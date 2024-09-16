Спортинг - Лилль. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 17.09.2024

Лига чемпионов начинается! Матчи квалификации это хорошо, но основной этап - совсем другое дело. Предлагаем ознакомиться с превью матча португальского "Спортинга" и французского "Лилля".

Лига чемпионов. 1 тур.

17.09.2024. Эштадиу Жозе Алвеладе (Лиссабон)

Главный арбитр: Донатас Румшас (Литва)

Спортинг - Лилль. 22:00

Прямая трансляция: MEGOGO Футбол 5, MEGOGO Спорт (Т2)

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Спортінг - Лілль Смотреть трансляцию

Спортинг

Чемпион Португалии начал для себя сезон с негативных эмоций. Матч за Суперкубок выиграть не удалось. Эта игра с "Порту" была очень эмоциональной. "Спортинг" до 24-й минуты забил 3 мяча, а со временем профукал все преимущество и проиграл 3:4. Неплохая такая пощечина. Причем в финале Кубка в конце прошлого сезона "Спортинг" уступил этому же сопернику.

Конечно, нужно было продемонстрировать в дальнейшем какую-то реакцию. После Суперкубка команда выиграла все 5 стартовых поединков чемпионата. При этом забила в общей сложности 19 голов! Пропущенных всего 2. Кстати, одна из последних побед была над тем же "Порту". 2:0 и реванш в кармане.

Лиссабонцы не проигрывают на домашнем стадионе уже 24 матча! Невероятная статистика. Можем даже добавить, что во всех последних 32-х играх команда не покидала поле без хотя бы одного забитого мяча.

Кадровые потери. Скорее всего, не сыграют травмированные голкипер Ковачевич, защитник Сен-Жюст и нападающий Нель. По крайней мере, в последнем матче их еще не было.

Лилль

Чтобы попасть в основной этап Лиги чемпионов, "Лиллю" пришлось преодолевать 2-х соперников в квалификации. Сначала французы в напряженных поединках прошли "Фенербахче", а затем справились со "Славией" Прага. Не сказать, что это были легкие матчи для "Лилля", но задачу выполнили.

В прошлом сезоне команда финишировала на 4-м месте Лиги 1. Смотрим, какой был старт в чемпионате уже в этом сезоне. Имеем 2 подряд победы над "Реймсом" (2:0) и "Анже" (2:0), а также 2 подряд поражения от "ПСЖ" (1:3) и "Сент-Этьена" (0:1). А если добавить тот факт, что ответный матч с пражской "Славией" (1:2) тоже был проигран, то получается, что "Лилль" потерпел 3 неудачи подряд.

Большую проблему тренерский штаб имеет с кадрами. Шестеро игроков не смогут помочь команде в стартовом матче ЛЧ: Бенталеб, Гаральдссон, Исмаили, Мукау, Умтити и Зададка.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Спортинга:

13.09. Ароука - Спортинг 0:3 (Лига Португалии)

31.08. Спортинг - Порту 2:0 (Лига Португалии)

23.08. Фаренсе - Спортинг 0:5 (Лига Португалии)

Последние 3 встречи Лилля:

13.09. Сент-Этьен - Лилль 1:0 (Лига 1).

01.09. Лилль - ПСЖ 1:3 (Лига 1)

28.08. Славия Прага - Лилль 2:1 (Квалификация Лиги чемпионов)

Последние очные встречи:

2010. Спортинг - Лилль 1:0 (Лига Европы)

2010. Лилль - Спортинг 1:2 (Лига Европы)

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Спортинг - Лилль от UA-Футбол

Конечно, учитывая вышеописанные серии "Спортинга", можно предположить, что команда сможет одержать победу над "Лиллем". К тому же, португальцы забивают в среднем 2,5 голов в домашних играх. Все цифры на их стороне. О французах такое не скажешь. Думаем, что "Спортинг" заберет 3 очка. Для рисковых можем еще и предложить поставить на ТБ 2,5.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша