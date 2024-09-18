Манчестер Сити – Интер. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 18.09.2024

Лига чемпионов, первый тур

18 сентября, 22:00. "Этихад" (Манчестер Сити)

Главный арбитр: Гленн Нюберг (Швеция)

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В 2023 году "Ман Сити" и "Интер" определили победителя Лиги чемпионов. Они сошлись в финальном матче турнира в Стамбуле, где все решил гол Родри. Тогда именно "горожане" были фаворитом встречи. Сейчас расклад не изменился: подопечные Гвардиолы и к сегодняшнему матчу подходят в этом же статусе.

Новости Манчестер Сити

Прекрасно "горожане" стартовали в этом сезоне. Даже сделали то, что далеко не всегда у них получается: завоевали Суперкубок Англии. После этого еще победили в четырех матчах чемпионата подряд. Сейчас "Ман Сити" является единственной командой в АПЛ, которая еще не потеряла очки. И логично, что подопечные Гвардиолы с подобными результатами лидируют в турнирной таблице. И делают это единолично, с двухочковым отрывом от ближайших преследователей (“Арсенала” и “Ньюкасла”).

На минувших выходных "Сити" дома принимал "Брентфорд". На 23 секунде матча "горожане" уже пропустили гол. Но еще до 32 минуты не только отыгрались, но и вышли вперед. Благодаря Холанду, который оформил дубль. В общей сложности у Эрлинга девять голов в четырех турах. Это больше, чем у 19 команд АПЛ. Невероятный показатель.

Кадры хозяев

Сейчас в лазарете МС находятся два футболиста. Молодой полузащитник Бобб выпал из игры после матча за Суперкубок Англии, где он провел 90 минут. Аке травмировался во время недавней международной паузы. Но у Гвардиолы есть кем заменить этих исполнителей.

Новости Интера

"Нерадзури", как и “Манчестер Сити”, также являются действующими чемпионами своей страны. Но старт сезона у них получился немного тяжелее. Особенно это касается выездных поединков. В домашних все хорошо: две сухие победы. В том числе разгром будущего соперника донецкого "Шахтера" – "Аталанты" со счетом 4:0. А вот с гостевыми поединками есть проблемы: два матча и две ничьих.

В частности, в прошлом туре против середняка чемпионата "Монцы". "Интер" пропустил на 81 минуте, но успел спастись на 88 благодаря голу Дюмфриса. И это еще в матче был определенный судейский скандал: по мнению болельщиков, рефери был на стороне "Интера". В конце концов, за четыре тура в активе миланцев восемь очков. Они все равно идут на третьем месте, да и в Италии уже нет команд, которые бы не теряли баллов. До первого "Удинезе" всего два зачетных пункта. Не так уж страшна текущая ситуация, но от действующего чемпиона требуется немного больше, чем такие результаты.

Кадры гостей

Димарко провел 90 минут против “Монцы” и получил мышечное повреждение. Оно незначительно, поэтому он может восстановиться до сегодняшнего поединка. Арнаутович тоже играл в минувшие выходные, но заболел – его участие под вопросом. А другой нападающий – Бьюкенен – точно не сыграет.

Последние пять матчей Манчестер Сити и Интера

Последние пять встреч хозяев

31.08. Вест Хэм – Манчестер Сити 1:3 (АПЛ)

24.08. Манчестер Сити – Ипсвич 4:1 (АПЛ)

18.08. Челси – Манчестер Сити 0:2 (АПЛ)

10.08. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 1:1 (пен. 7:6) (Суперкубок Англии)

03.08. Манчестер Сити – Челси 4:2 (ТМ)

Последние пять встреч гостей

15.09. Монца – Интер 1:1 (Серия А)

30.08. Интер – Аталанта 4:0 (Серия А)

24.08. Интер – Лечче 2:0 (Серия А)

17.08. Дженоа – Интер 2:2 (Серия А)

11.08. Челси – Интер 1:1 (ТМ)

Личные матчи между соперниками

Однажды команды встречались в официальном противостоянии. Это был вышеупомянутый поединок Лиги чемпионов в 2023 году. Гол Родри на 68 минуте стал единственным в том матче, несмотря на давление "нерадзури" во втором тайме. Также в 2010 и 2011 годах команды играли в товарищеских спаррингах: обменялись разгромными победами с одинаковым счетом 3:0.

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Сити – Интер

Прогноз матча Манчестер Сити – Интер от UA-Football

"Горожане" продолжат отличный старт. "Нерадзури", конечно, не приедут “номер отбывать”. Но и взять очки им не удастся. Разве смогут Холанда удержать – это "Интеру" по силам. А без Эрлинга много голов не будет. Прогноз: Тотал меньше 3 (Кф 1,78).