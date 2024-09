Реал Мадрид — Штутгарт. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 17.09.2024

Действующий победитель Лиги чемпионов “Реал” стартует в очередном розыгрыше турнира дома матчем против нечастого гостя в еврокубках.

"Штутгарт" занял 2-е место в минувшей Бундеслиге, но в ЛЧ не играл с 2010-го, а в еврокубках — с 2013-го. Разница в опыте между соперниками колоссальна. Как будет с качеством игры? На первый взгляд кажется, что швабы удобны Мадриду, но посмотрим.

"Реал" за последние 10 лет выиграл 6 Кубков чемпионов — это беспрецедентное достижение, которое превзошло даже триумфы Ди Стефано и Пушкаша в 50-х.

Летом Мадрид еще усилился супербомбардиром Килианом Мбаппе, забившим 48 голов в ЛЧ за "Монако" и "ПСЖ", но также потерял ушедшего на пенсию Тони Крооса, и второе пока сказывается сильнее. В стартовых 5 турах Ла Лиги "Реал" оступился дважды — с "Мальоркой" (1:1) и "Лас-Пальмасом" (1:1). Кроме того, в субботнем матче с "Реалом Сосьедад" баски трижды пробивали в каркас ворот Куртуа (2:0) и даже Анчелотти признавал, что мог проиграть.

17 - Teams to score 2+ penalty goals in a single match the most times in the top five European leagues in the 21st century: ???????? REAL MADRID - 17 ???????????????????????????? Liverpool - 12 ???????? AS Roma - 11 ???????? AC Milan - 10 ???????? Barcelona - 9 ???????? Juventus - 9 ???????????????????????????? Manchester City - 9 Infallible. pic.twitter.com/DXlCsTsL5o

Будь на месте "Штутгарта", например, "Байер" - сенсация была бы весьма возможной. Со швабами, конечно, дело не так угрожающе, и на индивидуальном классе Мадрид должен брать свое. Он не проигрывает на "Бернабеу" с апреля 2023-го, да и с немцами исторически выглядит здорово — 14 побед и 1 поражение в 21 матче.

Если "Реал" - элита ЛЧ, то швабы здесь редкий гость. Их последний матч в турнире датирован мартом 2010-го — тогда на "Камп Ноу" "Штутгарт" проиграл "Барсе" 0:4.

Все изменил прошлый сезон, в котором команда на финише даже "Баварию" обогнала, но, конечно, ее немедленно и раскупили. Ито, Антон и Гирасси переехали в Мюнхен и Дортмунд, и на старте нового чемпионата "Штутгарт" набрал только 4 очка в 3 турах, пропустив аж 7 голов от "Гладбаха", "Майнца" и "Фрайбурга". Чувствуете уровень?

???????????? As is tradition ahead of VfB Stuttgart’s first home game of the season, the “Karawane Cannstatt” made its way through the suburb of Bad Cannstatt towards the Neckarstadion yesterday.



One of the great traditions in German fan culture. ???? pic.twitter.com/3xherRBvXw