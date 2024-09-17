Селтик — Слован. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 18.09.2024

На этой неделе пройдут первые матчи группового раунда обновленной Лиги чемпионов. Болельщиков ждет еще больше интересных матчей. Подарит ли матч между шотландцами и словаками футбольную феерию?

"Селтик" - "Слован"

Лига чемпионов. Этап Лиги. Первый тур

18.09.2024. 22:00. Глазго. "Селтик Парк"

Трансляция - Мегого Футбол-5

Текстовая трансляция - UA-Футбол

"Селтик": последние новости

Это клуб с богатой историей и трофеями. Пока шотландцы не являются флагманами европейского футбола, однако стабильный участник главного европейского турнира. "Селтик" выдал идеальный старт в своем чемпионате. Команда все пять матчей выиграла, забила 14 голов и ни одного не пропустила.

Перед стартом в ЛЧ травмированы Маккарти, Монтгомери и Навроцки. Однако из них относительно игроком основы мог быть только поляк. Все лидеры в оптимальной форме готовятся к матчу со словаками. "Селтик" играет агрессивно, первым номером, но и о защите не забывает. Шотландская команда имеет сильных фланговых защитников Джонстона и Тейлора, а ворота защищает известный сверхопытный вратарь Каспер Шмейхель. Команда играет в три нападающих – японцы Майеда, Фурухаси и немец Кюн. По игре это не совсем типичная британская команда, но она опасна на стандартах за счет мощных защитников, поддерживающих атакующие действия во время угловых и штрафных.

"Слован": последние новости

"Слован", в отличие от своих будущих соперников, должен был пройти квалификацию, хотя и является прошлогодним чемпионом Словакии. Участие в групповом раунде для словаков уже является большой победой. Команда прошла четыре раунда квалификации. И если проход "Струги", "Целье", "АПОЭЛа" были скорее ожидаемыми, то проход более рейтингового датского "Митьюланна" является поводом для гордости братиславских любителей футбола.

В "Словане" отметить стоит Марко Толича. Это один из мозговых центров команды. Игрок может и забить, и креативно ассистировать. За команду выступают опытные игроки сборной Словакии Роберт Мак и Владимир Вайсс (тренирует "Слован", кстати, его отец – также Владимир Вайсс). Правый полузащитник – армянин Барсегян на данный момент лучший бомбардир команды текущего сезона. В общем, схема игры более направлена ​​на контратаки, но ситуативно могут подстроиться. В первой игре с "Митьюланном" эффективно сработали в контрире, а во втором команда даже смогла навязать равную борьбу датчанам, а порой и перехватывать инициативу.

Провал у команды этого сезона произошел только один – против "Жилины" 0:5. Однако такое поражение все равно не помешало "Словану" возглавлять турнирную таблицу после шести туров Национальной лиги.

История противостояний

Команды еще ни разу не встречались. Ожидаем, что первая в истории личная встреча будет интересна и непредсказуема.



Последние матчи команд

"Селтик"

14.09. "Селтик" – "Хартс" 2:0 (ПЛ)

01.09. "Селтик" - "Рейнджерс" 3:0 (ВЛ)

25.08. "Сент-Миррен" – "Селтик" 0:3 (ПЛ)

18.08. "Селтик" – "Хиберниан" 3:1 ( Кубок Лиги)

11.08. "Хиберниан" – "Селтик" 0:2 (ПЛ)

"Слован"

14.09. "Дунайская Стреда" – "Слован" 1:2 (НЛ)

10.09. АК "Нитра" - "Слован" 0:5 (КС)

01.09. "Слован" – "Жилина" 0:5 (НЛ)

28.08. "Слован" - "Митьюланн" 3:2 (ЛЧ)

25.08. "Банская Быстрица" - "Слован" 0:2 (НЛ)

Ставка и коэффициенты на матч Селтик - Слован

Прогноз матча Селтик - Слован

Безусловно, хозяева подходят к матчу в статусе фаворитов, они ведь более опытные участники ЛЧ. К преимуществам "Слована" можно отнести разве что лучший игровой тонус, ведь словаки уже провели много матчей этого сезона. Однако дома "Селтик" всегда играет очень мощно. Хорошим вариантом является гол "Селтика" в первом тайме. Вряд ли кельты будут бояться своего соперника, а мощная поддержка на "Селтик-Парк" будет гнать игроков вперед с самого начала поединка. Прогноз - гол "Селтика" в первом тайме (1.50).