне клуб стал чемпионом страны, опередив ближайшего оппонента на 25 очков!

В среду придется "Карабаху" вновь демонстрировать чудеса. Так, как в прошлом раунде квалификации. Азербайджанцы проиграли первый поединок со счетом 1:2, но собрались с силами через неделю, выдав настоящий разгром - 7:2 после дополнительного времени. Итак, по итогам двух встреч имеем результат 8:4. Конечно, трудно сравнивать ситуацию тогда, и сейчас, но почему бы не попробовать дать бой "Динамо"?

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Динамо Загреб

У загребцев все супер. Для них сезон проходит очень успешно - победили в стартовых четырех матчах чемпионата и сделали серьезный шаг для выхода в основную часть Лиги чемпионов.

В принципе, "Динамо" считалось фаворитом в битве с "Карабахом". Поэтому 3:0 не слишком удивили. Хотя, игра проходила не так гладко, несмотря на счет на табло. Все же, азербайджанцы не мальчики для битья, имели моменты, могли отвечать голами... Легко на выезде хорватам не будет. Тем более, что букмекеры ставят во втором матче на победу именно "Карабаха".

Команда имеет несколько кадровых проблем. Под вопросом на матч травмированы Петкович, Мохаррами и Перич. У всех травмы колена.

Последние 3 матча

  • Последние 3 встречи Карабаха:

24.08. Карабах - Туран 0:1 (Премьер-лига Азербайджана)
20.08. Динамо З - Карабах 3:0 (Квалификация ЛЧ)
13.08. Лудогорец - Карабах 2:7 (Квалификация ЛЧ)

  • Последние 3 встречи Динамо Загреб:

24.08. Динамо З - Горица 2:1 (ХФЛ)
20.08. Динамо З - Карабах 3:0 (Квалификация ЛЧ)
16.08. Динамо Загреб - Шибеник 3:0 (ХФЛ)

  • Последние очные встречи:

20.08. Динамо З - Карабах 3:0 (Квалификация ЛЧ)

Ставки и коэффициенты

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2.02
3.95
3.55
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Прогноз на матч Карабах - Динамо Загреб от UA-Футбол

Ожидаем, что хозяева попытаются отыграться, в каком положении они не были бы. Но великолепная форма "Динамо" отказывает верить в победу "Карабаха". Поставим "обе забьют" и ничью, которые заведут хорватов в основной этап ЛЧ.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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