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Каталонское дерби в Париже. ПСЖ – Жирона. Прогноз матча Лиги Чемпионов на 18.09.2024
Дебют Жироны в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Чемпионов, 1-й тур
Париж, Парк де Пренс
ПСЖ – Жирона 22:00
Трансляция – Megogo
ПСЖ
"Пари Сен-Жермен" сделал вид, что не заметил прощания с последней суперзвездой, выиграв все матчи со старта сезона. Но все мы понимаем, что судить Луиса Энрике и его работу будут исключительно по Лиге Чемпионов. Хотя уже на старте заметен ряд положительных признаков: новички влились органично, команда выглядит цельно во всех стадиях и вовсе не страдает от недостатка голов – их было забито целых 16 в 4 стартовых турах Лиги 1.
После травмы Рамуша уже в первом туре Энрике перешел на свой вечный план Б – Асенсио в роли ложной девятки. Это пошло на пользу тому же Барколя, который стал естественной заменой Мбаппе. Да, бюджетной, зато без изъянов в плане игры без мяча. Хотя в первую очередь в Париже нужно отмечать центр поля: Фабиан Руис после феноменального Евро вернулся совсем другим футболистом, Витинья уже играет на топ-уровне, Заир-Эмери прогрессирует в бешеном темпе. Плюс летом разменяли с доплатой в 10 млн евро Жоау Невеша на ненужного тренеру разрушителя Угарте.
Невеш влился органично и набил 4 ассиста в двух первых матчах. Жоау вполне вероятно стоит ждать в среду с первых минут. Ведь у Заира-Эмери есть проблемы с икрой, а у Витиньи – с голеностопом. Эти двое под вопросом. Точно не сыграет Доннарумма, так что придется терпеть Сафонова на воротах. Пачо тоже точно должен быть в старте, ведь Эрнандес и Кимпембе традиционно в лазарете.
Жирона
У "Жироны" был очень непростой календарь на старте сезона, так что 2 победы в 5 турах и место в середине таблицы совсем не показательны. Без шансов были проиграны матчи "Атлетико" (3:0) в конце августа и дерби против "Барселоны" (1:4) на выходных, которую оживил приход Ханси Флика. И потому мало кто в Каталонии ждет результата в дебютном поединке в ЛЧ в истории клуба.
Но и трагедии, похоже, не случилось. Была заслуженная ничья с "Бетисом" (1:1), уверенная выездная победа с соседями последних из "Севильи" (0:2). И классический для прошлого сезона погром аутсайдера в лице "Осасуны" (4:0), где Цыганков оформил 1+1. Так что "Жирона" остается конкурентоспособной. Но с топами зарубиться после потери лучшего бомбардира Довбика, главного плеймейкера Алейша Гарсии и элитного дриблера Савио "Жироне" уже не по зубам.
Мичел Санчес пытается не ломать остатки уцелевшего. И постепенно подводит новичков. Поэтому дорогой по меркам клуба новичок Ясер Асприлья пока довольствуется выходами с лавки. Постоянно из новобранцев играет только Абель Руис. И выглядит прилично – забил уже дважды и классно действует в подыгрыше, хотя потерю главного голеадора, естественно, компенсировать не может. Кадровых потерь перед выездом в Париж нет. Под вопросом участие в матче только Эрреры.
Ориентировочные составы
"ПСЖ": Сафонов – Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш – Невеш, Витинья, Руис – Дембеле, Асенсио, Барколя
"Жирона": Гассанига – Франсес, Д. Лопес, Блинд, Гутьеррес – Мартин, Ромеу, Эррера –Хиль, Цыганков – Руис
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч ПСЖ – Жирона от UA-Футбол
Старт сезона показал, что ПСЖ в полном порядке. А также то, что "Жирона" уже не в состоянии навязать конкуренцию топ-клубам. Разве что немного припугнуть оборону соперника своей раскованной манерой, которая обещает более открытый рисунок игры. На гол должно хватить – Париж пропускал в 3 матчах из 4 и будет играть без Доннаруммы. Но не более того. Ставка: обе забьют (да) и победа ПСЖ с коэффициентом 2.61.
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