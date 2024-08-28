Црвена Звезда - Буде/Глимт. Анонс и прогноз матча Квалификации Лиги Чемпионов на 28.08.2024

"Црвена Звезда" ищет четвертый выход в основной раунд Лиги Чемпионов за семь лет. Что повышает статус клуба, что уже звучит как "частый участник основного раунда". Владан Милоевич, выводивший ее в два из предыдущих трех, хочет достичь статуса легенды клуба. "Буде/Глимт" же хочет впервые в истории попасть в основной раунд и впервые для Норвегии с 2007-го года, и тогда все причастные станут легендами.

Лига Чемпионов. Квалификация. Плей-офф. Ответный матч

28 августа. 22:00. Белград. "Райко Митич"

"Црвена Звезда" - "Буде/Глимт"

Результат первого матча - 1:2

Главный арбитр: Давиде Масса (Италия)

Состояние команд

Первый матч оставил обе команды недовольными, разочарованными. Уж точно - прессу и болельщиков, немало перемывавших им косточки. "Буде/Глимт" полностью доминировал, разрывал, но после второго гола в середине второго тайма вдруг заснул, отступил и в итоге победил с минимальным разрывом в счете. А "Црвена Звезда" в целом играла слабо, слишком пассивно. Недостойно, учитывая далеко не самого именитого соперника.

Таким образом, Милоевич подтвердил свою репутацию тренера результата, "убийцы красивого футбола", как писали перед первым матчем. Но теперь ему понадобятся доминирование, атака. Красивый футбол. А Кьетиля Кнутсена спрашивали перед первым матчем о здоровой дозе цинизма в игре, тот соглашался, что такая нужна, но в циничной форме его "Буде/Глимт" не выдержал. И на этот раз в гостях цинизм точно понадобится.

Милоевичу пришлось долго отбиваться от острых вопросов, пока он, наконец, не заявил, что не хочет говорить о первом матче, что тот уже позади и нужно говорить лишь об ответном. Заявляя, что не только этот матч критически важен, но и вообще любой в футболе. Он согласен, что давление на его и команду сейчас высокое и требования велики. И говорит, что думать о месте в истории клуба - трусость. Нужно думать о победах.

Кнутсену также пришлось отвечать на острые вопросы. Прежде всего - о заменах лидеров сразу после 2:0. Он отвечал в духе: "Те, кто не на поле, всегда кажутся лучшими". Говорил об усталости игроков и невозможности прессинговать все 90 минут, признавая и психологию, осознание удобства счета 2:0.

"Црвена Звезда" перенесла матч лиги, который должна была сыграть в последний уик-энд. А вот "Буде/Глимт" играл и разгромил дома близкий к аутсайдерам "Сарпсборг" со счетом 6:0. Он переносил матч предыдущего тура, перед первым матчем против сербов.

Два немаловажных фактора сегодняшнего матча - погода и зрители. В Белграде сейчас аномальная жара - 40 градусов. Что очень неудобно и непривычно и для местных, но для норвежцев - вообще ад. Ад ожидается и на трибунах "Мараканы", как всегда. Правда, за последние три года она играла в этом "аду" вничью с такими командами как "Шериф" и "Маккаби" Хайфа, из-за чего и вылетала из Квалификации Лиги Чемпионов.

Последние матчи команд

Кадры

Первый вратарь "Звезды" Омри Глазер возвращается. Он еще не играл в этом сезоне из-за травмы, и Милоевич не знает, готов ли к матчу. Возможно, вновь выйдет Марко Илич. Также автор гола в первом матче Мимович благодаря ему должен пробиться в стартовый состав за счет Родича. Новичок Милсон уже лучше готов, чем неделю тому и может заменить на фланге атаки Луку Илича.

У "Буде/Глимт" забивали "Сарпсборгу" запасной опорник Салтнес (плюс ассист) и запасной форвард Хелмерсен. Но ведь и первый форвард Хог, автор гола неделю тому, вышел на замену и сделал дубль. Новый вингер Цинкернагель против "Сарпсборга" сделал два ассиста но вряд ли сдвинет Хауге или Маатту, одних из лучших неделю тому. Вот Салтнес может сдвинуть Эвьена.

"Црвена Звезда": М. Илич, Мимович, Джига, Спахич, Янг-Ву, Им-Бем, Элсник, Милсон, Иванич, Олайинка, Ндиайе

"Буде/Глимт": Хайкин, Сьоволд, Гундерсен, Бьоркен, Бьортуфт, Берг, Фет, Салтнес, Хауге, Хог, Маатта

Цифры и факты

Команды встречались в истории лишь однажды - 20-го августа этого года

"Буде/Глимт" не проигрывал в десяти последних официальных матчах - восемь побед и две ничьи

"Црвена Звезда" не проигрывала в 26-ти официальных матчах подряд (23 победы и три ничьи), пока не проиграла "Буде/Глимт". Это поражение стало для нее первым в 2024-ом году. Дома ее результаты в последних 16-ти матчах - 14 побед и две ничьи. Правда, в 2024-ом году все матчи, кроме одного - против "Буде/Глимт" - она отыграла на внутренней арене

В десяти последних официальных матчах с участием "Црвены Звезды" забивалось три мяча и более

"Буде/Глимт" забил в 16-ти последних официальных матчах, но и пропустил в шести из последних восьми. "Црвена Звезда" забила в последних 12-ти таких, а пропустила в шести из последних восьми

"Буде/Глимт" не проигрывал в трех последних Еврокубковых гостевых матчах - ничья 2:2 с "Аяксом", победы над "Ригой" (3:1) и "Ягеллонией" (1:0)

При Владане Милоевиче в двух его каденциях "Црвена Звезда" участвовала в 13-ти противостояниях на вылет в Квалификациях Еврокубков. Первые 12 она выиграла. Судьба 13-го решится сегодня

Прогноз: Црвена Звезда - Буде/Глимт 2:2

Милоевич называет своих болельщиков чемпионами Европы. Но "Шериф" и "Маккаби" Хайфа их не побоялись, добыли ничью и выбили "Црвену Звезду". "Буде/Глимт" важно выдержать первые минуты. За сербов также опыт, более качественный на бумаге состав, замечательная статистика Милоевича. Но на них также огромное давление. Ожидается сверхдраматичный, а то и скандальный матч. Все возможно. В том числе и ничья.