Спарта Прага - Зальцбург. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 18.09.2024

Пражская "Спарта" вернулась в основной раунд Лиги Чемпионов впервые с сезона 2005/06, и ясно, что для нее речь о празднике. Для "Зальцбурга" этот раунд - обязанность, и он всегда ставит целью выход в следующий. Тем более - после предыдущего сезона, когда занял последнее место в группе. Чья мотивация, чье настроение победят в очном матче? Опыт австрийцев? Энтузиазм чехов?

Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Первый тур

18 сентября. 19:45. Прага. "Эпет Арена"

"Спарта" Прага - "Зальцбург"

Главный арбитр: Раде Обренович (Словения)

Состояние команд

Обе команды должны были пробиваться в основной раунд через Квалификацию. "Спарта" не была успешна в такой, поскольку даже в ее решающем раунде не была с сезона 2010/11. "Зальцбург" не был успешен в такой, потому что просто не играл в такой, а выходил в групповой турнир напрямую. Но на этот раз был вынужден из-за потери чемпионского титула в Австрии.

Обе с задачей справились, хотя и не без проблем. "Спарта" прошла "Шемрок Роверс" довольно легко, "Стяуа" - с 3:2 в гостях и 1:1 дома, "Мальме" дважды победила со счетом 2:0, но оба матча были бурными и могли повернуться в любую сторону. В гостях она забила с рикошета и в контратаке на последних минутах, в Праге до голов обе команды не реализовали пенальти.

"Зальцбург" же прошел "Твенте" с 2:1 дома и 3:3 в гостях, киевское "Динамо" с 2:0 в гостях и 1:1 дома. В обеих дуэлях он вроде бы контролировал ситуацию, но и там присутствовали различные нюансы, которые могли повернуть игру в иную сторону.

Тем временем матчи команд в лиге переносили. Переносили матчи обеих в последнем туре из-за наводнений в соседних Чехии и Австрии. В целом в лиге они в порядке, на первом месте по потерянным очкам. Но "Зальцбург" проиграл там, причем в последнем хронологически матче. "Спарта" уже также теряла очки. В последнем домашнем хронологически.

Следует отметить, что летом команды возглавили новые тренеры. Причем неопытные в самостоятельной работе. Многолетний помощник Юргена Клоппа голландец Пеп Лейндерс и помощник ушедшего летом из "Спарты" в "Фейеноорд" Брайана Приске датчанин Ларс Фриис главными тренерами в карьере в сумме работали менее трех лет.

Нетрудно догадаться, что "Зальцбург" хочет играть в стиле Клоппа - высокие скорости и прессинг. Но игра еще не отшлифована, ошибок в центре поля и в обороне немало. Да и он может отойти в центр поля и не играть настолько агрессивно. "Спарта" также теоретически хочет прессинговать и играть высоко, но на самом деле гораздо более прагматична и не гнушается обороны.

Последние матчи команд

Кадры

Игроки стартового состава "Спарты" полузащитник Кайринен и латераль Ринеш (забил в Мальме) вернулись к тренировкам, но под вопросом. А защитники Соренсен (также игрок "старта") и новичок последних дней августа Коббаут не сыграют почти наверняка. Зато капитан опорник Павелка набрал форму и атакеры из Косово Красничи и Ррахмани отличись против "Градец Кралове".

‏У "Зальцбурга" потерь больше. Форварды Фернандо и Конате, защитники Терзич и Гиндо, полузащитник Кавамура, а главное - ведущие опорники Кьергор и Бидструп. Правда, без первых двух команда уже привыкла играть - Йео, Дагим, Нене забивают. А вот без последних двух будет очень сложно.

Чехи играют по тактической схеме 3-4-2-1, австрийцы - 4-3-3.

"Спарта": Виндаль, Панак, Визнер, Витик, Зелены, Лачи, Садилек, Ринеш, Красничи, Олатунджи, Хараслин

"Зальцбург": Блазвих, Дедич, Байду, Мелльберг, Пьятковски, Гурна-Дуат, Капальдо, Глух, Нене, Дагим, Йео

Цифры и факты

"Спарта" и "Рел Булл Зальцбург" не встречались в официальных матчах никогда. В товарищеском они встречались в июле этого года и сыграли 2:2. В официальных "Спарта" встречалась с предыдущей реинкарнацией австрийского клуба в Квалификации Лиги Чемпионов сезона 1997/98 и победила - 0:0 в гостях, 3:0 дома

"Спарта" не играла в основном раунде Лиги Чемпионов с сезона 2005/06. "Зальцбург" играет в таком в шестой раз подряд

"Спарта" не проигрывала в последних 26-ти матчах во всех турнирах - 21 победа и пять ничьих. "Зальцбург" проиграл в последнем "Рапиду" в лиге, но до этого в десяти матчах добыл восемь побед и две ничьи

"Спарта" не проигрывала в 12-ти последних домашних официальных матчах - семь побед и пять ничьих. "Зальцбург" проиграл в последнем гостевом, но до этого в шести в гостях не проигрывал - пять побед и ничья

"Спарта" забивала в последних 13-ти Еврокубковых матчах, "Зальцбург" забивал в пяти последних таких

"Спарта" забивала в последних 17-ти матчах во всех турнирах, "Зальцбург" - в последних 11-ти

Прогноз: Спарта - Зальцбург 1:1

Обе команды понимают, что при нынешнем формате обязаны брать максимум очков в матче против далеко не самого статусного соперника. Но и понимают, что поражение в таком матче отбросит далеко назад и превратит в аутсайдера турнира. "Зальцбург" гораздо опытнее на таком уровне, да и просто сильнее, но играет в гостях, страдает от травм, нестабилен в обороне. Так что ничья реальна.