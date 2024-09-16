Лига Чемпионов. 1-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Динамо З 22:00

Трансляция – Megogo

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Бавария

"Бавария" полностью провалила прошлый сезон на внутренней арене, не взяв ни одного титула. Но в ЛЧ "рекордмайстер" благодаря тренерским решениям Томаса Тухеля прошел и более здоровый "Арсенал" в 1/4, и был в минутах от попадания в решающий матч, но дубль Хоселу в концовке ответной игры в Мадриде урвал финал для "Реала". Эта ЛЧ будет даже более важной для клуба, ведь финал пройдет на "Альянц Арене".

Венсан Компани стартовал в Бундеслиге с трех побед в трех турах. Новый коуч немного подкрутил "Баварию" в позиционной атаке, которая к примеру просто поиздевалась над "Хольштайном" (1:6) на выходных. Появление структуры при атаке улучшило стойкость к контратакам соперника. Но сказать что новая "Бавария" блещет нельзя, но в отдельных элементах действительно посвежее.

Перед Загребом выпал с очередной мышечной травмой Саша Боэ. Его место правого фуллбека займет либо Киммих (тогда Павлович заменит Йозуа в центре поля), либо Лаймер. Также травмирован новичок Ито. Гнабри в хорошей форме на старте сезона и выглядит важным для механизмов тренера, так что ждем с первых минут. Возможно свой шанс получит и Олисе.

Динамо З

"Динамо" в уверенной манере прошли квалификацию, в финальном раунде разбив "Карабах" с общим счетом 5:0. До недавна почти идеально шли в чемпионате – 13 очков в стартовых 5 турах, но на выходных чемпион неожиданно уступил в дерби "Хайдуку" из Сплита. Гаттузо даже подарил всем своим подопечным по айфону за победу над принципиальным соперником.

Главный тренер "Динамо" Сергей Якирович в этом поединке не сможет рассчитывать на опытного защитника Садеха Мохаррами и его более молодого коллегу по амплуа Мауро Перковича. Филип Брекало находится под вопросом из-за травмы колена.

Тем не менее, загребцы смогут привлечь таких звездных игроков, как Сандро Куленовича и напа сборной Хорватии Бруно Петковича, забившего семь голов в восьми матчах в этом сезоне. И конечно же нужно выделять молодого плеймейкера Мартина Батурину, который должен стать новым топовым хорватским полузащитником.

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Статистика и факты

Мюллер в случае появления на поле станет рекордсменом ЛЧ по количеству матчей за один клуб. Нынешний рекорд принадлежит Хави (151 матч).

"Бавария" выигрывала в стартовом матче Лиги Чемпионов 20 сезонов кряду.

У Загреба худший процент побед среди всех команд ЛЧ, проведших не менее полусотни матчей в турнире (13%). У "Баварии" второй наилучший показатель после "Реала" (59.5%).

Кейн забил 29 голов в Лиге Чемпионов, включая 8 в прошлой кампании (персональный рекорд). Среди англичан больше только у Руни (30).

Личные встречи

Единственный раз пути этих двоих сошлись в групповом этапе ЛЧ 2015/16. В Мюнхене было избиение 5:0, в Загребе – более скромные 0:2.

Ориентировочные составы

Бавария: Нойер – Киммих, Упамекано, Ким, Геррейру – Пальинья, Павлович – Олисе, Мусиала, Гнабри – Кейн

Динамо: Невистич – Берно, Теофиль-Катрин, Ммаэ, Пьер-Габриэль – Пьяца, Мишич, Сучич, Батурина – Куленович, Петкович

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бавария – Динамо З от UA-Футбол

Прошлогодняя "Бавария" могла страдать в обоих матчах против "Копенангена", а затем справляться с европейскими топами. При Компани ждем скорее противоположного эффекта. Мюнхенцы станут еще грознее против андердогов за счет проработанной позиционной атаки и контрпрессинга, который оставляет соперника фактически без контригры. Так что ждем разгрома. Ставка: победа "Баварии" с разницей в три гола и более.

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