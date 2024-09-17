Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Селтик — Слован. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 18.09.2024
Селтик - Слован: Прогноз та анонс матчу ⋉ 18.09.2024 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
ФУРУХАСІ, GETTY IMAGES
На этой неделе пройдут первые матчи группового раунда обновленной Лиги чемпионов. Болельщиков ждет еще больше интересных матчей. Подарит ли матч между шотландцами и словаками футбольную феерию?
"Селтик" - "Слован"
Лига чемпионов. Этап Лиги. Первый тур
18.09.2024. 22:00. Глазго. "Селтик Парк"
Трансляция - Мегого Футбол-5
Текстовая трансляция -
"Селтик": последние новости
Это клуб с богатой историей и трофеями. Пока шотландцы не являются флагманами европейского футбола, однако стабильный участник главного европейского турнира. "Селтик" выдал идеальный старт в своем чемпионате. Команда все пять матчей выиграла, забила 14 голов и ни одного не пропустила.
Перед стартом в ЛЧ травмированы Маккарти, Монтгомери и Навроцки. Однако из них относительно игроком основы мог быть только поляк. Все лидеры в оптимальной форме готовятся к матчу со словаками. "Селтик" играет агрессивно, первым номером, но и о защите не забывает. Шотландская команда имеет сильных фланговых защитников Джонстона и Тейлора, а ворота защищает известный сверхопытный вратарь Каспер Шмейхель. Команда играет в три нападающих – японцы Майеда, Фурухаси и немец Кюн. По игре это не совсем типичная британская команда, но она опасна на стандартах за счет мощных защитников, поддерживающих атакующие действия во время угловых и штрафных.
"Слован": последние новости
"Слован", в отличие от своих будущих соперников, должен был пройти квалификацию, хотя и является прошлогодним чемпионом Словакии. Участие в групповом раунде для словаков уже является большой победой. Команда прошла четыре раунда квалификации. И если проход "Струги", "Целье", "АПОЭЛа" были скорее ожидаемыми, то проход более рейтингового датского "Митьюланна" является поводом для гордости братиславских любителей футбола.
В "Словане" отметить стоит Марко Толича. Это один из мозговых центров команды. Игрок может и забить, и креативно ассистировать. За команду выступают опытные игроки сборной Словакии Роберт Мак и Владимир Вайсс (тренирует "Слован", кстати, его отец – также Владимир Вайсс). Правый полузащитник – армянин Барсегян на данный момент лучший бомбардир команды текущего сезона. В общем, схема игры более направлена на контратаки, но ситуативно могут подстроиться. В первой игре с "Митьюланном" эффективно сработали в контрире, а во втором команда даже смогла навязать равную борьбу датчанам, а порой и перехватывать инициативу.
Провал у команды этого сезона произошел только один – против "Жилины" 0:5. Однако такое поражение все равно не помешало "Словану" возглавлять турнирную таблицу после шести туров Национальной лиги.
История противостояний
Команды еще ни разу не встречались. Ожидаем, что первая в истории личная встреча будет интересна и непредсказуема.
Последние матчи команд
"Селтик"
14.09. "Селтик" – "Хартс" 2:0 (ПЛ)
01.09. "Селтик" - "Рейнджерс" 3:0 (ВЛ)
25.08. "Сент-Миррен" – "Селтик" 0:3 (ПЛ)
18.08. "Селтик" – "Хиберниан" 3:1 ( Кубок Лиги)
11.08. "Хиберниан" – "Селтик" 0:2 (ПЛ)
"Слован"
14.09. "Дунайская Стреда" – "Слован" 1:2 (НЛ)
10.09. АК "Нитра" - "Слован" 0:5 (КС)
01.09. "Слован" – "Жилина" 0:5 (НЛ)
28.08. "Слован" - "Митьюланн" 3:2 (ЛЧ)
25.08. "Банская Быстрица" - "Слован" 0:2 (НЛ)
Ставка и коэффициенты на матч Селтик - Слован
Прогноз матча Селтик - Слован
Безусловно, хозяева подходят к матчу в статусе фаворитов, они ведь более опытные участники ЛЧ. К преимуществам "Слована" можно отнести разве что лучший игровой тонус, ведь словаки уже провели много матчей этого сезона. Однако дома "Селтик" всегда играет очень мощно. Хорошим вариантом является гол "Селтика" в первом тайме. Вряд ли кельты будут бояться своего соперника, а мощная поддержка на "Селтик-Парк" будет гнать игроков вперед с самого начала поединка. Прогноз - гол "Селтика" в первом тайме (1.50).
Популярное сейчас
- "Как Волдеморт, но хороший": главный футболист Турции не поддержал Эрдогана, потерял все до копейки и живет в изгнании
- Фулбеки и центр поля Шахтера и Динамо, джокеры Кривбасса и Черноморца, тренерские перформансы. Символическая сборная 6-го тура УПЛ
- Новый формат Лиги чемпионов - крутой! Турнир уже давно нужно было спасать
- Ювентус - ПСВ. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 17.09.2024
- Красавица дня. Милая парагвайская дама, чей парень решил судьбу матча против Бразилии
- Красавица дня. Очаровательная испанская пассия полузащитника Грузии, который вчера добил чехов