Болонья - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лига чемпионов на 18.09.2024

Для обеих команд - это дебют в обновленном формате главного еврокубка, что абсолютно логично. Но для итальянцев этот поединок вообще станет первым в их истории в формате Лиги чемпионов.

В стартовом туре очередного сезона ЛЧ действующий чемпион Украины в лице донецкого "Шахтера" Марино Пушича встретится с сенсацией прошлой кампании Серии А - "Болоньей". Учитывая новый регламент турнира, этот матч и станет единственным в групповом этапе между этими коллективами. И хозяином в нем выступят как раз подопечные Винченцо Итальяно.

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Первый тур группового этапа Лиги чемпионов 2024/25

Среда, 18-е сентября

Италия, Болонья. Стадион "Ренато Даль'Ара"

Арбитр: Рохит Сагги (Норвегия)

"Болонья" 19:45 "Шахтер"

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"Болонья": последние новости

Откровенно говоря, это уже не та "Болонья" Тиаго Мотты, которая в хорошем смысле кошмарила итальянское первенство в прошлом сезоне. Под руководством Винченцо Итальяно "борзые" смазали старт регулярного чемпионата. Три ничьи и одно поражение в четырех стартовых турах. Ну так себе, объективно. И при этом сразу 7 пропущенных мячей.

И если фиаско на выезде с "Наполи" (0:3) легко объяснимо. То ничейные результаты в играх с далеко не сильнейшими "Комо" (2:2), "Эмполи" (1:1) и "Удинезе" (1:1) ну какого-то страха не вызывают, честно.

Тем не менее, 46-летний итальянский специалист верит в своих подопечных и ищет позитив, несмотря на неудачный старт Серии А.

"Я уверен, что когда ребята впервые услышат гимн Лиги чемпионов и выйдут на поле, то смогут найти дополнительную передачу, чтобы сделать почти все, что мы подготовили. Мы хорошо подготовились к игре. Осознание того, что мы в Лиге чемпионов должно дать команде необходимый подъем. Нас ждут две лучшие команды Португалии, "Ливерпуль", "Астон Вилла", "Монако", "Шахтер" - это команды высочайшего качества. Все они очень хорошо организованы. Нам надо быть очень смелыми, когда мы будем играть против них, и именно над этим мы будем работать в нашей подготовке", - рассказал Винченцо Италияно перед противостоянием с чемпионом Украины.

Однако, ни в коем случае точно не нужно задирать нос и расслабляться. Как это хорошо получается у наших команд, что выливается в потерю концентрации и последующие провальные исходы (украинская сборная - яркий пример этого тезиса, в последнее время). Это Лига чемпионов, и это итальянская команда! Хоть, и без никакого опыта на таком уровне.

"Янг Бойз" уже наказал "Галатасарай" за пижонство и халатное отношение к делу в квалификации этой ЛЧ. Хотя, швейцарцы тоже провалили начало национального первенства. Это на заметку "горнякам".

Ориентировочный состав "Болоньи": Скорупски, Пош, Бекема, Казеле, Миранда, Фройлер, Эбишер, Побега, Орсолини, Одгор, Даллинг

"Шахтер": последние новости

Стартовал в этом сезоне регулярного чемпионата "Шахтер", мягко говоря, нестабильно. Нестабильно, прежде всего по своим меркам. 3 победы и 2 поражения все же говорят об определенной неопределенности в рядах "горняков". Хотя, и при этом, складывалось четкое ощущение, что донецкая команда объективно привозила проблемы сама себе. Начали в этой кампании УПЛ с погрома над финалистом прошлого розыгрыша национального Кубка - полтавской "Ворсклой". 5:0 - серьезный результат.

После этого же последовала безыдейная встреча с житомирским "Полесьем". Судьбу поединка с командой Имада Ашура определил единственный забитый мяч Чоботенко. Далее была вымученная победа над абсолютным дебютантом украинского элитного дивизиона - "Левым Берегом" Виталия Первака (1:0). Все решил индивидуальный прорыв Педринью, и его ассист на Сикана.

Наиболее хрестоматийным и показательным был поединок с "Александрией" Руслана Ротаня. Подопечные боснийского наставника еще до экватора первых 45 минут обеспечили себе комфортное преимущество в два мяча, но после этого просто бросили играть. Игроки "Шахтера" банально расслабились и поверили в преждевременный успех, за что и были "вознаграждены" триумфальным камбэком в исполнении "горожан" - 3:4. Был еще недоигранный поединок с криворожским "Кривбассом" Юрия Вернидуба. Но и там мы не увидели как таковой четкой и структурированной картинки.

Благо, к счастью (к сожалению, не для национальной команды Украины Сергея Реброва), в определенном смысле на помощь чемпиона пришла пауза на матчи сборных. Которой и воспользовался Марино Пушич, вдохнув немного энтузиазма в своих футболистов. И то, что дончане продемонстрировали во Львове против "Карпат" Владислава Лупашко - было здорово и прекрасно.

"Горняки" уверенно сокрушили "львов", проведя как и в матче с вышеупомянутой командой Сергея Долганского сразу 5 забитых мячей. "Шахтер" доминировал, полностью контролировал мяч и красиво комбинировал. Опять же, все было прекрасно, в атаке (!). В обороне отслеживались те же проблемы, которые позволили невероятно нестабильным львовянам дважды поразить ворота Ризныка.

И здесь как раз кроется основной и ключевой вопрос. А насколько этого запаса прочности в контексте атаки хватит для "Шахтера", чтобы добывать результат уже совсем на другом уровне - на поприще Лиги чемпионов? Тем более, когда в соперниках кризисная и абсолютно неопытная "Болонья", если говорить об этой самой ЛЧ. К тому же, стоит ожидать, скорее всего, что Пушич сменит формацию и модель игры и перейдет на более оборонительный вариант. Это и понимают сами футболисты.

"Готова ли команда к Лиге чемпионов? Думаю, готова. Прежде всего, это совсем другой турнир и менталитет, и нельзя даже близко сравнивать, как команда играет в чемпионате и как будет играть в Лиге чемпионов. Будем отдавать все силы и, надеюсь, продемонстрируем хороший футбол и получим результат. Мандража пока нет, но, конечно, скучаем, ведь мечта каждого футболиста - играть в Лиге чемпионов, и этот момент приближается", - рассказал Бондаренко перед игрой с "Болоньей".

Что касается состава, то здесь все максимально очевидно и без сюрпризов. Бондаренко в своей пиковой форме нужно ставить, это точно. Хет-трик, как никак. Возможна лишь вариация на правом фланге обороны. Для защитных действий больше подойдет наш соотечественник Конопля, для комбинационных - бразилец Тобиас, неплохо себя показавший в игре с теми же "Карпатами".

Подытоживая, хороший знак для чемпиона Украины и его тренера заключается в том, что к своему дебюту в обновленном формате главного еврокубка "горняки" подходят с максимально боевой обоймой. И в принципе, в принципе, как показал матч в минувший уик-энд, начинают набирать игровые кондиции. Нужно забирать три очка, "проще" в этом сезоне ЛЧ уже точно не будет

"Думаю, команда морально готова, физически тоже, ведь для нас важно не только победить, но и провести хороший матч. Это хорошо для уверенности в себе, когда выходишь на уровень ЛЧ. Должен сказать, что это, безусловно, другой уровень, другие качества, другие поединки. Но, мы все в форме. Некоторые футболисты, как например Марлон и Зубков, набирают все больше кондиций, у нас нет травмированных. Ожидается, что Николай Матвиенко вернется в игру через один-два дня, тогда все будут в строю. Я считаю, это хороший момент для нас, чтобы сыграть против "Болоньи", - поделился мыслями коуч "Шахтера".

Ориентировочный состав "Шахтеря": Ризнык, Тобиас, Матвиенко, Бондарь, Педриньо, Крыськив, Судаков, Бондаренко, Кевин, Зубков, Сикан.

"Болонья" - "Шахтер". Личные встречи

Итальянская и украинская команды, в силу всем известных причин, не пересекались на официальном уровне. Да и на товарищеском также. "Шахтер" - многолетний и регулярный участник Лиги чемпионов. А вот "Болонья" таким похвастаться не может от слова совсем.

Для "красно-синих" любые матчи на евроарене - это какая-то экзотика. Тем более, в рамках главного еврокубка! Поэтому, здесь, конечно, опыт выступлений абсолютно и полностью на стороне именно "горняков".

"Болонья" - "Шахтер". Последние официальные матчи

"Болонья":

"Шахтер":

Турнирная таблица Лиги чемпионов

"Болонья" - "Шахтер". Ставка и коэффициенты

"Болонья" - "Шахтер". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Шахтера" 1:2. Тот самый случай, когда как раз логика букмекеров, если честно, не совсем понятна. Да, в пользу команды Винченцо Италияно говорит статус домашнего поединка. Но ведь, на этом просто-напросто всё. Ужасный старт чемпионата, другой тренер и нулевой опыт выступлений в Лиге чемпионов.

Конечно, и у "Шахтера" есть проблемы со стабильностью в начале этой кампании. Однако, с кем как не с этой "Болоньей" брать результат? Дальше будет еще сложнее. Поэтому, верим в подопечных Марино Пушича. Хоть, и просто точно тоже не будет.