Милан – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 17.09.2024

Лига Чемпионов, этап лиги, 1 тур

17 сентября. 22:00. Милан. "Сан-Сиро"

Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия)

Трансляция: Megogo Football 1

Новый формат основного этапа Лиги Чемпионов наконец-то начинается. Мы впервые познакомимся с этапом лиги и в рамках первого тура итальянский "Милан" принимает у себя дома английский "Ливерпуль".

Противостояние, имеющее немалую историю и в рамках которого уже состоялось много легендарных матчей. Вот только коллективы подходят к этому матчу немного в разной игровой форме, хотя это даже добавляет интереса.

Новости "Милана"

Подопечные Паулу Фонсеки одержали свою первую победу в новом сезоне Серии А только на прошлых выходных. В субботу в рамках 4-го тура они принимали у себя дома "Венецию" и разгромили соперника со счетом 4:0.

А начало выдалось не самым удачным: сначала была ничья с "Торино" (2:2), после чего сенсационное поражение от "Пармы" (1:2). После этого все стало выглядеть особенно уныло. А когда к этим стартовым результатам добавилась и ничья против "Лацио" (2:2), то начались первые разговоры о целесообразности пребывания Фонсеки у руля команды.

Зато вот эта победа над "Венецией" немного успокоила атмосферу вокруг клуба и теперь они в неплохом настроении подходят к своему старту в Лиге Чемпионов. Сейчас они находятся на 9-м месте в Серии А, там еще есть над чем работать, но можно удачно начать свой путь в Европе и отзывы и настроение станут совсем другими.

Новости "Ливерпуля"

Полный антипод команде Паулу Фонсеки. Если "россонери" не могли выиграть в своих первых трех матчах национального чемпионата и одержали первую победу на прошлых выходных, то подопечные Арне Слота наоборот: выиграли каждый из своих первых трех матчей и впервые проиграли на прошлых выходных.

Преемник Юргена Клоппа откровенно удивил на старте своей карьеры в Ливерпуле, поскольку многие ожидали, что это будет сплошное буксование и долгий разгон, однако нет. Само начало выдалось идеальным: три сухие победы в первых трех матчах против "Ипсвича", "Брентфорда" и "Манчестер Юнайтед".

Только в субботу они провели первый неудачный матч и та игра была неудачной со всех сторон, ведь ничего не получалось в атаке, да и в обороне не хватало надежности. Поражение с минимальным счетом 0:1 и теперь у мерсисайдцев есть лишняя мотивация реабилитироваться перед собственными болельщиками.

Личные встречи

16.12.22 КТМ "Ливерпуль" — "Милан" 4:1

07.12.21 АПЛ "Милан" — "Ливерпуль" 1:2

15.09.21 АПЛ "Ливерпуль" — "Милан" 3:2

31.07.16 МКЧ "Ливерпуль" — "Милан" 2:0

03.08.14 МКЧ "Милан" — "Ливерпуль" 0:2

Цифры и факты

"Ливерпуль" выиграл каждый из своих последних 5 матчей против "Милана" во всех турнирах;

"Ливерпуль" забивал как минимум 2 гола в каждом из последних 5 матчей против "Милана" во всех турнирах;

В последних 3 матчах между этими соперниками проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Паулу Фонсека имеет немалые проблемы с травмированными футболистами и многие исполнители не смогут сыграть в этом матче, среди них: Исмаэль Беннасер, Алессандро Флоренци, Марко Спортиелло и Малик Тьяв. Кроме того, под вопросом готовность выйти на поле Давиде Калабрии.

Что касается "Ливерпуля", то на травме Харви Эллиотт, а также почти наверняка не будет физически готов выйти на поле новичок Федерико Кьеза, который недавно перешел к ним из "Милана".

"Милан", 4-3-3: Маньян - Роял, Томори, Павлович, Эрнандес - Рейндерс, Фофана, Лофтус-Чик - Пулишич, Абрахам, Леау

"Ливерпуль", 4-2-3-1: Алиссон - Александер-Арнолд, Конате, ван Дейк, Робертсон - Гравенберх, Эндо - Салах, Собослай, Гакпо - Нуньес

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Миланом" и "Ливерпулем" от UA-Футбол

ТМ 2.5 - 1:1. Несмотря на то, что мерсисайдцы считаются фаворитами этого матча, не следует забывать о том, что игра будет проходить на "Сан-Сиро", также не надо забывать и то, как команда Слота провела свой последний матч, где уступили "Ноттингему". Учитывая все факторы, мы прогнозируем здесь ничью с обменом голами между соперниками.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.