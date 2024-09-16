Ювентус - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 17.09.2024

"Ювентус" возвращается в Лигу Чемпионов после одного сезона дисквалификации из Еврокубков. Которому предшествовал провальный сезон в групповом турнире ЛЧ с победой и пятью поражениями в шести матчах. Потому туринский гранд полон решимости реабилитироваться, вернуться, вновь напомнить о себе в главном клубном турнире Европы. ПСВ же вернулся в основной раунд Лиги Чемпионов в сезоне 2023/24 впервые с сезона 2018/19, вышел в 1/8 финала и хочет подняться выше на фоне полного доминирования в Эредивизи. Так что обе команды попытаются стартовать успешно.

Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Первый тур

17 сентября. 19:45. Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - ПСВ

Главный арбитр: Алехандро Эрнандес (Испания)

Состояние команд

Уже второй сезон подряд ПСВ под руководством Петера Боса выносит свою лигу. На этот раз начал пятью победами подряд с общим счетом 20:3. Причем в четырех из этих матчей удалось забить первый мяч на 9-11 минутах, второй - до 30-ой и далее отдыхать. А в пятом пришлось совершать камбек во втором тайме, так что удалось проверить и характер команды. В последнем матче дома против "Неймехена" она прекратила играть на 16-ой минуте, забив к этому моменту два мяча и добившись удаления в составе соперника. Удалось отлично отдохнуть в преддверии первого матча Лиги Чемпионов в сезоне.

Такое доминирование хочется перенести и на Еврокубок. Тем более, что предыдущий сезон в лиге "фермеры" начали очень похоже, но в первом туре группового турнира Лиги Чемпионов получили 0:4 в гостях от "Арсенала". Бос надеется, что его команда приобрела опыт и научилась от того поражения, в котором, как считает, счет не был по игре. Теперь онa умнее, опытнее, сильнее и желаeт добиться большего, чем год назад, когда вылетелa от дортмундской "Боруссии" в 1/8 финала.

Вместе с тем, вокруг команды не тихо. Босу задают вопросы об одном из лидеров Ноа Ланге, о легкости календаря в лиге в начале сезона, о неидеальной обороне, о короткой скамье запасных. На которые он отвечает весьма раздраженно. По всей видимости, с Лангом существует конфликт. А легкость календаря косвенно подтвердил первый матч в сезоне и единственный сложный. Суперкубок против "Фейеноорда" в начале августа ПСВ также начал с забитого на девятой минуте, но до 30-ой не забил еще, а пропустил. В итоге доигрались до 4:4 после 90-та минут и поражения в серии пенальти.

"Ювентус" начинает новую эру именно сейчас. После трех лет с Массимилиано Аллегри пришел его антипод Тьяго Мотта, желающий играть в агрессивный, атакующий футбол с владением мячом, скоростью, высоким прессингом. Похоже на футбол Боса. Началось все отлично - 3:0 над "Комо" и "Вероной". Но затем вернулся футбол Аллегри с совершенно унылыми нулевками дома с "Ромой" и в гостях с "Эмполи". В последних двух матчах "Юве" создал в атаке очень мало и играл очень медленно. И это при долгожданном приходе статусных новичков в конце августа. Выходит, что без них было лучше.

В туринском клубе атмосфера как раз ныне хорошая. Понимают, что Мотте, дебютанту Еврокубков как главному тренеру, карьера которого составляет несколько матчей в "Дженоа", сезон в "Специи" и менее двух в "Болонье", нужно время, радостно ожидают полного перехода на атакующий футбол после страданий с Аллегри. При этом отмечают хорошее начало как раз в обороне, ведь лишь в пятый раз в истории "Юве" не пропустил в четырех первых турах Серии А. Но две нулевые ничьи подряд уже вызывают кое-какие опасения, и начало Лиги Чемпионов без победы может усилить их.

Он также отыграл лишь один Топ-матч в сезоне, против "Ромы". Да и она, вообще-то, сама начала сезон ужасно. Но переиграть ее дома не удалось. Не удалось даже забить ей, да и особо приблизиться к голу.

Оба тренера очень любят доминировать, владеть мячом. ПСВ в лиге ныне первый с 75-ю процентами (!!!), в Суперкубке против "Фейеноорда" владел 65. Первый в лиге и по ударам по воротам (23.6 за матч, что тоже очень много), и в створ (10), но "Фейеноорду" уступил в обоих компонентах. Вряд ли против "Ювентуса" ему удастся столько владеть и столько создавать. Сам же "Юве" ныне четвертый в лиге по владению мячом (58), по ударам по воротам - лишь 14-ый (11), а в створ - 11-ый (4). Для Мотты ударов очень мало, и он добивается большего. Но выйдет ли против сложного соперника?

Последние матчи команд

Кадры

В заявку ПСВ вернулись защитник Жуниор и Ланг, но вряд ли следует их ожидать в стартовом составе. Не в заявке защитники Дест, Оппегор, Обиспо и Карсдорп и вингер Лосано. Они до сих пор травмированы. Так что выбора у Боса немного. Опытный Люк Де Йонг возглавит атаку. Внимание на опорника Гууса Тиля, забившего уже четыре мяча в сезоне. Защитник Боскальи отдал ему ассист против "Неймехена" длинным пасом. Юный левый защитник Дамс дебютировал в этом сезоне и играет очень хорошо, но слишком неопытен. Правый вингер Бакайоко считается следующей большой продажей клуба.

В матче против "Эмполи" четыре новичка "Ювентуса" впервые вышли в стартовом составе - Калулу, Дуглас Луис, голландец Коопмейнерс и аргентинец Нико Гонсалес. Луис почти наверняка уйдет в запас в пользу Фаджоли или Кефрена Тюрама, Гонсалес не в хорошей физической форме и может уступить место на правом фланге атаки Тимоти Веа, вернувшемуся после травмы и, вообще-то, правому защитнику. Или же такому же правому защитнику Камбиазо. Также следует отметить дебют в Еврокубковой карьере нового вратаря Ди Грегорио.

Атаку возглавят юный Кенан Йилдиз и Душан Влахович. Последний в плохом настроении, поскольку забил лишь в одном матче в сезоне, и даже Мотта говорит, что форварду нужно научиться принимать критику трезво. Также вариант на фланг - юный Мбангула, дебютировавший в этом сезоне и уже заработавший гол и два ассиста. А вот вингер Консейсау и форвард Милик по-прежнему травмированы.

"Ювентус": Ди Грегорио, Калулу, Гатти, Бремер, Кабал, Локателли, Фаджоли, Веа, Коопмейнерс, Йилдиз, Влахович

ПСВ: Бенитес, Ледесма, Фламинго, Боскальи, Дамс, Феерман, Схутен, Тиль, Бакайоко, Л. Де Йонг, Тилман

Цифры и факты

"Ювентус" и ПСВ никогда не встречались в официальных матчах

"Ювентус" выступит в основном раунде Лиги Чемпионов в 24-ый раз. Это рекорд для Италии. ПСВ - в 18-ый, это совместный рекорд для Нидерландов с "Аяксом"

ПСВ забивал в последних 55-ти матчах голландской лиги - ее рекорд всех времен. Также он забил в 15-ти последних матчах во всех турнирах, начав после 0:2 от дортмундской "Боруссии" в своем последнем матче Лиги Чемпионов

"Ювентус" проиграл шесть из семи предыдущих матчей в Лиге Чемпионов, выиграв дома у хайфского "Маккаби". В последних десяти в турнире он побеждал лишь израильтян и шведский "Мальме" дома. В последних четырех домашних матчах в турнире он проиграл три и победил однажды (тот же "Маккаби")

Перед поражением от "Боруссии" ПСВ не проигрывал в шести матчах Лиги Чемпионов подряд - две победы, четыре ничьи. В последних 12-ти матчах в турнире (считая Квалификацию) он уступал дважды, победив пять раз и пять раз сыграв вничью

ПСВ победил лишь в двух из девяти своих последних гостевых матчей в Лиге Чемпионов (включая Квалификацию). В остальных его результаты - четыре ничьи и три поражения. В основном раунде и далее он выиграл предпоследний гостевой матч - у "Севильи" со счетом 3:2, но эта победа стала его единственной в последних 17-ти при пяти ничьих и 11-ти поражениях

"Ювентус" не пропускал в своих пяти последних официальных матчах. Все они состоялись в Серии А

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Ставки и коэффициенты

Прогноз: Ювентус - ПСВ 2:2

Мотта ожидаемо заявляет, что обе команды попытаются доминировать, владеть мячом и заставить соперника играть так, как он не хочет. Кому удастся? Кто окажется сильнее - атака ПСВ или оборона "Ювентуса"? Кто слабее - атака "Ювентуса" или оборона ПСВ? Ожидаются качели, и вряд ли кто-либо будет иметь ощутимое преимущество в этом матче. Потому ничья - наиболее логичный вариант. А вот насчет количества голов неясно. Вряд ли их совсем не будет. Но может получиться и 1:1, и 2:2, и даже 3:3.