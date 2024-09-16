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Милан – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 17.09.2024
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Миланом" и "Ливерпулем" в рамках этапа лиги в Лиге Чемпионов
Getty Images / Global Images Ukraine
Лига Чемпионов, этап лиги, 1 тур
17 сентября. 22:00. Милан. "Сан-Сиро"
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия)
Трансляция: Megogo Football 1
Новый формат основного этапа Лиги Чемпионов наконец-то начинается. Мы впервые познакомимся с этапом лиги и в рамках первого тура итальянский "Милан" принимает у себя дома английский "Ливерпуль".
Противостояние, имеющее немалую историю и в рамках которого уже состоялось много легендарных матчей. Вот только коллективы подходят к этому матчу немного в разной игровой форме, хотя это даже добавляет интереса.
Новости "Милана"
Подопечные Паулу Фонсеки одержали свою первую победу в новом сезоне Серии А только на прошлых выходных. В субботу в рамках 4-го тура они принимали у себя дома "Венецию" и разгромили соперника со счетом 4:0.
А начало выдалось не самым удачным: сначала была ничья с "Торино" (2:2), после чего сенсационное поражение от "Пармы" (1:2). После этого все стало выглядеть особенно уныло. А когда к этим стартовым результатам добавилась и ничья против "Лацио" (2:2), то начались первые разговоры о целесообразности пребывания Фонсеки у руля команды.
Зато вот эта победа над "Венецией" немного успокоила атмосферу вокруг клуба и теперь они в неплохом настроении подходят к своему старту в Лиге Чемпионов. Сейчас они находятся на 9-м месте в Серии А, там еще есть над чем работать, но можно удачно начать свой путь в Европе и отзывы и настроение станут совсем другими.
Новости "Ливерпуля"
Полный антипод команде Паулу Фонсеки. Если "россонери" не могли выиграть в своих первых трех матчах национального чемпионата и одержали первую победу на прошлых выходных, то подопечные Арне Слота наоборот: выиграли каждый из своих первых трех матчей и впервые проиграли на прошлых выходных.
Преемник Юргена Клоппа откровенно удивил на старте своей карьеры в Ливерпуле, поскольку многие ожидали, что это будет сплошное буксование и долгий разгон, однако нет. Само начало выдалось идеальным: три сухие победы в первых трех матчах против "Ипсвича", "Брентфорда" и "Манчестер Юнайтед".
Только в субботу они провели первый неудачный матч и та игра была неудачной со всех сторон, ведь ничего не получалось в атаке, да и в обороне не хватало надежности. Поражение с минимальным счетом 0:1 и теперь у мерсисайдцев есть лишняя мотивация реабилитироваться перед собственными болельщиками.
Личные встречи
16.12.22 КТМ "Ливерпуль" — "Милан" 4:1
07.12.21 АПЛ "Милан" — "Ливерпуль" 1:2
15.09.21 АПЛ "Ливерпуль" — "Милан" 3:2
31.07.16 МКЧ "Ливерпуль" — "Милан" 2:0
03.08.14 МКЧ "Милан" — "Ливерпуль" 0:2
Цифры и факты
- "Ливерпуль" выиграл каждый из своих последних 5 матчей против "Милана" во всех турнирах;
- "Ливерпуль" забивал как минимум 2 гола в каждом из последних 5 матчей против "Милана" во всех турнирах;
- В последних 3 матчах между этими соперниками проходила ставка ТБ 2.5.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Паулу Фонсека имеет немалые проблемы с травмированными футболистами и многие исполнители не смогут сыграть в этом матче, среди них: Исмаэль Беннасер, Алессандро Флоренци, Марко Спортиелло и Малик Тьяв. Кроме того, под вопросом готовность выйти на поле Давиде Калабрии.
Что касается "Ливерпуля", то на травме Харви Эллиотт, а также почти наверняка не будет физически готов выйти на поле новичок Федерико Кьеза, который недавно перешел к ним из "Милана".
"Милан", 4-3-3: Маньян - Роял, Томори, Павлович, Эрнандес - Рейндерс, Фофана, Лофтус-Чик - Пулишич, Абрахам, Леау
"Ливерпуль", 4-2-3-1: Алиссон - Александер-Арнолд, Конате, ван Дейк, Робертсон - Гравенберх, Эндо - Салах, Собослай, Гакпо - Нуньес
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Миланом" и "Ливерпулем" от UA-Футбол
ТМ 2.5 - 1:1. Несмотря на то, что мерсисайдцы считаются фаворитами этого матча, не следует забывать о том, что игра будет проходить на "Сан-Сиро", также не надо забывать и то, как команда Слота провела свой последний матч, где уступили "Ноттингему". Учитывая все факторы, мы прогнозируем здесь ничью с обменом голами между соперниками.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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