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Реал Мадрид — Штутгарт. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 17.09.2024

Лига Чемпионов

Как кажется, удобный старт для "Сливочных"

Реал Мадрид — Штутгарт. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 17.09.2024

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alberto Gardin/Eurasia Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Действующий победитель Лиги чемпионов “Реал” стартует в очередном розыгрыше турнира дома матчем против нечастого гостя в еврокубках.

"Штутгарт" занял 2-е место в минувшей Бундеслиге, но в ЛЧ не играл с 2010-го, а в еврокубках — с 2013-го. Разница в опыте между соперниками колоссальна. Как будет с качеством игры? На первый взгляд кажется, что швабы удобны Мадриду, но посмотрим.

Содержание

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Дивіться матч Ліги чемпіонів Реал Мадрид - Штутгарт
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Лига чемпионов. 1-й тур
17 сентября. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" 22:00 "Штутгарт"
Арбитр: Умут Мелер (Турция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости "Реала"

"Реал" за последние 10 лет выиграл 6 Кубков чемпионов — это беспрецедентное достижение, которое превзошло даже триумфы Ди Стефано и Пушкаша в 50-х.

Летом Мадрид еще усилился супербомбардиром Килианом Мбаппе, забившим 48 голов в ЛЧ за "Монако" и "ПСЖ", но также потерял ушедшего на пенсию Тони Крооса, и второе пока сказывается сильнее. В стартовых 5 турах Ла Лиги "Реал" оступился дважды — с "Мальоркой" (1:1) и "Лас-Пальмасом" (1:1). Кроме того, в субботнем матче с "Реалом Сосьедад" баски трижды пробивали в каркас ворот Куртуа (2:0) и даже Анчелотти признавал, что мог проиграть.

Будь на месте "Штутгарта", например, "Байер" - сенсация была бы весьма возможной. Со швабами, конечно, дело не так угрожающе, и на индивидуальном классе Мадрид должен брать свое. Он не проигрывает на "Бернабеу" с апреля 2023-го, да и с немцами исторически выглядит здорово — 14 побед и 1 поражение в 21 матче.

Новости "Штутгарта"

Если "Реал" - элита ЛЧ, то швабы здесь редкий гость. Их последний матч в турнире датирован мартом 2010-го — тогда на "Камп Ноу" "Штутгарт" проиграл "Барсе" 0:4.

Все изменил прошлый сезон, в котором команда на финише даже "Баварию" обогнала, но, конечно, ее немедленно и раскупили. Ито, Антон и Гирасси переехали в Мюнхен и Дортмунд, и на старте нового чемпионата "Штутгарт" набрал только 4 очка в 3 турах, пропустив аж 7 голов от "Гладбаха", "Майнца" и "Фрайбурга". Чувствуете уровень?

А тут - "Реал" и новенький "Бернабеу", самый роскошный стадион мира. Вдобавок в соперниках сразу три претендента на ЗМ, живая легенда Модрич, а на воротах, возможно, лучший голкипер эпохи. Одно из двух — либо новый уровень мотивирует парней Себастьяна Хенесса, либо они "поплывут" и пропустят много.

"Реал Мадрид" - "Штутгарт": статистика личных встреч

Ранее команды еще не встречались, это будет их первый матч.

Последние матчи "Реала"

Реал Мадрид — Штутгарт. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 17.09.2024 - изображение 4

Последние матчи "Штутгарта"

Реал Мадрид — Штутгарт. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 17.09.2024 - изображение 5

Ориентировочные составы

У Мадрида в состав возвращаются Беллингем и Чуамени, но Браим, Камавинга и Себальос еще в лазарете, как давно выбывший Алаба.

У "Штутгарта" трамированы центрхав Николас Нарти, краек Франц Крециг и новичок из "Бернли" Амин Аль-Дахиль, который еще не успел дебютировать за швабов.

"Реал Мадрид": Куртуа — Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Менди — Вальверде, Чуамени, Беллингем — Родриго, Мбаппе, Винисиус

"Штутгарт": Нюбель — Штенцель, Чейз, Шабо, Миттельштадт — Левелинг, Каразор, Штиллер, Фюрих — Демирович, Ундав

"Реал Мадрид" - "Штутгарт": ставки и коэффициенты

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"Реал Мадрид" - "Штутгарт": прогноз от UA-Футбол

Поставим на класс — Мадрид слишком хорошо умеет играть в этом турнире, и вдобавок ему помогут стены "Бернабеу", который уже полтора года как заколдованный.

Наша ставка — на победу "Сливочных" с форой (-1,5). БК предлагают ее с коэффициентами от 1,8 и выше.

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